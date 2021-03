Eufemiano niega que asesorara al Valencia, pero no al Real Madrid

La entrevista de Jordi Évole a Eufemiano Fuentes está destapando las prácticas y los servicios que daba a diferentes deportistas españoles. Fútbol, atletismo, ciclismo...



Jordi Évole le había dado una serie de nombres y a todos había dicho "No", Eufemiano Fuentes, hasta que el entrevistador habló de Fermín Cacho. Entonces se hizo el silencio y Évole le dijo "si el que calla otorga": "Blanco y en botella", contestó.





- ¿Llevó a medallistas de Barcelona 92?

- Sí

- ¿Fermín Cacho, 1500?

- Sobre Barcelona 92

- Sobre Barcelona 92

- Fútbol: Real Madrid, Real Sociedad...

Un manuscrito con su letra y la contabilidad B de la Real Sociedad coinciden en el tiempo y en el dinero anotado.

Eufemiano: "¿Sabes qué te digo? Que blanco y en botella€"



Ese año (2002-2003), la Real quedó segunda.

La pregunta es clara:

¿Asesoró usted al Real Madrid?



La respuesta, sacaría un 10 en algún ejercicio de acrobacia.

Trampas en el deporte

- Operación Puerto

2006: Detenido por por dopar (Operación Puerto).

Lo juzgaron por un delito contra la salud pública porque el dopaje, entonces, no era delito. Condenado a un año de cárcel.



2016: Absuelto.

2016: Absuelto.

La ley no consideraba la sangre (del dopaje sanguíneo) como un medicamento.

Así conoció Eufemiano Fuentes cómo se dopaba en los países del Este.

Lo que vendría ser un Villarejo, pero del deporte.

unos días antes de la final de 1500 metros en. "En una ocasión quedé con dos atletas, aparte de mi mujer. Pero no había nada malo en lo que yo hacía. Los médicos tenían autorización para estar con cualquier médico".. Las circunstancias en ese momento no me lo permitían. Él me ofreció trabajar de manera oficial, igual que en los años 80. Le dije que no y creo que me quisieron sacar del sistema."Sé cosas que pasaron en Barcelona 92 que si las contase serían perjudiciales, pero no las pienso contar. He llegado a este punto por coherencia profesional. He guardado el secreto profesional tantos años que ahora, ¿a qué viene decirlo? Estoy diciendo muchas cosas que no he dicho hasta ahora, pero no estoy dispuesto entrar a una guerra sin cuartel por sentirse aludidos. Pero si me preguntas por alguien que ha reconocido la relación conmigo hablamos."No se salpicaban entre disciplinas deportivas. Se han protegido más unos deportes que otros, el fútbol por ejemplo creo que sí.extraoficialmente fui requerido para asesorar en algunos procesos de futbolistas y cobraba con ello. Unos 8000 euros por reunión. Ocurrió dos años con el mismo equipo""Estoy viendo ese documento y reconozco esa letra como mía. Yo no fui médico de la Real Sociedad, pero asesoré de alguna forma.O me callo o te digo que no, elige la respuesta"​"Intenté recuperar el dinero después de que L'Equipe publicara que había trabajado con ellos. Los cuatro clubes se querellaron. El trato del Barcelona fue exquisito. Me pagaron el hotel.. El médico del Madrid, Alfonsito (le llama así porque era más joven), se querelló porque su nombre había quedado en entredicho al haberse relacionado con él mío. Ahora mismo a un médico ofendido por haber sido relacionado conmigo no le puedes preguntar""Hacía trampas y no conozco a nadie que no las hiciera. Trampas hacían todos. Un Tour se ganó por ocho segundos y usar un maillot de triatleta. En el deporte, si quieres mejorar, tienes que buscar ventajas que al inicio no se conocen y luego se aceptan porque son de uso generalizado.".Durante la entrevista Eufemiano Fuentes reconoció haber acudido a países del este para saber cómo trabajaban.