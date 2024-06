Victoria no té sostre i guanya el sèptim individual als 22 anys

La pilota valenciana saluda a la seua nova reina, Victoria Díez Sanjuan. En realitat no és nova, perquè porta sis títols individuals consecutius. Però sí que és una reina renovada després de sumar el seu sèptim títol, amb tan sols 22 anys, ahir a Castelló de Rugat, per un ajustat 25-20 contra Ana de Beniparrell.

El nou vell títol per a Victoria té doble mèrit perquè es va vore amb la final pràcticament perduda, quan Ana, molt batalladora, amb l’estratègia clara i una execució perfecta sobre les lloses, la va posar contra les cordes. 20-15 i val net per a acabar des del rest. Però tindre una final pràcticament guanyada no és igual que guanyar-la. Eixe últim quinze sol ser el que més costa. I Ana no el va saber trobar.

Victoria juga una pilota. / FEDPIVAL

O Victoria no li va deixar trobar-lo. La de Valencia sí que va aprofitar la seua ocasió i en el següent parcial, també des del rest, va tancar la partida. L’Individual és una guerra psicològica, a més de física. I Victoria pareix tindre una mentalitat feta a mida per a cites com estes. Si se li suma un ventall de possibilitats infinites a l’hora de jugar i el que és més important, que és capaç de guanyar fins i tot no fent una partida grandiosa, el resultat és una hegemonia que no pareix tindre final. Mai l’havien posat en tants problemes en una final per a renovar regnat, però ahí està ella, la reina, de nou en el número ú. I amb el seu segon fris grec en propietat, després de sumar la segona sèrie de tres títols consecutius.

Ana, durant la partida. / FEDPIVAL

En la partida prèvia, en què Amparo i Irene lluitaven pel tercer lloc, es va imposar la segona per 25-10 després de remuntar un 10-0 en contra, en una reacció espectacular que va encendre el trinquet de Castelló de Rugat.

Tonet IV, a la final

El trinquet de Bellreguard va acollir la segona semifinal de l’Individual de raspall masculí, partida en què es va imposar Tonet IV a Vicent per un clar 25-5. El del Genovés guanyador de les últimes quatre edicions de la competició, va complir amb els pronòstics que el feien favorit contra un Vicent batallador però amb molèsties en el braç dret. Iván d’Ontinyent espera al vigent campió en la final del pròxim diumenge (11:30 hores) al trinquet del Genovés. Es tracta de la reedició de la final de l’any passat.

Tonet colpeja la vaqueta. / FEDPIVAL

Escala i corda

Marc es va imposar a Lluis de la Vega per 60-35 en la partida decisiva dels quarts de final que enfrontava a ambdós jugadors a Riba-roja de Túria. Es tractava d’un cara o creu entre els dos, ja que el guanyador accedia directament a les semifinals. El pilotari de Montserrat va trobar la inspiració i va combinar grans pilotades d’atac i de defensa contra un gran Lluís de la Vega.

Marc i el seu feridor, Óscar. / FEDPIVAL

En semifinals, Marc tindrà en la contra Salva Palau, mentres que Pere Roc II s’enfrontarà a Giner. Les partides es disputaran divendres a Vila-real (22:45 hores) i diumenge a Vilamarxant (18:30 hores). Hui se sortejarà a la seu de la Federació de Pilota Valenciana quin enfrontament va a cadascun dels trinquets.

Precisament en l’última partida del grup B, que enfrontava Giner i Carlos ‘El Puma’ a Benissa, es va imposar el primer per un clar 60-35. El Puma s’acomiada de l’Individual dignament, confirmat com la gran sorpresa, després de deixar bones sensacions en totes les partides.