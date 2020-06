El saguntino Toni Alegre continuará en el Fertiberia

El BM Puerto Sagunto ha anunciado la continuidad del extremo saguntino Toni Alegre por una temporada más. El joven formado en la cantera rojiblanca, sigue en el club que le ha visto crecer una temporada más con ganas de seguir en la línea ascendente de la temporada pasada en la que fue una pieza clave en el ataque del conjunto dirigido por Vicent Nogués.

El jugador saguntino expresa sobre su renovación que 'Estoy contento de renovar una temporada más y que el club apueste por mi una temporada más. Me hubiera gustado acabar la temporada ya que estábamos en una buena dinámica y personalmente estaba haciendo la mejor campaña y estaba muy a gusto, me encontraba muy bien físicamente'.

Con respecto a cómo ha llevado la preparación física durante el confinamiento por el coronavirus, Toni cuenta: 'La pandemia la he vivido algo preocupado ya que mi madre trabaja en un hospital, pero a la vez estaba tranquilo por las cosas que me iba contando ella y tomando las precauciones necesarias cuando le tocaba salir a la calle. Por suerte, justo antes de que empezara la pandemia me compré un rodillo para la bici, y con eso y el material que tenía en casa de gomas, conos, algunas pesas y demás, he podido realizar bastantes entrenamientos y variados, ahora ya salgo a correr también y eso da vida'.

'No se que deparará la temporada que viene, ya que hay incertidumbre por todo el tema de la pandemia, pero espero que se pueda realizar una temporada con normalidad. Pienso que nuestro objetivo sigue siendo el mismo, y más si cabe creo que tanto a mi como a mis compañeros nos gustaría conseguirlo en la pista y con nuestra gente', añade Alegre con respecto a como será la nueva liga Asobal.

Con respecto al proyecto de plantilla que se está realizando para esta temporada, el extremo saguntino afirma que 'La verdad que veo un equipo bastante equilibrado por lo que he hablado con los compañeros que conocen las nuevas incorporaciones. Luego esto es como un puzle, tienes las piezas pero hay que hacerlas encajar a la perfección para que todo vaya en una dirección y poder afianzar la permanencia lo antes posible, sabiendo que será una temporada dura pero bonita'.

Para terminar, Corzo le manda un mensaje de ánimo a la afición 'Lo primero que tengo que decirles es que se cuiden, que la salud es lo primero. Seguidamente que sabemos que para nosotros son una pieza muy importante cuando estamos jugando ya que nos dan aliento y nos ayudan hasta el final. Y por último que tengan paciencia para poder volver al ovni, pero que todos los componentes sabemos que aunque sea desde casa siempre muestran su apoyo'.

La renovación de Toni Alegre se une a la de Corzo, Pozzer Mirallave, Dija, Leo, Óscar, Camacho y los fichajes de Miguel Miralles, Carou, y los porteros Franzini y Pau. Por el momento, está confirmada también la no renovación de Alex Tello, Jaka, Iñigo Celorrio y Marcos Dorado, y la retirada de David Bruixola.