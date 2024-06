Bicorp tanca les finals de la Lliga Autonòmica de raspall

El carrer de l'Església i el trinquet municipal de Bicorp van acollir el passat cap de setmana les darreres finals de la 41 Lliga Autonòmica de raspall - Trofeu Diputació de València. Dos finals de categoria masculina, dos de femenina i la corresponent a la categoria cadira de rodes van donar per conclosa aquesta edición, que va comptar amb la col·laboració de l'Ajuntament de Bicorp i el Club de Pilota Valenciana Bicorp.

Finals

Al carrer es van jugar les finals femenines i masculines que restaven. En Quarta A categoria femenina, el CPV Carlet-Volea B va superar el CPV Alcàsser A per un tanteig de 25 per 40 a favor de les jugadores de blau. Quant a la categoria Quarta B femenina, Ontinyent va vèncer 40 per 25 el CPV Guadassuar B i se proclamen campiones.

En Tercera B masculina, el CPV Baix Girona D va realitzar una gran partida per a poder superar el trio del CPV Carlet-Volea A per un 25 per 40. Quant a la final de Quarta categoria masculina, el CPV Castelloner C va ser el campió després de guanyar 40 per 25 el CPV Oliva D.

Al trinquet de Bicorp se va celebrar la final de la categoría de cadira de rodes entre l’UPV A i l’UPV E. L’equip de Toni i Aris va (UPV A) es va endur amb claredat el trofeu després d’aconseguir una victoria sabatera davant Julio i Salva (UPV E).

Aquests equips campions se sumen als que van alçar els corresponents títols l'anterior cap de semana del 25 i 26 de maig en la primera sèrie de finals. El dissabte 25, a les finals masculines, Xeraco, la Llosa de Ranes, Beniparrell i Oliva es van adjudicar els respectius títols de les categories Primera, Segona A, Segona B i Tercera A.

Per la seua part, el diumenge 26, els clubs de Moixent, el Genovés, Bicorp i Alfara del Patriarca es proclamaren campions de Primera, Segona, Tercera i Sènior Promoció.

Autoritats

Nuria Mengual, alcaldessa de Bicorp; Santi Bueno, regidor d'Esports de Bicorp; Álvaro Morales, regidor d'Esports de Carlet; i Susana Serrano, Susana Martínez i Elena Gómez, vicepresidentes de la Federació de Pilota Valenciana, s'encarregaren del lliurament de trofeus i medalles en aquestes últimes finals de la Lliga Autonòmica de raspall.

Quadre d'Honor

CATEGORIES FEMENINES

1ª categoria:

CPV La Vall F 25

Les Alcusses Moixent A 40

2ª:

CPV Xeraco A 20

CPV El Genovés H 40

3ª:

Turismo Rural Bicorp F 40

CPV Ondara 25

4ª A:

CPV Alcàsser A 25

CPV Carlet Volea B 40

4ª B:

CPV Ontinyent 40

CPV Guadassuar B 25

Sènior Promoció:

Disid Alfara del Patriarca B 40

Ajuntament de Beniparrell E 15

CATEGORIES MASCULINES

1ª:

Cooperativa El Progreso Bicorp A 15

CPV Xeraco A 40

2ª A:

Dauet de la Llosa de Ranes A 40

CPV Oliva A 5

2ª B:

Ajuntament de Beniparrell G 40

CPV Favara B 35

3ª:

CPV La Vall C 10

CPV Oliva E 40

3ª B:

CPV Carlet Volea A 25

CPV Baix Girona D 40

4ª A:

CPV Castelloner C 40

CPV Oliva D 25

CADIRA DE RODES:

UPV A (Toni i Aris) 25

UPV E (Julio i Salva) 0