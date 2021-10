Pekín 22 y París 2024, son los nuevos objetivos que nuestros deportistas paralímpicos se han puesto ya como meta posible para alcanzar la gloria. Y visto el éxito de la última convocatoria de Tokio, en los que España ha quedado décimo quinta en el ranking con 36 medallas (9 oros, 15 platas y 12 bronces), el sueño para nuestros atletas puede hacerse realidad de manera plausible

Y es que el esfuerzo personal de cada uno de los deportistas, de sus familias, entrenadores, clubes, sus ansias de superación y el compromiso de los patrocinadores con el Plan Adop desde que en 2005 se construyó en base a unas pautas sociales que en palabras de Miguel Carballeda (presidente del Comité Paralímpico Español) ya resumió en que "los deportistas paralímpicos tendrían la misma consideración que los olímpicos", ha convertido a España en potencia relevante. Tanto es así que Ignacio Galán -presidente y consejero delegado de Iberdrola- ya le ha comunicado a Miguel Carballeda su compromiso mirando a la cita parisina de 2024.

La apuesta por el deporte sin etiquetas y la igualdad de oportunidades sigue siendo una máxima y Miguel Carballeda nos lo cuenta desde su experiencia, 16 años después de la implantación del Plan Adop.

¿Qué ocurre con el deporte paralímpico español, que tanto éxito está teniendo?

Tenemos unos deportistas fantásticos comprometidos que entrenan mucho y tenemos detrás un grupo de patrocinadores, compañeros fieles de viaje que hacen posibles que los deportistas puedan cumplir su sueño. La pandemia tiene mucho que ver en esto. Nos ha enseñado que la vida se nos puede escapar y los deportistas con minusvalías han sido adalides del esfuerzo y de superación.

¿Por qué cada vez los Juegos Paralímpicos tienen más eco en la sociedad y más visibilidad en los medios?

Porque hay marcas importantes que nos acompañan y que han hecho algo fenomenal que ha sido, por ejemplo, cambiar la suerte de las mujeres que querían participar. El universo de Iberdrola ha sido estupendo porque en el deporte femenino, que implica el 33% de la participación, se han traído el 41% de las medallas.

¿Qué entraña para una persona con una minusvalía tener conciencia de que puede aspirar a participar, por ejemplo, en unos juegos olímpicos?

Es una oportunidad en la vida, es tener objetivo, una meta por la que luchar, aspiraciones… Es ganar la autoconfianza que se pierde cuando se adquiere una discapacidad. Hay un par niños en el centro de discapacidad de Toledo, uno estaba tomando un helado y un coche invadió una terraza en la que se encontraba con sus padre. Otro niño se cayó de un columpio… para ambos el deporte les ayudará a recuperar su autoestima y podrán dar ejemplo de superación a los demás. Y eso lo hacemos gracias a marcas solidarias como Iberdrola.

Las ayudas a los deportistas ¿exceden al mero patrocinio? ¿Van algo más allá?

Si, no es sólo un compromiso económico, no es un patrocinio al uso. La ciudadanía no solo se fija en sus productos sino qué hacen por la sociedad. Me quedo con las palabras de Ignacio Galán: “nos importa el dividendo social”.

Le quiero preguntar por algún momento emotivo en su trayecto dentro del comité paralímpico…

He derramado muchas lágrimas y he reído con los deportistas. He visto sufrir a Teresa Perales cuando la traíamos en un avión medicalizado, pero también me ha producido mucho placer aplaudirla al recibir el Premio Princesa de Asturias. Y tuve que explicar a SM la Reina Sofía, al ver a dos deportistas en sendas camillas abrazarse, que uno era un Guardia Civil y el otro un terrorista.

¿Qué le diría a un potencial deportista, que aún está indeciso a la hora de elegir una disciplina?

El deporte se empieza y se acaba y nos preocupa el futuro de los deportistas. Estamos hablando de personas que se han superado tanto que pueden ser grandes profesionales en otro ámbito. Cuidamos de que tengan opciones laborales en el futuro. Es decir, que también hay que formarse en los estudios. Les diría a los potenciales deportistas que prueben y que se queden con lo que más les guste. Tienen que ser felices con el deporte y hay un deporte para cada persona. Y hay que atreverse a ser de los mejores: como personas y como deportistas.