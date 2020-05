Tyson-Holyfield: Fecha y lugar para otro combate del siglo

El mordisco que Mike Tyson pegó a Evander Holyfield en la oreja en el combate por el título de los pesos pesados que les enfrentó en 1997 forma ya parte de la historia del boxeo. Un capítulo antideportivo que dio la vuelta al mundo y que llevó al límite la rivalidad entre ambos.

Pero ahora y después de unos días de rumores por el anuncio de ambos a los cuadriláteros para participar en algún combate benéfico, el sueño de volver a ver el combate del siglo va tomando fuerza, hasta el punto de que podría haber ya día y lugar para el duelo.

En las redes sociales se ha difundido ya el cartel anunciador de la pelea, con fecha prevista para el 11 de julio en Arabia Saudí, en la ciudad de Diriyah. Un paso más hacia un duelo que ni los propios protagonistas esconden, a la espera de cerrar el acuerdo definitivo y hacerlo oficial.

El propio Holyfield ha admitido en declaraciones a la radio 'The 3 Point Conversion' que "su equipo ha hablado con el mío pero aún no hemos llegado a un acuerdo definitivo, pero vamos en esa dirección. Tyson estaba haciendo algo y que yo también estaba haciendo algo. Cuando me vieron trabajando en el gimnasio, la gente de alguna manera ya nos unió. Todo tiene que acabar de ser ligado, pero me gustaría que hiciéramos algo", añadió.

Mike Tyson ya anunció días atrás su vuelta a los rings con 53 años y Holyfield no tardó en subir otro vídeo suyo entrenando para demostrar que sigue en forma, en un primer duelo virtual de veteranos.

