Bicorp ha coronat als campions de les finals de la Lliga Autonòmica de raspall

El carrer de Bicorp va ser l’escenari de les finals disputades de la Lliga Autonòmica de raspall - Trofeu Diputació de València, on Xeraco i Moixent es van emportar la medalla d’or en Primera categoria masculina i femenina. Les partides definitives es van dividir entre dissabte i diumenge per acollir les finals de totes les categories.

A la jornada del dissabte a Primera masculina, l’equip de Xeraco format per David, Ibiza i Bonillo es va imposar a Cooperativa El Progreso Bicorp A de Nico, Víctor, Mario i Borja per un sòlid 15-40.

Els amfitrions comptaven amb una gran expectació però el traure de David va marcar la diferència als primers jocs. Els últims quinzes van estar molt disputats, ja que els rojos van començar a plantar cara, però ja era molt tard i Xeraco es va proclamar campió.

A Segona A masculina, Dauet La Llosa de Ranes A va guanyar per un ampli 40-5 davant Oliva A. En Segona B, Ajuntament de Beniparrell G va véncer per la mínima a Favara B (40-35) i a Tercera A, La Vall C va caure per 10-40 a Oliva E.

El diumenge, es va continuar amb les finals femenines. A Primera, la partida va arrancar igualada però prompte les de Les Alcusses de Moixent amb Aroa i Vanessa van marcar la diferència amb diversos jocs seguits. No obstant això, les de la Vall F amb Claudia, Sandra, Àngela i Patricia, van fer l’últim abans que es suspenguera la partida per pluja. Moixent van alçar el triomf per 25-40.

Finalistes femenines. / FEDPIVAL

A Segona femenina, El Genovés H es va emportar la victòria per 20-40 davant CPV Xeraco A. Bicorp F va véncer en casa per 40-25 davant Ondara i en la categoria de Sènior Promoció Alfara B va ser la campiona contra Beniparrell F per 40-15.

El diumenge 2 es jugaran les partides de les categories de Cadira de Rodes, Tercera B i Quart A Masculina i les de Quarta A i B femenina.

Participaren en el lliurament de trofeus i medalles Nuria Mengual, alcaldessa de Bicorp; Antonio Garcés, primer tinent d’alcalde de Càrcer; Salvi Pardo, alcaldessa de La Llosa de Ranes; Pablo Vilar, alcalde de El Genovés; Santi Esteve, regidor de Bicorp; Elisa Moreno, regidora de Bicorp; María Fogués, regidora de Càrcer; Vicen Martínez, regidora de Beniparrell; Christian Gil, regidor de la Llosa de Ranes; Evaristo Salom, regidor de Xeraco; Susana Serrano, vicepresidenta de la FPV; Pablo Esteve, vicepresident de la FPV i Pau Gallego, vicepresident de la FPV.

Lliurament de trofeus i medalles. / FEDPIVAL

Classificacions finals

Primera Masculina:

Cooperativa El Progreso Bicorp A 15

CPV Xeraco A 40

Segona a Masculina:

Dauet La Llosa de Ranes A 40

CPV Oliva A 5

Segona B Masculina:

Ajuntament Beniparrell G 40

CPV Favara B 35

Tercera A Masculina:

CPV La Vall C 10

CPV Oliva E 40

Primera Femenina:

CPV La Vall F 25

Les Alcusses Moixent A 40

Segona Femenina:

CPV Xeraco A 20

CPV El Genovés H 40

Tercera Femenina:

Turismo Rural Bicorp F 40

CPV Ondara 25

Sènior Promoció:

DISID Alfara B 40

Ajuntament Beniparrell 15