Nagore Folgado, tercer oro valenciano en el Europeo de Polonia

Nuevo éxito para el atletismo adaptado valenciano, que se colgó una de las seis medallas que la selección española se colgó este viernes, dos de cada color, en la cuarta y penúltima jornada del Campeonato de Europa de Atletismo Paralímpico, que se celebra en Bydgosczc (Polonia). La delegación española, formada por 670 deportista, alcanza los 20 metales, entre los que brillan tres oros de los atletas valencianos.

La jovencísima Nagore Folgado se colgó este viernes su primera medalla en una gran competición internacional, y fue nada menos que el oro en los 100 metros con discapacidad visual T12. Un oro que se une a los que lograron en días previos Kim López y Miriam Martínez, ambos en lanzamiento de peso. El de Nagore es el segundo metal en estos Europeos para la delegación del Proyecto FER de la Fundación Trinidad Alfonso, tras el de Kim López, que ayer se retiró de la jabalina antes de pasar a la mejora.

Nagore Folgado y su guía, Joan Raga, se llevaron el oro con un tiempo de 12.72, demostrando que estamos ante una de las grandes promesas del atletismo adaptado español. La madrileña Alba García y su guía Jonatan Orozco lograron la plata con 12.96.

A las puertas de las medallas se quedaron en lanzamiento de jabalina T13 el valenciano Héctor Cabrera, cuarto con 54,47 metros, y el granadino Salvador Cano, que entrena con el de Oliva en el Club El Garbí, y con el que comparte entrenador, quinto con 52,81 metros.

Héctor Cabrera, que sale de una grave lesión de rodilla que le ha tenido ocho meses parado, en su tercera competición desde su vuelta, aunque primera en importancia, no pudo defender su corona del Europeo de Berlín 2018, aunque su objetivo no es otro que seguir subiendo peldaños hacia los Juegos Paralímpicos de Tokio, para los que el plusmarquista mundial en su categoría T12 (64,89 en el Mundial de Dubai 2019, donde no se colgó el oro por solo 15 centímetros) tiene ya la mínima.

Este sábado será el momento de Iván Cano, en el salto de longitud T13, donde defiende el oro del Europeo de Berlín 2018. Con los seis metales de la cuarta jornada, España marcha novena en el medallero, con 20 preseas: cinco oros, 10 platas y cinco bronces.