El Proyecto FER enciende la llama olímpica en València

La Fundación Trinidad Alfonso, de la mano de los deportistas FER está llevando el fuego olímpico a toda la Comunitat Valenciana. La antorcha olímpica, que la semana pasada iniciaba su recorrido en Villarreal, ha celebrado este miércoles 16 de junio su segunda parada visitando esta vez la ciudad de València, y una de sus instalaciones deportivas más emblemáticas, el Estadio del Turia. Los atletas Kim López, Laura Méndez y Fátima Diame ejercieron de embajadores del deporte valenciano en un acto al que también asistieron el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez y la concejala de deportes, Pilar Bernabé.

«Valencia es la ciudad del deporte y la Comunitat Valenciana, la Comunitat de l'Esport, algo de lo que nos sentimos muy orgullosos», destacaba Pilar Bernabé, quien deseó muchos éxitos a los deportistas valencianos en Tokio «estamos super-orgullosos de nuestros deportistas, tenemos un gran talento deportivo».

El director de la FTA, Juan Miguel Gómez destacó el 'viaje' que está llevand a cabo la antorcha por toda la Comunitat Valenciana haciendoi honor al lema de este año del Proyecto FER: 'trau el Foc': «la encendimos en la presentación del Proyecto FER y ahora, estamos visitando todas las provincias haciendo partícipes a nuestros deportistas de ese espíritu olímpico». Gómez destacó los buenos resultados obtenidos en las últimas semanas por los deportistas FER: «en el Europeo de atletismo adaptado, en el Mundial de judo, los Mundiales de Ciclismo adaptado...».

El director de la FTA se mostró especialmente orgulloso de que un valenciano, Ricardo Ten haya sido elegido como abanderado del equipo español en los Juegos Paralímpicos: «si hay alguien que lo merece, desde luego es él. Su trayectoria es impresionante».

La valenciana Laura Méndez está ya impaciente por conocer la confirmación de su presencia en Tokio. Tras lograr la marca mínima en maratón sólo le resta pasar unos últimos test físicos a finales de mes: «estoy ya impaciente, aunque confío plenamente en estar en Tokio, me encuentro muy bien, estoy entrenando con mucha ilusión. Ver ahora aquí la antorcha olímpica me motiva aún más». La saltadora de longitud Fátima Diame confía en lograr la marca mínima que le permita estar en Tokio: «confío en mí misma, mi temporada está siendo buena, sobre todo la pista cubierta. Ahora, el Autonómico y el Cto. de España pueden ser clave». Mientras, Kim López, que hace unos días se proclamaba campeón de Europa paralímpico de lanzamiento de peso con récord del mundo, destacó que esa medalla le da alas para Tokio: «supone una gran inyección de moral, sobre todo por la marca. He entrenado duro los últimos meses y los resultados están saliendo».