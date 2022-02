Lambda, col·lectiu LGTBI+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, lanza este año una campaña por el 19 de febrero, Día contra la LGTBfobia en el deporte, que hace visibles las reivindicaciones de las mujeres LTB+.

Junto a 5 clubes deportivos de València luchan con fuerza para conseguir un objetivo común: ganar contra la LGTBfobia para que nunca más sea rival. “Lo más importante no es solo participar sino respetar”, “Juntas gritamos que el deporte no tiene género” o “No queremos que nos pongan las cosas fáciles, queremos que no nos las pongan más difíciles” son algunos de los mensajes que las mujeres deportistas han recopilado para esta campaña. Como sociedad jugamos un papel muy importante ante las agresiones contra personas homosexuales, bisexuales, trans o intersex, porque es responsabilidad de todas visibilizar y denunciar los discursos de odio, en la calle y en el mundo virtual. Como ya denunció Lambda en el primer Informe Al Loro!, solo en 2021 se recopilaron más de 500 mensajes de odio en redes sociales, y la relación con el deporte era muy elevada.

«Las personas agresoras tienen que dejar de sentirse impunes y la sociedad tiene que apoyar a las personas atacadas», explica Nadine Sorio Tortajada, técnica de Lambda. También hay que actuar en redes sociales, donde se pueden denunciar los ataques LGTBfóbicos a través de los perfiles del programa @allorodenuncia en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y ante cualquier agresión se puede acudir al servicio Orienta, la Oficina LGTBI de la Generalitat Valenciana, donde se puede encontrar acompañamiento en diferentes niveles: para gestionar emocionalmente el mismo hecho del ataque –ya sea solo verbal o también físico–, para computar la discriminación, para informar y asesorar sobre los recursos disponibles y cómo denunciar para que la persona discriminada pueda decidir

Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar C. República Argentina, 22 · 46021 València · 96 334 21 91 · info@lambdavalencia.org qué quiere hacer a continuación. El teléfono de contacto es 900 101 015 y la atención es gratuita.

Remarcan desde los colectivos LGTB+ que «cualquier persona que conozca una disciminació por razón de orientación sexual, de identidad o de expresión de género puede denunciarlo, no hace falta que sea quién ha sufrido la agresión, y es trabajo de todas hacer frente a la LGTBfobia» y conseguir un deporte diverso libre de violencias.

La ciudad de València es pionera en la lucah contra la LGTBfobia en el deporte como indica el hecho de que sea sede de los Gay Games en 2026.

Equipos libres de LGTBfobia

Las Heidis es el equipo femenino de fútbol de Lambda y abandera la campaña en redes por el Día contra la LGTBfobia en el deporte. Su finalidad es disfrutar del fútbol desde la diversidad, haciendo un alegato en contra de todo tipo de discriminación y odio en cualquier ámbito, principalmente el deporte, además de entrenar juntas en un espacio seguro.

València Roller Derby es un equipo de patines quad, estrategia, compromiso y contacto. Creado y practicado por mujeres deportistas, personas no binarias y queer, con una estructura asamblearia, horizontal y de autogestión, y una filosofía inclusiva y transfeminista. Están acogidas a la agrupación WFTDA, que es el organismo encargado de regular esta modalidad y coordinar los equipos en todo el mundo.

El Rugbi Túria surge de la unión de los equipos femeninos de dos clubes históricos de la ciudad de València, a fin de sumar el talento femenino valenciano y unificar recursos para competir al máximo nivel. Es una asociación deportiva que apuesta por la integración y la diversidad en todas sus formas y que cuenta con un equipo de rendimiento y otro de formación, donde todas las jugadoras tienen cabida.

El Club Esportiu LGTBI+ Dracs València utiliza el deporte como herramienta de cambio social para liberar los espacios deportivos de machismo, LGTBIfobia y serofobia. Además, ofrece formación e información para crear un nuevo modelo deportivo sin discriminación, basado en el desarrollo personal.

Por último, Samarucs Dones, cuyos objetivos son visibilizar a las mujeres deportistas LTB+ y fomentar su participación en en el club, donde pueden encontrar un espacio seguro y amigable para las prácticas deportivas, artísticas y sociales en València.