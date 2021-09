Del 9 al 12 de septiembre, el Centro Deportivo Nacional D’Coque de la ciudad de Luxemburgo acogió el Campeonato de Europa Júnior 2021, que contó con la presencia de dos yudocas de la Comunitat Valenciana en el combinado de la selección española de Judo: Marina Castelló (Valencia Club de Judo), en la categoría de -52 Kg. y Gaizka Porras (Judo Club Alcoy), en la categoría de -60Kg.

La deportista del Proyecto FER, Marina Castelló, no tuvo excesiva fortuna en el torneo continental Júnior desarrollado en Luxemburgo, en el que fue eliminada en el primer combate, al igual que el alcoyano Porras. Pese a ello ambos yudocas han sido seleccionados por la Federación Española de Judo para representar a España en los Mundiales Júnior, que se celebrarán del 6 al 10 de octubre en la localidad italiana de Olbia.

Marina Castelló, en declaraciones en la página del Proyecto FER, señala que llega al Campeonato del Mundo Júnior "con muchas ganas y mucha ilusión. Aunque arrastro algunas molestias, no es nada grave o serio. Ya he superado la decepción sufrida en el Campeonato de Europa, donde, la verdad, esperaba hacerlo bastante mejor, y voy a mi primer Mundial Júnior a por todas. A por medalla. Si muestro mi mejor versión, creo que puedo soñar con el podio. Lo del Europeo no fue real. Estoy convencida de que puedo hacerlo muchísimo mejor". Sobre el balance que hace de la temporada 2021, destaca: "A la espera de lo que pueda pasar en el Campeonato del Mundo, le pondría un aprobado alto. Destacaría, sobre todo, la plata en la Copa Panamericana, la quinta plaza en la European Cup de Croacia y, sobre todo, el bronce en la Copa de Europa Júnior de Udine. Lástima que se me escapara por poquito el oro en el Nacional Júnior. Ahora, a por la guinda en el Mundial".

Gaizka Porras cumple su tercer curso como yudoca becado por la Federación Española en el Centro de Alto Rendimiento de Valencia. El seleccionador español ha tenido muy en cuenta los progresos del alcoyano, que a mediados de agosto pasado, también en Italia, alcanzaba su mejor resultado a nivel internacional al terminar como subcampeón la European Cup Júnior de Udine.

Categoría sénior

La lucha por la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024 ya ha comenzado. Este fin de semana, los yudocas de la Federación Valenciana de Judo viajaron a Zagreb para participar en el Grand Prix de Croacia, prueba puntuable para la clasificación en el ránking mundial.

Dani Pérez, en los 66 kg, alcanzó la semifinal, donde cedió en el punto de oro frente al que sería campeón de la competición, el moldavo Vieru. En la lucha por el bronce perdió ante el representante ruso. Pérez acabó quinto en Croacia.

Dos séptimos puestos para Salva Cases (73 Kg.) y Alfonso Urquiza (81 Kg). El deportista FER, Salva Cases, cedió en los cuartos de final ante el representante ruso; mientras que Urquiza perdió también en esa ronda de cuartos frente al representante holandés.

Mieria La Puerta , en la categoría de 48Kg, fue la otra representante del judo valenciano en Croacia.