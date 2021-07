Claudia Conte y Enrique Llopis, que el pasado fin de semana se colgaron una medalla en el Europeo sub-23 de atletismo, fueron recibidos este miércoles en la Fundación Trinidad Alfonso. El director de la Fundación, Juan Miguel Gómez, dio la enhorabuena personalmente a ambos deportistas FER tras sus éxitos recientes. Conte logró la plata en la prueba de heptalón y Llopis, por su parte, terminó en tercera posición ganando el bronce en la prueba de 110 metros vallas. Los dos prometedores atletas mostraron su satisfacción por los frutos cosechados en los campeonatos disputados en Tallin (Estonia).

Aún no ha cumplido los 22 años, y Claudia Conte se ha convertido en una de las grandes embajadoras del Proyecto FER. La ‘combinera’ de Benicàssim se ha consagrado con la plata en el heptalón del campeonato de Europa sub-23 haciendo además su mejor marca personal, 6.186 puntos. De hecho, su progresión se resume en que es la tercera vez en pocos meses que supera sus mejores registros. Ella, sin embargo, no se conforma con ello: «Tengo margen de mejora. De la misma forma que digo que soy regular, digo que en las tres últimas pruebas de heptatlón siempre ha habido pruebas en las que puedo hacerlo mejor. Por lo tanto, aún no he alcanzado mi techo». En declaraciones al sitio web del Proyecto FER, Conte cada vez se ve más cerca de la dominadora nacional de la combinada, María Vicente. «Estamos más cerca, las distancias se han acortado, claro, pero sigo pensado que, para ganar a María (Vicente), yo he de hacer una combinada perfecta y ella ha de tener un mal día».

Por su parte, Llopis pudo desquitarse en Estonia de la desgraciada lesión que le restó las serias opciones que tenía de haberse metido hace 15 días en los Juegos de Tokio durante los campeonatos de España. El de Bellreguard saboreó el sabor del podio en una competida carrera de 110 metros vallas en la que terminó tercero. A sus 20 años se rehizo en pocos días demostrando una gran mentalidad con una marca de 13,44, a solo décimas de su mejor crono (13,41). «No puedo quejarme de como me van las cosas. Lograr el bronce el sábado fue una gran alegría. Venía de una decepción muy fuerte. Me sabe a gloria», dijo el velocista.