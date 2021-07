Lidón Muñoz del Campo será una de las grandes bazas de la natación española en Tokio. La nadadora castellonense del Club Natación Sant Andreu y del Proyecto FER afrontará así sus primeros Juegos Olímpicos Para la nadadora del Proyecto FER, participar en Tokio es un «premio» y «la recompensa al trabajo».

Lidón podrán desquitarse de la decepción de no clasificarse para los Juegos de Río: «Desde que me quedé fuera de Río 2016 y desde que empezó este nuevo ciclo olímpico, nunca dejé de intentarlo, de creer en mí. No quería depender de nadie y quería hacer la mínima. Al fin y al cabo, si he sido seleccionada, ha sido porque, en efecto, en diciembre de 2019 conseguí el requisito». Y es que, Lidón Muñoz fue una de las grandes perjudicadas por el aplazamiento a este verano de los Juegos de Tokio que deberían haberse celebrado hace un año.

Desde que me quedé fuera de Río 2016, nunca dejé de intentarlo, de creer en mí Lidón Muñoz - Nadadora del Club Natación Sant Andreu y del Proyecto FER

La castellonense se había ganado por derecho propio la clasificación olímpica. En diciembre de 2019 Lidón Muñoz lograba en Amsterdam la marca para participar en Tokio 2020 en los 100 m. libres con un registro de 55:33. Si quedaba entre las dos primeras en el Open Primavera que se debía celebrar en abril de 2020, (un mero formalismo), estaría oficialmente clasificada para Tokio. Pero estalló la pandemia cancelando el Campeonato de España. Con el aplazamiento de los Juegos, la mínima que ya tenía Lidón quedaba además, anulada y tocaba empezar de nuevo.

Pero la mínima no llegaba. Las semanas de confinamiento sin poder entrenar en agua pesaban y Lidón en las tres competiciones clasificatorias para Tokio establecidas por la Federación Española: el Trofeo Castalia, el Campeonato de España y el Europeo, no podía nadar por debajo de las mínimas exigidas: 24:77 en los 50 m. y 54:38 en los 100 m. libres. Sin embargo, finalmente, la Federación hacía justicia y reconocía las marcas de Lidón de 2019 incluyendo a la castellonense en la lista de seleccionados para Tokio. Lidón, por tanto, participará en los Juegos de Tokio en la prueba de 100 m. libres. La castellonense se convirtió en un ejemplo de superación durante el confinamiento cuando tuvo que ingeniárselas para no perder la forma física sin poder tener contacto con la piscina. Los diez oros logrados en el Campeonato de España de piscina corta a finales de 2020 (5 individuales) la reafirmaban como una de las grandes de la natación española. Ahora, en Tokio, la castellonense quiere consagrase también en la élite mundial.

Cuándo compite

Disputará la series clasificatorias el 29 de julio y si se clasifica, las semifinales el 30 de julio y la final, el 31.

LIDÓN MUÑOZ (natación)

FECHA | lugar de NACIMIENTO

03/12/1995 (castellón)

Palmarés

5 medallas de oro individuales en el Cto. de España p. corta 2019

Plata, en los 50m y los 100m libres, en los JJ Mediterráneos 2018