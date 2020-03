Paco Borao: "Con tantos aplazamientos, no va a haber atletas para todos"

La pandemia mundial del coronavirus ha alterado nuestra vida en los últimos días, afectando a todos los sectores, uno de los más castigados es el deporte. En los últimos días hemos asistido a una avalancha de grandes maratones a nivel mundial que han tenido que suspenderse o cancelarse, cambiar de fechas... Roma, París, Londres, Madrid, Barcelona y un largo etcétera que iban a celebrarse en los meses de marzo y abril han tenido que trasladarse a otoño. SUPER analiza toda la actualidad con Paco Borao, presidente de la SD Correcaminos y también de la AIMS, la Asociación Mundial de Maratones, ¿qué valoración hace de todo esto?.

—El lunes mandé una carta a todos los organizadores, tenemos que estar todos unidos, encontrar soluciones. Lo que está ocurriendo con el aplazamiento de maratones, medios maratones e incluso mundiales de atletismo, es algo lógico y natural dada la situación en la que estamos de emergencia sanitaria a nivel mundial. Todos amamos el deporte, nos gustan los valores que representa de motivación, salud, esfuerzo.... pero el corredor, ante todo, es un ciudadano más. Tenemos que acatar las órdenes y colaborar. Nadie pensaba que esto podía suceder, creíamos que era algo lejano a nosotros, que no era tan grave... pero todo ha ido muy deprisa.

—El mundo del atletismo es uno del los primeros deportes que reaccionó ante la pandemia. ¿Qué decisiones se adoptaron?

—Ha habido varios niveles o estrategias de respuesta. Los primeros en reaccionar fueron los japoneses que optaron por restringir pruebas como el Maratón de Tokio anulando toda la inscripción de atletas populares y dejando sólo la élite. Eso les permite cumplir los contratos establecidos con los corredores.Japón ha mantenido muchos maratones restringidos sólo para la élite. Así evitan un grave problema económico ya que decidieron no reembolsar inscripciones ni dar indemnizaciones. Más tarde fueron otros grandes maratones europeos como Roma o Londres los que decidieron cancelar sus pruebas. Pero, tras analizar las distintas consecuencias que eso conlleva, de cara a patrocinadores, atletas... la mayoría han decidido mover sus pruebas al último cuatrimestre del año.

—Eso implica que el calendario se ha saturado. ¿Cómo afecta que haya tantas carreras en ese tramo final del año con el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP programado para el 6 de diciembre?

—Efectivamente, después del verano la saturación va a ser total: París, Boston, Londres, París, Madrid, Barcelona... ahora tenemos un montón de carreras en un periodo de tiempo muy corto, el calendario se ha saturado. Esto acarrea muchos problemas a los organizadores: mantener o no acuerdos con patrocinadores, contratos con corredores élite, reembolsar o no las inscripciones...

—¿Hay suficientes atletas élite para nutrir a tanta carrera del máximo nivel?

—Lógicamente este se uno de los grandes problemas. Los corredores élite lo van a tener complicado para elegir y la organización para fichar.

—En esta coyuntura tan anómala ¿cómo queda el calendario de pruebas con Etiqueta?. En el caso de València, este año el Maratón estrena la Etiqueta Platino ¿se van a mantener los mismos criterios para renovar las Etiquetas bronce, plata, oro y platino?

—Es uno de los aspectos que tenemos que estudiar. Tengo una reunión de urgencia con la IAAF, con el director de programación de la World Atlhetics para ver qué hacemos para solventar esta situación. Cómo vamos a resolver la renovación o asignación de Etiquetas este año de cara al que viene. Es innegable que muchas condiciones no se van a poder cumplir. La primera, el nivel de atletas y número de atletas élite que cada prueba debe reunir para obtener cada una de las etiquetas. Sencillamente no va a haber atletas para todos. Estamos en una situación excepcional en la que las pruebas de la primera parte del año se van a juntar con las de la segunda con el con el agravante de si finalmente se celebran los Juegos Olímpicos. No hay suficiente oferta de corredores d elite para cubrir todas las necesidades en todas las carreras. Todos los que estamos en el máximo nivel no vamos a poder cubrir los requisitos actuales. Lo mejor sería dar el año por muerto en lo que se refiere a la renovación de etiquetas o cambiar las normas de forma extraordinaria.

—El Maratón de Londres que se iba a celebrar en abril anunciaba su aplazamiento a octubre. Iba a suponer el duelo estelar de los dos mejores maratonianos de la historia Kipchoge contra Bekele. El hecho de que no vayan a correr en Londres, ¿les acerca a València?. ¿Podríamos verles el 6 de diciembre en la línea de salida del 40 aniversario del Maratón de València?

—Hace tiempo ya que estamos en contacto con el equipo de mánagers de Chipkoge y Bekele (que son los mismos), no nos han dado ninguna respuesta clara.. «ya veremos...» pero es cierto que la cancelación de Londres podría ir a nuestro favor. Si finalmente en agosto se celebra el Maratón Olímpico de Tokio 2020 en el que ambos han anunciado que quieren participar, es complicado que en octubre, cuando se celebrará el Maratón de Londres, estén otra vez a tope para competir. Sin embargo... el 6 de diciembre es más factible.

—¿Cree que se disputarán los Juegos Olímpicos? ¿Tendremos Maratón Olímpico este verano?

—Los Juegos Olímpicos están en entredicho en estos momentos. Por mucho que el gobierno japonés lo tenga todo preparado y organizado, por mucho que lo promuevan.. lo cierto es que estamos en un periodo preolímpico nulo. Ni los atletas pueden conseguir las mínimas ni los que ya la tienen, están pudiendo entrenar. Si todo vuelve a la normalidad y en junio o julio un atleta logra la mínima, puede ser tarde ya. Además, muchos países lógicamente pueden negarse a participar aludiendo que no pueden presentar un equipo competitivo porque sus atletas sencillamente, no han podido entrenarse. No sería una competición justa.

—¿Cuándo cree que se podrá tomar decisiones firmes?

—El mayor problema de esto es que no sabemos el tiempo que nos va a llevar recuperar la normalidad. En estos momentos estamos confinados durante dos semanas, un periodo que ya se antoja insuficiente y que seguramente será mayor. En China se está superando pero es un país con un sistema político muy férreo que para estas situaciones es una ventaja,pero hay otros países como Irán, India...donde es mucho más difícil llevar a cabo estas medidas. En Europa estamos intentando seguir el modelo chino pero las cifras siguen creciendo y cuando nos demos cuenta, estaremos a las puertas de los Juegos.

—En esta coyuntura de incertidumbre, tener los 30.000 dorsales del Maratón de Valencia ya vendidos, será una tranquilidad ¿cierto?

—Sí, desde luego. Sabemos que el cupo lo tendremos cubierto. Algunos se borrarán pero inmediatamente entrará alguien de la lista de espera. En ese sentido nos da tranquilidad como organizadores.

—Otra historia será la élite... va a haber 'tortas' entre los grandes maratones para llevarse a los mejores...

—Todos los maratones se están trasladando al último cuatrimestre del año eso supone que la élite va a tener mucho donde elegir.

—El Maratón Valencia Trinidad Alfonso celebra este año su 40 edición. El deseo de su principal mecenas, Juan Roig era celebrarlo con un récord del mundo. Con todo lo que está pasando ¿Han cambiado las expectativas?

—Ahora lo principal es que el Maratón de València se pueda celebrar con total normalidad, que podamos hacerlo lo mejor posible. Eso es lo principal, más allá de récords y marcas. Eso significaría que la crisis del coronavirus está superada.

—El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP programado para el 25 de octubre también se verá afectado por la saturación de pruebas internacionales.

—El Medio Maratón ha quedado totalmente comprimido, inundado de carreras Desde el 4 de octubre tenemos Maratón de Londres, Maratón de Madrid, Medio Maratón de Cardiff, Maratón de Chicago, el Cto. del Mundo Maratón sólo una semana antes, el Maratón de París el Maratón de Barcelona (que además es el mismo día).... el 1 de noviembre es el Maratón de Nueva York... La ventaja que tenemos es que el Medio Maratón de Valencia tiene un gran prestigio, intentaremos hacerlo lo mejor posible, nos hemos acostumbrado a tener récords todos los años pero cada vez, y más ahora, es más complicado.

—El Maratón de Valencia es en diciembre, no peligra de momento, pero la crisis del coronavirus ¿ya ha alterado el calendario de celebraciones del 40 aniversario?

—Así, es. Teníamos previstos varios actos entre marzo y abril que han sido lógicamente cancelados. Hace unos días la directora de la Fundación Trinidad Alfonso, Elena Tejedor y yo visitamos a la organización del Maratón de Londres, una prueba que justo el mismo día que nosotros, el 29 de marzo de 1981 celebraba su primera edición. Intercambiamos con ellos unos recuerdos. El 29 de marzo queríamos hacer una comida de celebración en el Bar Danubio donde hace 40 años se gestó el Maratón de Valencia y lo hemos cancelado.

—¿Qué consejo le da a todos los runners desesperados estos días por no poder salir a correr?

—Mi consejo es que la gente siga haciendo ejercicio en casa, cuanto más fuertes estemos, más defensas tendremos para luchar contra COVID-19. Tenemos que cumplir con todas las medidas que nos están diciendo desde el gobierno, las instituciones sanitarias, autonómicas... quedarnos en casas, ser solidarios. Si podemos ayudar a alguien cercano que nos necesite, hacerlo. Tomarnos esto con responsabilidad pero evitar el miedo. Tratar de mantenernos activos y conectados con nuestros amigos, nuestros familiares. Recurrir también, ¿por qué no? al sentido del humor, tenemos que ser optimistas.

—¿Usted es uno de los muchos españoles que se ha pasado al teletrabajo?

—Sí, desde casa estoy en continuo contacto con la AIMS, con organizadores, estoy escribiendo artículos, poniendo papeles en orden... no falta faena.

—¿Y también tiene tiempo para predicar con el ejemplo y hacer deporte?.

—Por supuesto, cada día hago ejercicio en casa para mantenerme activo.