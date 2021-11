Los jóvenes judocas del Proyecto FER Alberto Varela, Mireia Rodríguez, Jaume Bernabéu y Marina Castelló afrontan este viernes el Campeonato de Europa sub-23 en Budapest con ganas de realizar un buen campeonato y, en el caso de Rodríguez, afirmó que va a por medalla.

Rodríguez expresó que "me exijo lo máximo, como siempre, y lo máximo es una medalla. No me conformo con hacer un torneo correcto y alcanzar, por ejemplo, unos cuartos de final. No. Mi objetivo es ascender al podio", en declaraciones al Proyecto FER. La deportista alicantina ya estuvo en este evento a finales del pasado curso, donde cayó derrotada en el primer combate, pero dijo encontrarse en un buen momento físico. "Siempre hay detalles técnicos por mejorar, pero voy por buen camino. Seguimos apostando por un sueño que, por momentos, solo veo yo", finalizó.

Por su parte, Varela expresó que afronta el Europeo con muchas ganas y el valenciano explicó que "apenas he podido competir en los últimos tiempos, lo cual tiene una parte negativa, pero también positiva: he invertido mucho tiempo en entrenar, en mejorar en lo físico, técnico y táctico, y en recuperarme de lesiones del pasado".

Bernabéu, que conquistó recientemente el bronce en el European Open tras afrontar los dos últimos combates en estado semiinconsciente tras un violento golpe en su cabeza, afirmó que está muy bien del golpe y de la lesión en el pie izquierdo. "Cada día que pasa, me encuentro mejor. No sé si llegaré al 100% a Budapest, pero sí en buenas condiciones. Ojalá pueda rematar la temporada con un gran resultado y reafirmarme en la idea de que llegar a París 2024 no es ninguna utopía", comentó el alicantino.

Por último, Castelló expresó que siente que va a de menos a más y que la decepción del Europeo, donde cayó en el primer combate, fue un accidente y, por ello, puede acabar la temporada con un gran broche. "Estoy convencida de que veremos a la Marina del Mundial, a la Marina que estuvo cerca de pasar a semifinales. Creo que ser una de las más jóvenes es una buena oportunidad para ir sin esa presión que siempre te puede atenazar", finalizó la alicantina.