Queralt Castellet, ganadora de una medalla de plata en snowboard, en la modalidad de halfpipe, en Pekín 2022, en sus quintos Juegos Olímpicos, no quiso aventurarse a asegurar su presencia en la siguiente cita, en Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) en 2026, y dijo que "hasta que no deje de aprender" no se planteará su retirada.

La deportista catalana logró la medalla en Pekín, en la prueba de halfpipe, algo con lo que llevaba "soñando toda la vida". En primera ronda finalizó séptima pero en la segunda, con una nota de 90.25, logró ascender hasta la segunda plaza.

"Recordaré toda la vida estos Juegos. Es un objetivo que tengo desde niña y aunque he cosechado muchos premios, logros y podios, no tenia la medalla olímpica y no hay nada que me haga más feliz que lograr este objetivo. Hay gente que lo consigue y otra que no, pero yo he puesto todo lo que he podido para dar lo mejor de mi", dijo Queralt, en conferencia de prensa, recién aterrizada en Madrid procedente de China.

"Estoy muy contenta y tengo ganas de disfrutar de este logro. Es la manera de sacar la mayor motivación para seguir el rumbo que llevo. Llevo una vida entera dedicada al snowboard aunque esto no hubiese sido posible sin la gente que me ha apoyado desde un punto tan lejano hasta soñar con la medalla. Miro atrás y pienso que es bastante surrealista estar desde tan joven dedicada a todo a esto", confesó.

"Ahora con la experiencia lo veo de esta manera pero es cierto que lo tenía muy claro y lo quería de tal manera que las personas que me quieren no me podían decir que no", declaró Queralt, que ahora quiere "seguir evolucionando y compitiendo porque esto no acaba aquí".

"Este camino lo estoy disfrutando mucho. Entre Juegos siempre hay objetivos por medio. Cada día que estoy en la nieve aprendo, sobre todo de la montaña, y esa es la motivación para seguir disfrutando de los ciclos entre Juegos y Juegos", señaló.

La deportista española no quiso asegurar su presencia en los próximos Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo en 2026, aunque dejó la puerta abierta a poder estar en la cita italiana.

"Me encuentro en el mejor momento de mi carrera. Hasta que no deje de aprender no me plantearé retirarme. Si en esta evolución llegan otros Juegos bienvenido sea", apuntó.

Queralt Castellet afrontó estos Juegos en un gran momento de forma y como una de las favoritas para poder subir al podio, algo que no supuso ni una presión ni una obsesión.

"Una obsesión es un adjetivo completamente negativo. Una medalla es algo bueno y por eso es un objetivo, algo que tiene atributos positivos. En todos los Juegos que he participado siempre he ido con el objetivo de dar mi mejor versión, pero sin obsesionarme", concluyó.