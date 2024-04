Victoria i Erika s’imposen a L’Alqueria d’Asnar

Erika, Amparo i Isabel varen tancar la seua segona partida en la Copa Diputació d’Alacant davant Aina, Myriam i Marina amb triomf per un clar 25-5. La partida tancava una vesprada de doble cita amb el campionat a L’Alqueria d’Asnar. Erika i les seues es refeien així després de la derrota en la jornada inaugural del passat dimarts, quan varen caure 25-15 contra Ana, Anabel i Fanni.

Erika, absent durant tres setmanes de l’activitat als trinquets per problemes físics, va recuperar bones sensacions i va mostrar que ja ha agafat el ritme de competició. Ahir va estar ben acompanyada per Amparo i Isabel, especialment, per la primera, per a sumar els primers punts en la competició.

La vesprada a L’Alqueria d’Asnar va començar amb un clar triomf en partida sabatera (25-0) de Victoria, Noelia i Mireia contra Irene, Júlia i Joana. De principi a fi, el trio capitanejat per la campiona individual va dominar la situació, el ritme i els jocs en un duel sense color.

La Copa Diputació d’Alacant es reprén demà amb doble sessió. Al trinquet de Xàbia, a les 17:30 hores, jugaran el trio de Victoria contra Ana, Anabel i Fanni. Seguidament, De la Vega i Nacho s’enfrontaran a Julio Palau, Javi i Carlos. A la mateixa hora, però a Petrer, obriran foc Irene, Júlia i Joana contra Aina, Myriam i Marina per a donar pas, després, a Francés, l’ídol local que, acompanyat per Tomàs II, s’enfrontarà a Pere Roc II, Santi i Guillermo en la tercera eliminatòria de quarts de final.

Trofeu Filósofo

El trinquet Ciscar de Piles obri esta vesprada (18:30 hores) el Trofeu Filósofo de raspall Pro1, que reunirà les màximes figures masculines professionals fins al pròxim 19 d’abril. El torneig arranca amb la primera semifinal, que enfrontarà Iván i Canari contra Salelles II i Brisca. La prèvia, a les 17:00 hores, la jugaran Miquel i Verdú contra Raül i Aitor.

Canari, durant un enfrontament de la Lliga CaixaBank al Genovés. / @juliocebolla

Esta primera semifinal recupera una de les parelles més destacades de la passada Lliga CaixaBank de raspall, la que representava l’Ajuntament d’Oliva, formada per Carlos Salelles i Brisca. Ambdós varen caure en una igualadíssima eliminatòria de semiifnals davant els que després es proclamarien campions, Montaner i Tonet IV. Tan igualda va estar la semifinal que s’hagué d’acudir al desempat, on els olivencs varen tindre la classificació per a la final a les mans.

Ara, en l’estrena del Trofeu Filósofo, rivalitzen amb Iván, el jove subcampió de la Lliga, i Canari, un dels veterans de la nómina professional, que es caracteritza per la seua colocació i domini de la pilota. És, sobre el paper, una batalla equilibrada en un trinquet ràpid i de dimensions reduïdes en què la treta té molt de pes. Dos canoners com Salelles II i Ivan fan pensar en un autèntic bombardeig des del dau.

El vencedor d’esta primera semifinal traurà un bitllet per a la gran final del divendres de la pròxima setmana, 19 d’abril. L’altre finalista eixirà de la segona eliminatòria, programada per al dilluns, també al trinquet Ciscar de Piles (18:30 hores). El cartell anuncia a Vicent I Seve contra Marrahí i Tonet IV.