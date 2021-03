La Mediterranean Epic 2021 corona a sus vencedores

El campeón olímpico de Londres 2012, Jaroslav Kulhavy, y la joven promesa italiana, Martina Berta, se llevan la explosiva etapa final de la Mediterranean Epic.

No ha habido cambios en la general y Daniele Braidot y Ramona Forchini son los ganadores de la edición 2021 de la carrera.

Una corta pero intensa jornada esperaba a los bikers que ansiaban ser finishers de la Mediterranean Epic 2021. Un trazado de 48 km y 1.000 metros de desnivel positivo era el último obstáculo a superar en un día donde el cansancio de la larga etapa maratón del día anterior era palpable.

Oropesa del Mar volvía a ser punto de salida y llegada de esta jornada en la que los corredores rodarían por un tipo de terreno ya conocido. Desde subidas de asfalto a exigentes tramos de pista y, sobre todo, dos largas bajadas por sendero que hicieron las delicias de los más técnicos. Todo ello en un día radiante ideal y con una perfecta temperatura. Todos los ingredientes que hacen de esta región un terreno ideal para el ciclismo.

A nivel competitivo la categoría masculina arrancaba con todo por decidir. Los cuatro primeros corredores estaban separados por menos de un minuto. Los hermanos italianos Daniele y Luca Braidot, primero y segundo en la general, tenían la difícil tarea de controlar una carrera que se preveía muy nerviosa. El austriaco Daniel Geismayr (Trek Pirelli) y el neerlandés Hans Becking (Buff Scott) eran sus principales amenazas.

El primer descenso técnico realizó la primera gran selección, siguiendo el guión que ya habíamos visto en otras jornadas. El alemán Sasha Weber (Trek Vaude) y el austriaco Martin Stosek (Canyon Northwave) atacaban en el grupo de cabeza en busca de la victoria de etapa. Ambos han sido protagonistas de la carrera, aunque los problemas mecánicos les han dejado sin opciones en la general, en una muestra que para ganar la Mediterranean Epic no solo vale con un buen estado de forma. El checo Jaroslav Kulhavy, uno de los mejores bikers de la historia del mountain bike, se encargaba de marcar un ritmo intenso que acabaría neutralizando a los escapados.

En la última ascensión de la carrera Danie Geismayr perdía contacto con ese grupo delantero y Becking aprovechaba para intentar asaltar el podio de la general. Los últimos kilómetros fueron un duelo entre ambos, que tiraban de sus respectivos grupos en una pelea por lograr ese último escalón del podio final. Geismayr lograba contactar con el grupo de Hans Becking y, desde ese momento, toda la emoción se centraba en la lucha por ganar la última etapa. Kulhavy conseguía encabezar el grupo en los metros finales. Eso sí, con el hombre más rápido a su estela, el neocelandés Sam Gaze (Alpecin Fenix). Sin embargo, una caída a pocos metros del final dejaba en bandeja la victoria de etapa a Jaroslav Kulhavy. Un triunfo de prestigio para esta última etapa y una muestra que el corredor checo ha regresado a su mejor versión en este año donde se centrará al 100% en las pruebas de bike-maraton.

"Ha sido una carrera nerviosa y rápida. Me he encontrado muy bien durante toda la prueba, a pesar de que en las últimas semanas no he podido entrenar en bici en casa a causa de la nieve. Estoy muy contento con la victoria. La Mediterranean Epic me ha impresionado por su nivel de organización y sus recorridos. Espero poder volver el año que viene" explicaba Kulhavy en meta.

Con estos resultados Daniele Braidot es el nuevo ganador de la Mediterranean Epic, tras realizar una carrera regular y sin problemas de ningún tipo. Su hermano Luca Braidot y Daniel Geismayr han completado el podio final. Victor Manuel Ferández (BeeHi Lee Cougan) ha sido el mejor español en la 8a plaza de la general.



Féminas

En categoría femenina la suiza Ramona Forchini (jb Brunex Superior) dio un golpe sobre la mesa en la jornada anterior, logrando el liderato y una ventaja de más de 7 minutos respecto a Chiara Teocchi. En esta última etapa se dedicó a controlar la carrera sin asumir riesgos para sellar su 3ª victoria consecutiva en la Mediterranean Epic. Todo un hito que será difícil de igualar.

La etapa se resolvió en un emocionante sprint final entre tres integrantes de la selección italiana. Martina Berta sería la más rápida, superando a Eva Lechner y a la propia Chiara Teocchi, segunda en la general final tras ganar dos etapas. Martina Berta completaba el top-3 de la general.

De esta forma se cierra la 4a edición de la Mediterranean Epic. Una edición especialmente compleja en su organización para cumplir con todos los protocolos sanitarios vigentes y garantizar una carrera segura para bikers, organización y sedes. Y una demostración de que es posible celebrar eventos deportivos de primer nivel mundial en las circunstancias actuales.

Esta jornada también ha servido para comprobar el "feedback" tan positivo de los participantes respecto a los recorridos, nivel organizativo y calidad de una parrilla de salida que ha reunido a los mejores corredores de bike-maraton del planeta en su estreno en la categoría UCI SHC. Un gran punto y final para la edición 2021 de la Mediterranean Epic y, a la vez, el punto de partida para la edición 2022 de esta prueba que deja huella.