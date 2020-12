Ramona Gabriel: "La Titan Desert es aventura, una experiencia inolvidable"

Ramona Gabriel y María José Martínez Maroto comparten su pasión por los retos, por la aventura y por la Titan Desert. Ambas narraron sus experiencias en el III Foro Campeonas de SUPER. Son dos Campeonas que están demostrando que las mujeres pueden alcanzar las mismas metas que los hombres, por duras y exigentes que sean. Ramona debutó en la Titan Desert, la prueba de bicicleta de montaña más dura del mundo en 2014. Dos años después no sólo participó, sino que se proclamó ganadora. Un título que repitió en 2018. Además, atessora dos segundos puestos en 2017 y 2019, es campeona de España de MTB Ultramaraton y ha ganado las más prestigiosas pruebas del mundo de MTB Maratón. La valenciana Martínez Maroto ha completado en dos ocasiones la Titan Desert. Además ha participado en dos mundiales de medio ironman, ha sido finisher en varios iroman en todo el mundo... es piloto de aviación, patrón de barco... una todoterreno.

Ramona Gabriel define así su prueba favorita, la Titan Desert: " La Titan es aventura, competición y una experiencia inolvidable, es algo que recuerdas de por vida,son imágenes que se quedan en tu mente para siempre". La ciclista catalana es un ejemplo de que con constancia y esfuerzo, se puede alcalzar cualquier sueño: "yo no había hecho deporte, todo empezó con una apuesta con mi padre. Yo tenía 24 años, íbamos en coche y vimos un ciclista subiendo un puerto. Le dije, 'esta tarde subiré yo esta cuesta en la bici'. Lógicamente no pude pero seguí intentándolo tarde tras tarde hasta que lo logré". Luego conoció a Toni, su pareja, el que le dio el 'empujoncito' definitivo para engancharse a la bici: "él era un apasionado de a bici, empezamos a hacer salidas los fines de semana, luego también entresemana... cada vez más hasta que empezamos a competir y a entrenar más en serio".

"yo venía del mundo del ironman, había participado en mundiales, había hecho ya varios ironman y medio ironman y buscaba nuevos desafios. Quería participar en una carrera de bicicleta de montaña y directamente me apunté a la Titan Desert". La valenciana reconoce que su primera experiencia en el desierto fue dura: "iba sola, sin equipo, hubo momentos muy duros, de mucho sufrimiento, me caí, en un mismo día llegué a pinchar siete veces... pero en mi cabeza no estaba la palabra 'derrota', mi motivació era cruzar la meta, era lo que me daba energía. Si la mente quiere, el ser humano puede hacer lo que quiera. L a segunda vez que participé, aunque también iba sola, fue mucho mejor, ya sabía gestionar el esfuerzo, controlaba todo el material que necesitaba, además ya conocía a mucha gente. Lo bonito de la Titan Desert es que somos una familia, por eso todo el mundo que la hace, repite. Todo el que le guste el ciclismo, debería hacerla".

Tanto Ramona como María José compaginan los duros entrenamientos con su día a día y su trabajo. Ramona forma parte de la plantilla de Banc Sabadell: "la clave es la planificación, dividirte la semana, hacer las tiradas largas de bici y los entrenamientos fuertes los fines de semana. Si quieres, puedes, se encuentra tiempo. Cuando termino de trabajar en el Banc Sabadell, como algo rápido y me voy a entrenar".

María José Martínez, empresaria, también tiene que hacer malabarismos para llegar a todo, algo que consigue con un estricto control de su agenda: "es la clave. Tenerlo todo organizado. Yo divido el día por colores, por franjas horarias, planifico todo, incluso también las transiciones, lo que voy a tardar en ir al gimnasio, lo que voy a necesitar...".

La pandemia del coronavirus también afectó a la planficación de Ramona: "estábamos entrenando para la Titan que era en mayo pero se aplazó, al final fue en noviembre. Hay que adaptarse, ser positiva y seguir entrenando".

Tanto Ramona como María José destacan los aspectos positivos del deporte que transfieren a su trabajo y su vida diaria: "Toda esa planificación, esa capacidad de organización, de luchar por objetivos te sirve mucho luego en tu trabajo, te hace ser más eficiente", afirma Ramona.