Así es la campaña de la FDM para el Día Internacional de la Mujer

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, la Fundación Deportiva Municipal de València ha promovido varias iniciativas que han involucrado a deportistas de la ciudad de València de todas las edades para seguir fomentando el deporte femenino.



La campaña, que tiene por lema Tú también puedes, está en tu mano, comenzó el lunes 1 de marzo y se prolonga hasta el propio día 8. Durante este tiempo, las redes sociales de la entidad se han llenado de mensajes de mensajes de empoderamiento, para animar a todas las niñas y mujeres a practicar deporte. Además, serán las propias deportistas valencianas, de disciplinas tan variadas como el fútbol, la esgrima, el rugby, el sofbol o el balonmano, quienes los transmitirán en primera persona.





#8M ?? Les dones de @FDMValencia també mouen l'esport!?? ????Vos presentem a Susana Tejedor?i a María del Mar Torres????? Moltes gràcies per la vostra tasca, xiques! ???? #ValènciaÉsEsport #TuTambéPots #DiaDeLaDona #EsportFemení #DonaIEsport @AjuntamentVLC pic.twitter.com/W1enaSVYDh

"ltr"> #8M ?? Ací teniu a dos esportistes que tenen molt clar el que volen! ?????? Vos presentem a Eira María Martín, del @chxaloc i a Lucía Vallejo del @CFFMARITIM ???????? Amb jugadores com elles, l'esport femení no deixa de créixer! ???? #DiaDeLaDona

#8M?? TU TAMBÉ POTS, ESTÀ EN LA TEUA MÀ



??@alesserrano2000, jugadora de #futbol al @VCF_Femenino??, ens porta un missatge molt important: per molts obstacles que trobes, no et rendisques????#DiaDeLaDona #TuTambéPots #ValènciaÉsEsport #FutFem @valenciacf @AjuntamentVLC pic.twitter.com/Z2wHc78Lcz