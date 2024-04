Marc i Conillet prenen avantatge a Ondara

El trinquet d'Ondara va viure este dimarts dos partides transcendentals per a la Copa Diputació d’Alacant.

Raspall femení

En raspall femení, Ana, Anabel i Fanni no van desaprofitar l'oportunitat de tancar matemàticament la seua passe a la final imposant-es per 25-10 al trio d'Irene, Júlia i Joana, que és queden mancant una jornada sense possibilitat de classificar-es. Mentres que la primera partida de semifinals és va decantar per a de la Marc i Conillet, que van aconseguir véncer en una igualada trobada a De la Vega i Nacho per 60-50.

El trio format per Ana, Anabel i Fanni va tornar a demostrar que estan molt mentalitzades a guanyar este campionat, aconseguint la tercera victòria consecutiva que les classifica a la final de Pedreguer. La figura d'Ana des del dau va tornar a agafar protagonisme avançant-se des de l'inici. Joana feia el propi per a igualar la partida i demostraven convicció a aconseguir la victòria que els mantindria amb opcions. Sempre remant a contra corrent igualaven a deu després d'haver tingut Val en contra.

Però l'equip blau anava molt de debò i va començar a marcar diferències des de les posicions de Fanni i Anabel. A poc a poc marxaven en el marcador i la moral disminuïa en l'equip d'Irene, que no aconseguia dominar la partida. Amb el 25-10 final, Anabel destacava que havia sigut una partida complicada i que pretenen anar a guanyar en la següent partida perquè volen “arribar invictes a la final”.

Escala i corda

Molt més complicat ho van tindre Marc i Conillet per a emportar-se la partida de semifinals. Amb una bona arrancada adaptant-se millor que els seus rivals a les peculiaritats del trinquet, van agafar avantatge en el marcador marxant-se al 30-15. La partida estava resultant estranya per a de la Vega i Nacho que no s'estaven sentint còmodes, però esta parella encara tenia molt a lluitar i així ho va fer. Els punts van començar a allargar-se i els quinces es decidien per cansament físic en cada colpege. El poder de Nacho va aparéixer per a equilibrar la balança amb un De la Vega que patia molt amb la superfície i que encara així oferia bons restos.

La parella de rojos tornava a avançar-se 40-30 però blaus continuava sense perdre-li la cara a la partida i van tornar a empatar a 45. Marc i Conillet no cedien als punts llargs i superaven la corda una vegada i una altra en el moment decisiu de la partida. El punt clau va ocórrer en eixe joc, el més llarg de la partida, que va acabar emportant-se rojos amb un excel·lent Conillet marcant els colps al seu company. Nacho i De la Vega tornaven a ficar pressió guanyant un joc que tenien perdut però no va ser suficient per a evitar la derrota. Una relliscada de Nacho en l'últim colpege, amb Val en contra, li va fer quedar-se en el sòl amb molèsties al peu i marxar-se directament del trinquet, per la qual cosa caldrà estar pendent del seu estat físic en els pròxims dies.

Calendari

La següent partida de la Copa Diputació d’Alacant de raspall es trasllada el 18 d’abril a l'Alqueria d'Asnar. L'equip d'Ana jugarà la seua última jornada contra Aina, Myriam i Marina, que no tenen opcions matemàtiques de classificar. Mentres que Benidorm acollirà l'enfrontament directe de Victoria, Noelia i Mireia contra Erika, Amparo i Isabel el 19 d'abril. L'equip que isca vencedor en eixa tercera jornada partirà com a favorit per a ocupar la segona plaça. Eixe dia i en eixe mateix escenari també tindrà lloc l'altra semifinal del campionat d'escala i corda, que enfrontarà a Francés i Tomás II contra Giner i Héctor a les 18:00 hores.