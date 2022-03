No está Sergio García en su mejor momento. Después de un mal recorrido en la primera jornada del 'The Players Championship 2022', el golfista de Borriol no se mordió la lengua en un ejercicio de dura autocrítica. "Voy a ser sincero. Mi golf en estos momentos me da arcadas. Los golpes que estoy pegando... me dan ganas de vomitar. Estoy pegando unos golpes que no tienen ni pies ni cabeza", comentó después de cerrar su primer recorrido con un doble bogey en el hoyo 18 en una jornada más que irregular.

"Siempre he sido sincero. Quiero dar golpes de una manera y me salen del revés. Es lo que hay, hay que seguir, pero estoy bastante incómodo", señaló el de Borriol, que en The Players en 2018 se encaró incluso con un espectador que criticó su juego. El monumental enfado de Sergio García con un espectador Sobre su primer recorrido en The Players, indicaba que "al menos he podido reconducir algo la vuelta con buenos putts, pero en el 7 y en el 9 he pegado dos golpes malísimos. Es lo que es, y hay que ver si encontramos algo. La sensación de mi juego es bastante floja". Sergio García añadía que "el problema es que no entiendo por qué quiero dar un golpe de una manera y me sale diferente. La sensación es muy fea. Hoy en el 18, tras dos o tres drives muy buenos, hago lo único que no puedo hacer y es un doble bogey. Son tonterías. Un jugador que se cree de alto nivel no puede hacerlo". "Si estuviera jugando mejor estaría en -4, -5 o -6. Por suerte, he metido tres putts de más de diez metros, y eso no ocurre todos los días. Hay que ser realista con mi juego actual", concluyó.