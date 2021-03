Grandes momentos y grandes protagonistas del hockey valenciano femenino

Desde los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, el hockey femenino ha catapultado su crecimiento a nivel nacional gracias a la conquista de aquella histórica medalla de oro lograda por la selección absoluta. Esther Luy y Amalia Domenech, en diferentes generaciones, allanaron ese camino desde la década del 40 al 70. En la actualidad, valencianas como Lola Riera, Amparo Gil o Ainoa Civera nos representan nacionalmente mientras que jóvenes jugadoras como Angela Colomer, Ana Barat, Raquel Mateu, Celia Lafuente o Isabel Pérez se perfilan como las nuevas referentes del hockey valenciano femenino. Junto a ellas, numerosos momentos históricos marcaron un antes y un después en el porvenir del hockey femenino de la Comunidad Valenciana.

Parar un penalty corner a Holanda en Frankfurt durante la Segunda Guerra Mundial; enseñar hockey con un palo de escoba y trapos en la escuela; proclamarse campeonas olímpicas tras superar a Alemania en Barcelona 92; ganar un Final Four con una vaselina histórica en los shoot outs; levantar 10 Copas de la Reina y 8 Ligas; fundar un club femenino... Existen varios momentos en la historia del hockey hierba protagonizados por mujeres. Algunos de ellos, ha tenido a diferentes valencianas que escribieron con su stick una nueva página dorada para nuestro deporte. Momentos que ha unido a diferentes generaciones impulsando la figura de la mujer en el hockey hierba. Hoy queremos recordar algunos capítulos de esos momentos y, por su puesto, a sus protagonistas.



La valenciana que paró un penalty córner en plena Guerra Mundial

Hace 99 años, en Xàtiva, nacía Amalia Doménech. Una de las valencianas responsables en poner una de las primeras piedras del hockey nacional. Amalia fue portera de selección española y disputó algunos partidos en Frankfurt durante la Segunda Guerra Mundial. Con Hitler presenciando el partido, España y Alemania celebraron un encuentro en un ambiente hostil donde la valenciana recuerda pararle un penalty corner a una holandesa. Un recuerdo que ocupa un lugar privilegiado en su memoria. Aquel acontecimiento significó el pistoletazo de salida de una serie de momentos que marcaron el hockey femenino.



La precursora del hockey valenciana que enseñaba con escobas y trapos

Con 83 años, Esther Luy conserva los apuntes de docente en el despacho de su casa ubicada en la zona de Mestalla. Ella fue una de las grandes precursoras del hockey valenciano en los 70 incorporando esta disciplina a sus clases. Sin haber cogido un stick, se formó como entrenadora en la Federación de Hockey y comenzó a enseñar con palos de escoba y trapos para irrumpir en el terreno polideportivo ante el dominio del fútbol, baloncesto y balonmano.



Las 'Chicas de Oro' de Barcelona 92

Sin duda, uno de los grandes momentos en la historia del deporte español fue protagonizado por las 'Chicas de oro'. La selección absoluta femenina logró el oro olímpico en Barcelona 92 tras superar a Alemania por 2 a 1 en Terrassa. Un acontecimiento que marcó un antes y un después en la promoción el hockey femenino.



Los orígenes del Carpesa femenino

El Club de Hockey Carpesa se fundó en 1971. Menos de cinco años después, concretamente en la temporada, 75-76 se inscriben los primeros equipos femeninos para que, un año más tarde, el cadete femenino participara en un Sector. A partir de entonces, llegaría su expansión a otras categorías como sénior o juvenil. Posteriormente, tras un paréntesis deportivo, la línea femenina se impulsaría nuevamente en el 2013.

El CA San Vicente del Raspeig en la máxima categoría

Desde 1991 hasta 1997, el Club Atlético San Vicente del Raspeig femenino consolidó su juego en la máxima categoría del hockey nacional cogiendo el testigo de su equipo masculino que permaneció en la extinta Liga de Honor RFEH de 1987 a 1990. Desde San Vicente, el hockey valenciano femenino continuó sembrando unas semillas que comenzaría a florecer en el siguiente inicio de siglo.



El nacimiento del primer club femenino de València: el CH Xaloc

Corría el año 93, cuando Jesús Gracia, Daniel Ayora y Carla Pascual Ballesteros comenzaron a sentar las bases del primero equipo valenciano de hockey femenino. Fueron 5 mujeres las que pusieron su firma en el acta constitucional. El CH Xaloc se convirtió en un referente en nuestra comunidad y llegó a competir en División Nacional hasta 2015. Años más tarde, la Universitat de València también apostaría, desde el año 2000-2001, por el crecimiento y promoción del hockey femenino. Actualmente, todos los clubes tienen su modalidad femenina y donde el Valencia CH y el Giner de los Ríos, también se unieron a esta apuesta sólida.



Las primeras competiciones internacionales femeninas (2007)

Mientras la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana conservaba la cantidad de jugadoras en los diferentes equipos, la celebración de varios torneos de carácter internacional traía a la capital del Turia a las mejores selecciones femeninas a disputar torneos. El Four Nations Junior Women Tournament (2007) y el Eurohockey Junior Nations Championship Women (2008) citaron en Valencia a las jóvenes promesas de numerosos combinados nacionales.



El traslado del campo de hockey a la ciudad (2008)

En 2008, el Polideportivo Virgen del Carmen Beteró asombraba a todo el mundo con el primer campo de hockey hierba de color azul. Una apuesta sólida para el crecimiento no solamente de 'su' deporte femenino, sino también del masculino. Además del tradicional campo del Saler, la hierba sintética de Beteró pintaba de azul a la ciudad para seguir esta magnífica línea de crecimiento.



Las escuelas valencianas catapultan el hockey femenino (2009)

La temporada 2009-2010 protagonizaría uno de los años con mayor número de licencias federativas gracias a la inclusión de las escuelas valencianas que apostaban por el deporte del stick. Ese año se registraron, 210 fichas femeninas siendo 207 jugadoras, dos delegadas y una entrenadora.



La consolidación del hockey femenino

Los años siguientes celebraron varias competiciones internacionales femeninas en Valencia como el torneo Four Nations U'16 U'18 Women (2011), Eurohockey Youth ChampionshipU16 girls (2012) y el Women´s Hockey World League R2 (2013) acostumbrando al público a disfrutar de competiciones de alto nivel. En 2014, el campo del Saler se trasladaba a Tarongers mientras que en 2015 el césped de Beteró se renovaba para convertirse en uno de los mejores campos de hockey hierba del mundo. Una renovación que traería a la capital del Turia el mejor evento deportivo de hockey hierba de su historia. Y, por supuesto, tenía que ser femenino. La Valencia Hockey World League Semi-Final 2015. Un torneo de carácter preolímpico. La selección femenina, encabezada por la valenciana Lola Riera, conseguiría su pasaporte para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. En 2016, un nuevo evento internacional citaba a las mejores jugadoras sub-21 en la alfombra azul de Beteró: el International Junior Hockey, una competición preparatoria para la Copa del Mundo Junior. La selección femenina sub-21 se proclama campeona en Valencia.

Posteriormente, la selección nacional femenina protagonizaría otros tres hechos históricos en 2019 en el mismo campo azul donde entrenan cada semana numerosas niñas. Las Redsticks se proclamaron campeonas de la Hockey Series Final y conseguirían el billete a los Juegos Olímpicos de Tokio tras imponerse en la doble eliminatoria ante Corea. Por su parte, la selección femenina Sub-21 se proclamaría campeona de Europa tras superar a Países Bajos en una apasionante final celebrada en Beteró.

Si a estos acontecimientos le sumamos la participación del Xaloc en Primera División Femenina durante seis temporadas (de 2007 a 2012 y 2014-2015), el nacimiento del Valencia CH Femenino (2012) -impulsado por Paula y Anna Gimeno - y su ascenso a la categoría de plata en 2018 podríamos certificar el estado de prosperidad que ha vivido y vive el hockey femenino.



Lola Riera, Amparo Gil y Ainoa Civera, las referentes del hockey moderno

Tres nombres de valencianas nos representan en la máxima categoría. Desde los 4 años, Lola Riera ya estaba dando sus primeros golpes junto a sus hermanos Rodolfo y Juan Carlos. Sus comienzos en el colegio Vicente Gaos marcaría el futuro de la actual jugadora de la selección española donde ha participado de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y ha ganado el bronce mundial en Londres 2018 y el bronce europeo en Amberes 2019. Potenció su nivel en el CAR de Madrid para llegar al SPV-Complutense donde ganó la Copa de la Reina de 2013 y la Liga de 2016 tras aquella recordada Final Four donde se convirtió en la gran protagonista tras conseguir el título de liga con su famoso shoot out 'a lo Panenka'.

Amparo Gil es otra de las grandes referentes. Formada en las categorías inferiores del CH Carpesa, Amparo vistió la elástica del Xaloc. En palmarés ostenta 10 Copas de la Reina, 8 Ligas, 9 Campeonatos de Sala y 1 Eurohockey Club Trophy. En 2020, fue convocada por la selección absoluta de hockey sala para disputar el Eurohockey Indoor Championshipss donde fue campeona y MPV del torno.

Ainoa Civera es la tercera valenciana en la Liga Iberdrola. Al igual que Lola y Amparo, han tenido que 'emigrar' fuera de las fronteras valencianas para seguir creciendo en la órbita que envuelve a las ligas nacionales. Formada desde pequeña en el Club de Hockey Xaloc Valencia hasta sus 19 años, continuó su carrera durante dos años en las filas de la UD Taburiente en la modalidad de hockey sala mientras la hierba la jugaba vestida de grana. Llegó al RS Tenis en el 2011 y ascendió a la máxima categoría el año pasado siendo la máxima goleadora de liga con 18 goles. nombre: Ainoa Civera. La nueva estrella valenciana que brilla a nivel nacional.

El futuro del hockey valenciano femenino

Hoy en día, son muchas las jugadoras que en los diferentes clubes de la Comunidad Valenciana que también quieren seguir escribiendo la historia de nuestro deporte.

La delantera del Valencia CH, Angela Colomer, fue la máxima goleadora del último Campeonato de España de Selección Autonómicas Sub-18 (donde juega hace 4 años) y, anteriormente, fue jugadora de la sub 16 durante 3 años. Además, fue convocada a stages del equipo nacional Sub 13, Sub 15 y Sub16.

Raquel Mateu lleva 12 años vistiendo la elástica del CD Giner de los Ríos donde empezó jugando en el Tramo III del Río Turia con su hermana Olga y, más tarde, con Ana. Ha estado en todas las categorías de las selecciones de la FHCV, llegando a ser 3ª de España con la Sub-16 y fue 4º con su equipo en el último Campeonato de España absoluto. Participó en un Programa Nacional de detección de talentos sub16 en el CAR de Madrid y estuvo entrenando con la Sub-18 española.

Ana Barat empezó con 10 en el colegio EPLA y con 11 años ya se incorporó al Xaloc. Jugó en todas las categorías de la Selección Valenciana desde Sub 14 y desde los 13 años a los PNTD en el CAR de Madrid siendo convocada dos años consecutivos con la Selección Nacional Sub-16 para jugar en Cork (Irlanda) y en Eindhoven (Holanda). Además, disputó varios Campeonatos de España de hierba y sala y, en los últimos años, luchó por ascender a Primer División Nacional con el conjunto grana y logró un destacado bronce en el último Campeonato de Selecciones Autonómicas Sub 18.

Isabel Pérez Seguí en una de las grandes sensaciones del Club Atlético San Vicente. Con 11 años en el club, la delantera lleva desde los 4 en el equipo donde, además, formó parte de las Selección FHCV Sub-14, Sub-16 y Sub-18. Estuvo convocada en un PNDT en la categoría sub 14. Por si fuera poco, se colgó el oro hace dos años en el Campeonato de España Sub-14 donde fue la máxima goleadora y la mejor jugadora del campeonato.

Celia Lafuente Alcázar es otro de los nombres del hockey valenciano. La portera del CH Carpesa lleva cinco temporadas en el club, ha jugado 2 años en la Sub-14 autonómica (donde fue campeona) y el año pasado fue convocada por la selección final Sub-16. Actualmente, preparando el Campeonato de España sub16. Además, participó de la concentración del PNDT de la temporada 2018-19 de Navidad.

Actualmente, además de las categorías de hockey base, sigue creciendo el nivel y la cantidad de jugadoras en los equipos senior, mamis y veteranas.

Conocer algunos de los hechos relacionados al crecimiento del hockey femenino valenciano y descubrir los nombres de algunas de las protagonistas que impulsaron estos momentos nos ayuda a reflexionar sobre la importancia del rol que ocupa la mujer en el deporte. En el hockey valenciano, sin duda, su participación ha sido muy importante para seguir escribiendo su historia con un stick y una bola.