Felipe Orts: "Estoy decepcionado, venía con mucha ilusión y ganas"

El Mundial de ciclocrós de Ostende no quedará en el recuerdo como uno de los grandes momentos en la meteórica carrera de Felipe Orts, campeón de España de ciclocrós. El alicantino llegaba en buen momento de forma y con la ambición de entrar por primera vez en el Top-10 del Mundial, pero quedó lejos de sus objetivos.

Todo se torció desde el primer momento para el del equipo Teika, que llegó a rodar en el puesto 37º en las dos primeras vueltas, hasta que encontró un mejor ritmo, llegando a completar un giro por debajo de los 8 minutos, y remontando hasta alcanzar la 26ª plaza.

Tras la carrera, el de La Vila admitió estar decepcionado por el resultado. "Creo que he tenido una muy mala carrera. Las tres primeras vueltas se me han hecho eternas, aunque luego sí he cogido algo de ritmo, pero ya era tarde. Estoy decepcionado, venía con mucha ilusión y ganas. Sabía que no era el mejor circuito para mí, pero estaba cogiendo confianza en la arena y me sentía fuerte. La verdad que el resultado no ha estado ni de lejos lo bien que esperaba".

La esperada batalla entre Van der Poel y Van Aert se decantó a favor del primero. El holandés sufrió en los dos primeros giros ante la fortaleza de Van Aert en el tramo de arena, pero un pinchazo del belga permitió que volviera a situarse al frente y desde entonces puso una marcha imparable que le dio su cuarto título de campeón del mundo, el tercero consecutivo.



Mundial féminas sub'23

Por otra parte, la jornada la abrieron las féminas sub23 con una carrera en la que los puestos cabeceros también estuvieron teñidos de naranja. La selección neerlandesa ocupó tres de los cuatro primeros puestos de la carrera y cinco de los siete primeros, siendo Fem Van Empel la ganadora; y Anniek Van Alphen y la húngara Kata Vas las encargadas de acompañarla en el podio como segunda y tercera respectivamente.

La valenciana Sofía Rodríguez, que cumplió su última participación como sub23 en esta edición del Campeonato del Mundo, ofreció una buena pelea en el circuito de Ostende, a pesar de ser poco propicio para sus características, para concluir en 30ª plaza.

En el recuerdo de todos quedará el durísimo y espectacular tramo sobre la playa que tantos problemas dio a los participantes.