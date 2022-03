La cuarta edición del Foro Campeonas, dedicado al deporte femenino, se ha celebrado esta tarde en el Complejo Deportivo y Cultural La Petxina, con la participación de mujeres que han hecho y siguen haciendo historia en el deporte, y asistencia gratuita para el público. Organizado por SUPER junto al Ajuntament de València y con el apoyo de Iberdrola y Prensa Ibérica, el Foro Campeonas no solo se ha consolidado como punto de encuentro y revindicación de la mujer deportista, hablando de talento femenino y fomentando la igualdad de género.

En esta ocasión ha servido también de homenaje a dos grandes hitos del deporte valenciano, como fueron el 30 aniversario de la Copa de Europa que conquistó el Dorna Godella de baloncesto en Bari, que se cumplió el pasado viernes, y el 25 aniversario de la Copa de Europa de balonmano del Osito L’Eliana, que se cumplirá el próximo 10 de mayo. En representación de estos dos clubes han intervenido las exjugadoras Ana Belén Álvaro y Natalia Morskova, en una mesa moderada por la periodista de Superdeporte Pilar López.

Ana Belén Álvaro, jugadora de aquel mítico Dorna Godella y una de las baloncestistas más laureadas del baloncesto español, ha recordado aquella efeméride. Que precedió en un lustro a la Champions del Osito: “Lo recuerdo con muchísima añoranza pero con muchísima alegría. No nos damos cuenta de lo rápido que ha pasado el tiempo, pero está muy presente todavía. Fueron momentos tan intensos, que lo vives como algo que no quieres que se te olvide, primero para recordarlo y para que te sirva en el día a día”.

“Ganar una Copa de Europa en Llíria, ahora los pabellones están más llenos, pero antes costaba mucho llenarlos, venían hasta los marines, y lo vivíamos muy intenso, era devolverles todo lo que nos habían apoyado. Ganarla y además en casa fue inolvidable y fruto del esfuerzo de mucha gente que teníamos detrás. Antes costaba mucho abrirse paso en el deporte femenino, y ahora cuando veo cómo trabaja el Valencia Basket, digo qué suerte que haya alguien que haya apostado por esa igualdad en el deporte”.

Ana Belén Álvaro debutó incluso como entrenadora de un equipo masculino senior: “Fue un reto que me ofrecieron, siempre quise ser entrenadora, y me ofrecieron el Benifaió en categoría nacional, y los deportistas nos destacamos por ser valientes, y me apetecía. Ya había entrenado masculino en otras categorías, y lo afronté como un equipo normal, como cuando al segundo del Valencia, en aquella época el Ros Casares. Yo me lo tomé como un equipo más pero ellos no se lo tomaron como un entrenador más. Los veía supertensos, como un pulso a ver de qué pie cogea. Me tocó ganármelos, al final da igual quién te entrene, es baloncesto. Y la verdad es que me lo pasé muy bien con ellos, conectamos y fue una experiencia muy enriquecedora para mí sobre tod y creo que para ellos también”.

Natalia Morskova, por su parte, lideró los años dorados del Osito L’Eliana, campeón de la Copa de Europa, Supercopa, Recopa, trece Ligas y nueve Copas de la Reina, entre otros títulos, y ahora coach de salud y bienestar. “Me acuerdo perfectamente, llevábamos años intentándolo, y en el 86-87 que lo ganamos todo, teníamos mucha dificultad de cobrar, tuvimos que decidir si cobrar o viajar para jugar la semifinal o la final. Todo fue muy complicado, nadie quería que ganáramos, tenía tanta dificultad que siempre lo quieres contar. No teníamos padrino, quién conocía L’Eliana entonces...”.

Morskova echa de menos esa época y esa rivalidad entre equipos valencianos. “Fue extraño, el equipo desapareció y se fue a Sagunto, pero se retiraron muchas jugadoras y se quedó gente joven, con más apoyo económico, pero enseguida vino la crisis y se fueron al extranjero, y desaparecieron equipos. Si antes costaba mantenerse, ahora mucho más, y optaban por irse fuera porque aquí no les daban de comer. Las Guerreras es la excepción, porque el nuevo presidente y la televisión empezó a ayudar, pero los clubes no han llegado al mismo nivel que teníamos antes”.

La ex del Osito habló del momento “superduro” de su retirada, tras “diecinueve operaciones de rodilla hoy por hoy”. “Fueron muchos años aguantando, y como seguíamos ganando, te ibas animando, pero llegó un momento que me costaba mucho caminar, y me asusté por mi salud. Mi mente quería seguir en el campo, en mis sueños sigo pensando que estoy jugando. Me dediqué de los 12 años a los 38 solo al balonmano. No estábamos preparados como ahora para después del deporte. Tenía una carrera pero me sentía desnuda ante el mundo, me ha costado mcho. Director ade la escuela de balonmano de L’Eliana, luego el club desapareció, aún me estoy reinventando, coach, retransmitiendo en televisión, en un gimnasio para mujeres soy doble abuela con dos nietos.... Tengo tanto que dar que quiero seguir siendo útil en el deporte”.

Ambas cerraron su intervención recordando momentos en los que coincidieron ambos equipos en aquella época gloriosa para el deporte femenino de la Comunitat Valenciana ,dirigidos por el desaparecido Miki Vukovic y Cristina Mayo.

Alcanzar las metas siendo mujer

Con la introducción de un vídeo con el recuerdo de Kathrine Switzer, primera mujer que corrió el Maratón de Boston de 1967, a pesar de los impedimentos para que lo hiciera, la presentadora Silvia Tomás ha dado paso a la primera mesa de debate en la que han intervenido cuatro deportistas de élite, referentes para las nuevas generaciones, todas ellas mujeres que han tenido que aceptar renuncias para lograr sus metas deportivas.

Como Laura Gil, campeona de la Eurocup y de la Liga de Basket y jugadora internacional de la selección española de baloncesto, a pesar de su lesión, echó la vista atrás para ver hasta dónde ha llegado: “cuando empecé a jugar no había tanta visibilidad como ahora con las redes sociales o la retransmisión de partidos, pero si tuviera que escoger una referente serían mis padres, y a Anna Montañana, que la veía por la tele con la selección y me quería parecer a ella”.

Laura Gil habló de la gestión de los malos momentos: “el fracaso no se enseña y forma parte del camino, hay que aprender de ello”, dijo en referencia a la carta que escribió tras los Juegos Olímpicos. “Intentaba estar al cien por cien y mi cuerpo y mi mente no me lo permitió”. “Es importante desde pequeños enseñarnos que no siempre se puede brillar, es tan importante llegar como mantenerse, y hay que estar muy bien física y mentalmente”.

Y desde el mundo de la pilota valenciana, Victoria Díez, figura emergente y cuatro veces campeona del individual de raspall con 20 años, que se incorporó a la tertulia tras acabar el entrenamiento. “Todo el cambio que hemos tenido en apenas 6 meses de no tener ninguna un contrato, a tener doce jugadoras ahora, y me veo muy optimista de que esto no ha hecho nada más que empezar. Cada vez hay más niñas, juegan también madres. El futuro va a depender de ellas y creo que el futuro está asegurado”, ha explicado Victoria, que empezó a jugar por las Escuelas Municipales de Valencia.

Junto a ellas, Nagore Folgado, que con solo 17 años participó en los Juegos Paralímpicos de Tokio tras superar un agresivo cáncer con solo dos años, un retinoblastoma bilateral, que le dejó el ojo izquierdo opaco y un resto visual de 0,1 por ciento en el derecho. Lejos de rendirse, ha sido campeona de Europa y olímpica en 100 metros lisos. “Me siento referente, porque ya me lo dicen las que entrenan conmigo, es un orgullo poder enseñarles valores y que te pregunten, pero referentes en el atletismo hay muchos”, ha comentado Nagore.

Para ella, el deporte “ha sido un elemento motivador, la fuerza mental es muy importante, y el deporte te ayuda a fortalecerla, y en mi caso como paralímpica te das cuenta que hay más como tú. El deporte me ayuda a quererte mucho, y te ayuda a superar barreras, todos los paralímpicos tenemos una fortaleza brutal, y gracias al deporte podemos demostrar que somos uno más. Animo a todos a probar cualquier deporte, y que se enganchen y no se pongan ninguna barrera”.

Y también otra atleta, Eva Gadea, que tras 18 años fuera de las pistas en los que tuvo y crió a tres hijos, sigue dedicada a la docencia mientras que ha vuelto a competir en categoría Master, donde ha sido doble campeona de Europa y plusmarquista mundial M50 en triple salto. “Yo tengo que agradecer a mis padres, que gracias a ellos, en los años 80, cuando el deporte no tenía tanta visibilidad, ellos me animaban a que me apuntara a atletismo y compitiera, cuando me lo dejé a ellos les pesó mucho. Y me siento referente de niñas, yo soy profesora de adolescentes y es fundamental que vean esos valores”.

“El deporte da una organización en tu vida, llegas cansada de entrenar y te tienes que poner a estudiar. Yo el aprendizaje como atleta lo trasladé a mi vida laboral. Y después de la maternidad, 18 años en activo, 18 parada, y ahora llevo 8 en activo, espero llegar a otros 18 y muchos más. Ahora es igual de complicado o más compaginar ser madre con la vida laboral, o tienes una práctica en ello o es imposible sacar horas para el entrenamiento, pues primero está la familia y el trabajo. Pero si se quiere, yo soy un ejemplo de que se puede”. “Cada entrenamiento es una lección de vida, saber tener paciencia ante las lesiones, saber mantener la ilusión”, ha añadido una de las pioneras del triple salto, “pues a finales de los años 80 nos dieron permiso para poder saltar, porque pensaban que la mujer se iba a desmontar y no estaba preparada para dar los tres saltos con esa potencia. Hoy en día es una especialidad más”.

La realidad de las mujeres deportistas

La segunda mesa ha sido más una charla abierta y sincera sobre la realidad de las mujeres deportistas que un debate en sí mismo, en la que el público pudo intervenir con preguntas hacia las invitadas.

En esta mesa, el deporte base ha tenido un especial protagonismo con la coordinadora de l’Alqueria del Basket, María Ángeles Vidal, que representa el creciente protagonismo de la mujer en la gestión deportiva. Fue clave en la etapa post-covid y en el regreso de las competiciones a València, y en su día dirigió la Fundación Deportiva Municipal, tras dejar su carrera como deportista en el voleibol, donde conquistó la Liga.

“Es una suerte como profesional del mundo del deporte dirigir un proyecto de la magnitud de l’Alqueria del Basket por todo lo que representa, es de agradecer que pensaran en mí”, ha reconocido María Ángeles Vidal, que ha recalcado “las pocas mujeres que hay en la gestión deportiva”. “La necesidad de referencias de apuestas públicas y privadas tiene que ser una constante. En l’Alqueria tenemos la suerte de tratar con igualdad, pero entre las jugadoras muy pocas piensan en la gestión deportiva como expectativa profesional”, ha lamentado la exjugadora de voleibol, que ha recalcado que “no entendería mi parte de carrera sin mi pasado deportivo”. “Soy lo que soy porque he hecho deporte, y porque he hecho un deporte de equipo. Es construcción social, nos hace más comprometidos, sobre todo en un entorno como la FDM y l’Alqueria”, ha recalcado.

Junto a ella, la exnadadora valenciana doble olímpica (Pekín 2008 y Londres 2012) Merche Peris, medalla de bronce en el Mundial en piscina corta de 2010 y doble medallista en Europeos, bronce en 2010 y oro en 2012. “Creo cien por cien que el deporte es una herramienta tan poderosa y tan fuerte para empoderar a niñas y niños, porque da unos valores que en otras circunstancias cuesta mucho arraigarlos, constancia, superación, autoconocimiento, autoestima… Es algo que el deporte te da casi sin darte cuenta, y por eso es importante que los niños y niñas lo practiquen. Me di cuenta en mi primer día de trabajo, que salió mi Merche deportista. Lo más importante que me había dado el deporte fueron los valores tan arraigados”, ha destacado la nadadora valenciana más laureada, tras 25 años de carrera desde sus inicios en la desaparecida piscina de los Salesianos.

Por último, Sonia Torres, actual presidenta del CFF Marítim, que cuenta con una escuela íntegramente femenina, que estiró su carrera como jugadora hasta 2011 y que es miembro de la Junta Directiva de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana desde 2018. Su gran objetivo es erradicar la violencia en el fútbol. “Es algo muy difícil, antes las niñas que empezaban a jugar a fútbol era porque ellas querían, y el ambiente era más familiar y deportivo. Y ahora nos hemos contagiado de la competitividad del fútbol masculino. El deporte es educativo para los niños y los padres. Hay que aprender a ser papá de un niño deportista, y saber qué papel hay que hacer. Es educativo en todos los ámbitos, cohesionador a nivel social para mejorar la sociedad en la que vivimos”.

“Se están dando muchos pasos adelante, profesionalizando, con Iberdrola patrocinando esa primera división, pero falta visibilidad, no solo en el fútbol femenino sino en otros deportes minoritarios. EL otro día en el Camp Nou había 91.000 personas viendo un partido de dos equipos femeninos en la Champions, hace años era impensable. Poco a poco se le va dando esa visibilidad, y cuando la gente ve el deporte se engancha”. “Sí que es cierto que no mueve tanto dinero,, pero poco a poco...”, ha añadido tras 25 años ligada al club.

La incorporación de los transexuales al deporte de élite

Entre los temas de los que hablaron, ha estado también la incorporación de las personas transexuales en el deporte de élite, que han saltado a la palestra con la haltera Laurel Hubbard y la nadadora Lia Thomas. María Ángeles Vidal ha apuntado que “en la vida ordenamos y clasificamos, pero es mentira, porque la incorporación de las personas trans no puede ser más que una buena noticia, que nos genera una serie de dificultades que hay que aprender a gestionar, no va a ser fácil, y habrá excepcionalidades seguramente, pero necesitamos que se vayan incorporando. Con las leyes pasa con los partidos, y yo la ley trans cambiaría algún matiz, pero indudablemente favorece la incorporación al mundo del deporte, y no puede ser una mala noticia”.

Merche Peris ha admitido “que es una realidad y hay que luchar porque se incorpore de una forma natural, sí que es verdad que va a ser difícil el camino, pero hay que empezar a trabajar en esta realidad, si queremos una sociedad en la que quepa todo el mundo”. “Pero hay que hacerlo ya, porque todo el mundo tiene derecho a poder hacer deporte, y hay que respetar a todos”.

Sonia Torres ha añadido “que hay que empezar a elaborar leyes porque puede que tengan alguna ventaja, pero si las mujeres que hemos luchado por entrar al mudno del deporte y sabemos lo que ha costado, no podemos impedir a nadie en su derecho de hacer un deporte, no podemos negárselo a nadie, pero habrá que vertebrar muchas cosas para que se practique en condición de igualdad para todo el mundo”.

Las tres transmitieron ánimo a las jóvenes deportistas para cumplir sus sueños en lo que es también un aprendizaje para la vida. La mesa ha concluido con varias preguntas y dudas del público hacia las participantes.

Pilar Bernabé: "En política hay que ser valientes pero también feministas"

El Foro Campeonas ha finalizado con la intervención de Pilar Bernabé, teniente de alcalde y concejal de deportes de València, quien ha recordado algunas de las accionas de promoción e impulso del deporte femenino llevadas a cabo desde el consistorio: "No podemos estar más orgullosos y orgullosas de las deportistas de nuestra ciudad. Este año hemos recibido en el Ayuntamiento a numerosas deportistas y clubes femeninos por los diferentes éxitos cosechados en distintos deportes". "En política hay que ser valientes pero también feministas, lo tenía claro hace tres años y ahora todavía más claro, tras tener la oportunidad de conocer a casi todas las mujeres que han estado en estas mesas", ha explicado Bernabé, orgullosa de la presencia femenina en las Escuelas Municipales Deportivas. "Necesitamos mujeres gestoras en deporte, que tienen ese valor añadido que nadie tiene. Sois las mejores y las más adecuadas para cambiar las políticas, la gestión y para hacer que el deporte femenino esté al nivel que merece", ha finalizado.