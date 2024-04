Giner i Héctor es donen un homenatge a Murla

El trinquet del Nel de Murla es va vestir de gala este diumenge per a rebre als campions de la Lliga CaixaBank. L'ídol local del municipi, Marc Giner, feia la seua aparició al costat del seu ex-company Nacho per a entregar el trofeu a l'afició. Entre aplaudiments començava este primer homenatge que s'anava a estendre durant més d'una hora amb la partida posterior de la Copa Diputació d’Alacant, on Giner, esta vegada acompanyat per Hèctor, es van marcar una exhibició davant el trio de José Salvador, Pere Ribes i Bueno per a guanyar per 60-25.

Giner i Héctor passen a semifinals de la Copa Diputació d'Alacant. / FEDPIVAL

La partida

La partida arrancava amb Barraca com feridor de l'equip roig i alçant un net-30 per a emportar-se el primer joc. Els blaus tornaven a avançar-se en el seu servici amb el mateix resultat però es repetia la remuntada. L'equip de Giner es feia ràpidament amb el 30-15 amb colps poc habituals com el d'Hèctor pujant-se a l'escala de la resta per a colpejar i aconseguir el punt.

Amb el Val en contra per a encaixar un joc més, va despertar l'equip de José Salvador. El trio es refeia guanyant els dos jocs més llargs de la partida i ficava pressió als locals acostant-se al 30-25. Ausina, que feia de feridor cometia dos faltes que tornaven a donar avantatge a l'equip roig.

Este avís va ser suficient per al representant de Murla i el de la Vall de Laguar, que van reprendre el domini sobre el trinquet en el qual van créixer com a jugadors. Els jocs començaven a caure un darrere d'un altre a favor de la parella que comptaven amb el suport del públic i el trio es veia cada vegada amb menys confiança. Buscant la corda i les cares dels escalons, Hèctor es convertia en protagonista de la partida per a portar el marcador al 60-25.

“Ha sigut una partida més dura del que sembla, nosaltres hem eixit molt connectats, imposant el nostre ritme i sense fer errades. Crec que en marcar eixe inici pense que els ha costat agarrar-nos”, assenyalava el mitger. Que assegurava haver-se portat un colp en el dit i que espera que no fora greu per a afrontar la següent semifinal.

Per part seua, un emocionat Giner reconeixia als micròfons d'À Punt que havia sigut un matí molt especial. “Abans de començar la partida hem tingut el record d'haver guanyat la Lliga... som mitjanament conscients però és una cosa que encara hem d'assimilar-ho més endavant. Estic molt orgullós de veure que el meu poble està ací donant-me suport. Veure al xicotet que ara està jugant al carrer amb la pilota i saber que tu eres eixe, encara no em trobe en este paper”.

Semifinals decidides

Amb totes les partides disputades de quarts de final de la Copa Diputació d’Alacant, els aparellaments ja estan dibuixats per a la següent fase. El dimarts 16 d'abril es jugarà la primera semifinal amb la partida de Marc i Conillet davant De la Vega i Nacho.

Marc i Conillet. / FEDPIVAL

Mentres que el divendres 19 d'abril es mesuraran en el trinquet de Benidorm els equips de Giner i Héctor, davant Francés i Tomàs II. Els quatre equips classificats són parelles que s'han sobreposat a trios i, per tant, serà la primera vegada en este campionat que competisquen en igualtat de condicions davant els seus rivals.

Francés i Tomás II. / FEDPIVAL

“Crec que Francés és un de les millors al rest que hi ha ara, ho veig molt complicat, però confie al màxim en Héctor que hui ha fet una partida espectacular i amb el nivell que ha tingut hui no hem de tindre por als contraris”, assenyalava Giner respecte a esta eliminatòria.