Ana i Marc peguen primer en la Copa Diputació d’Alacant

Anabel i Fanni varen obrir la vesprada amb un triomf ajustat ((25-15) davant d’Erika, que reapareixia després de tres setmanes de baixa, Amparo i Isabel, en la cita de raspall femení Pro1. En escala i corda, Marc i Conillet es varen emportar el triomf davant Alejandro, Hilari i Monrabal en una partida també de màxima tensió, resolta per 60-50.

En la cita de raspall, Ana va tirar de jerarquia per a mantindre al seu equip dins de la partida en els moments decisius. Tant Anabel com Fanni varen acompanyar perfectament la rest i anotaren un bon grapat de quinzes decisius. Marc i Conillet, per la seua banda, varen donar un recital davant d’un trio d’Alejandro en el qual el rest de Montserrat va anar de menys a més, i on el més regular fou Monrabal.

Anabel, colpejant ahir en raspall. / @juliocebolla

Les pròximes partides de la Copa Diputació d’Alacant tindran lloc demà al trinquet de L’Alqueria d’Asnar, on hi haurà doble jornada de raspall femení Pro1. En la primera partida, programada per a les 18 hores, Victoria, Noelia i Mireia s’enfrontaran a Irene, Júlia i Joana. En la segona, a continuació, el trio d’Erika tractarà de sumar els primers punts de la lligueta contra Aina, Myriam i Marina.

Calendari Copa Diputació d'Alacant. / FEDPIVAL

Presentació a Benissa

Les Cases del Batlle de Benissa varen acollir ahir la presentació de la Copa Diputació d'Alacant , amb la presència de l’alcalde de la localitat, Arturo Poquet; el regidor d'Esports, Adrián Cabrera; i el president de la Federació de Pilota Valenciana (FPV), Vicent Molines, a més de la plantilla professional que prendrà part en la competició.

Arturo Poquet. / FEDPIVAL

En la seua intervenció, l'alcalde de Benissa vasubratllar que “la Copa Diputació d'Alacant està consolidada” però també s'estan fent canvis per a millorar-la, en referència a la presència, per primera vegada, de jugadores de raspall.

El president de la FPV, Vicent Molines, va afirmar que l'ampliació de la Copa Diputació d'Alacant al raspall femení li fa sentir orgull i “es duu a terme a demanda de l'afició”. Molines va agrair l'aposta de la Diputació d'Alacant per la pilota, així com de les localitats i els trinquets que formen part del calendari competitiu.

Vicent Molines. / FEDPIVAL

La competició reunirà els valors més destacats de les dos modalitats durant tot el mes d'abril. En total, 15 jugadores de raspall i 20 jugadors d'escala i corda disputaran la Copa Diputació d'Alacant fins al 28 d'abril, quan es jugaran les finals al trinquet de Pedreguer. A més d'este recinte, la Copa visitarà altres nou trinquets: Orba, L'Alqueria d'Asnar, Xàbia, Petrer, Murla, Ondara, Benidorm, Benissa i Dénia.

Jugadores de raspall femeni Pro1. / FEDPIVAL