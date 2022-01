La selección valenciana se quedó muy cerca del podio en el Campeonato de España de cross que se ha celebrado este domingo en Jaén. El equipo liderado por Andreu Blanes, que fue en el grupo de cabeza hasta la última vuelta, cuando cayó a la quinta plaza, terminó con los mismos puntos que el tercer clasificado, Extremadura, y ahí se deshace el empate con el mejor de los cuartos clasificados de las dos formaciones, y Jorge González entró en el puesto 33, justo por delante de Nacho Giménez.

Blanes no estaba del todo contento a pesar de que era su mejor resultado en un Campeonato de España de campo a través. “No lo estoy del todo porque sabía que hoy tenía una posibilidad de luchar por las medallas. Lo he luchado y por un momento me he visto con una. Me la he jugado pero Santiago Catrofe (bronce) y Dani Mateo (cuarto) han jugado mejor sus cartas al final”.

El corredor del Cárnicas Serrano fue en el grupo de cabeza hasta que Adel Mechaal, que fue el ganador, atacó en la última vuelta y Nassim Hassaous, segundo, se fue tras él. “Yo he visto que tenía una bala y he decidido gastarla para ver si caía alguno de los dos, pero tenían un punto más y he acabado pagándolo”, explicó Blanes, que ahora tiene previsto preparar el 10.000 para después, en abril, centrarse de nuevo en los 3.000 m obstáculos.

Blanes fue el mejor de los valencianos, por delante de Víctor Ruiz (22º) que remontó muchas posiciones, el fiable Miguel Barzola (23º), Nacho Giménez (33º), que sigue con sus molestias y lo dio todo por intentar subir al podio, y Ferran Belda (61º).

Equipo femenino

El equipo femenino terminó quinto, que es uno de sus mejores resultados de siempre. La primera de las valencianas fue Yésica Más (18º), que prácticamente reaparecía después de la lesión que le obligó a renunciar al Maratón de Valencia. La atleta del CA Albacete ya se ha recuperado de la rotura que sufrió en el gemelo y en abril disputará el Campeonato de España de maratón en Zaragoza. Tras Más llegaron Laura Méndez (21ª), María Ureña (23ª), Vanessa Romero (35ªº), Júlia Font (37ª) y Raquel Landín. (64ª).

Las dos selecciones sub-23 acabaron cuartas con dos atletas muy destacados al frente que lograron el quinto puesto individual: Nara Elipe en mujeres y Kevin Guerri, que en su último año en la categoría ha firmado una gran evolución, de vigésimo quinta la primera temporada, a duodécima la segunda y quinta esta tercera.

La única medalla en Jaén llegó gracias a David Cantero en categoría sub20. El triatleta corrió toda la prueba en cabeza, se la jugó dando un cambio, pero fue insuficiente y acabó entrando tercero. La selección masculina fue sexta y la femenina, con Ainhoa Martín (18ª) como mejor valenciana, quinta.

Bronce sub-16 en marcha

La selección valenciana sub-20 y sub-16 participó también en el Campeonato de España de marcha en Lepe (Huelva), de donde volvió con dos medallas de bronce gracias a los más jóvenes.

Sara Sospedra, que fue quinta, Zaira Ribera, Valeria Méndez, Daria Makeeva y Elena Meascu subieron al podio en categoría femenina, y Rubén Silvestre, séptimo, Mario Alonso, José Marín e Iván Adsuara, en la masculina.

En la prueba individual, en categoría absoluta, Luis Corchete (CA Torrevieja) fue séptimo, y campeón máster 35, con un tiempo de 2h34:24 en los 35 km, y Andrea Cabré (Playas de Castellón, entró décima con 3h17:34.