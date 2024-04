La selecció, rumb a Portugal

La selecció de la Comunitat Valenciana té davant un nou repte. La vigent campiona del món parteix hui dilluns cap a Portugal, on al llarg de la setmana participarà en l’onzena edició del Campionat d’Europa absolut de Pilota a Mà. La localitat de Freixo de Espada à Cinta -frontera amb la província de Salamanca-, reunirà a 8 seleccions per a competir a les modalitats de llargues (només masculina), joc internacional, one wall i frontó portugués, l’aportació autòctona del país amfitrió. Hi participaran, a més del valencià, els combinats del País Basc, Portugal, Països Baixos, Bèlgica, Regne Unit, Itàlia i França, en un torneig que s’inaugurarà demà dimarts i té prevista la competició entre el dimecres i el dissabte. El cos tècnic de la nostra selecció, format per Juanma Garrido, Ana Giner i Arnau Oliver, ha mantingut el bloc que donà el campionat absolut en el passat mundial d’Alzira 2023. 12 dels 17 jugadors i jugadores participants en la cita alzirenya estaran presents en Portugal, on no viatgen els lesionats Puchol i Mar, a banda de Conillet, Adrián i Mónica. Les novetats en la llista són Guillermo, De la Vega i Seve, en categoria masculina, i Anabel i Clara, en dones.

Un equip equilibrat

El grup de jugadors i jugadores reuneix a la perfecció veterania i joventut. Pilota experimentats com Nacho, Pere Roc II o Bueno es combinen amb altres menys amb molt de present i futur com Diego, Giner o De la Vega. Per la seua part, la ‘benjamina’ Clara estarà ben acompanyada per jugadores també joves però amb molt de recorregut ja, com Victoria, Ana, Amparo o Anabel. El relleu generacional és més patent en comparació a l’anterior Europeu, celebrat al 2018 als Països Baixos i on la selecció valenciana també es va proclamar campiona. Només José Luis, Sacha, Nacho i Pere Roc, en xics, i Victoria, en xiques, es mantenen en la convocatòria, a banda d’Ana, que ara és tècnica.

La competició s’iniciarà dimecres amb les modalitats de joc internacional masculí i femení i frontó portugués masculí. El dijous es disputaran les finals de joc internacional i arrancarà el one wall. El divendres arranquen les llargues i el frontó portugués femení, mentre que es celebraran les finals de one wall. Dissabte es tancarà el campionat amb les finals de llargues i frontó femení, prèvies a la cerimònia de lliurament de trofeus.