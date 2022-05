Una semana después de la última prueba de la Lliga de Clubs Caixa Popular, la competición nos lleva este sábado, 7 de mayo a Cullera, donde se disputará el XXII Triatlón por Equipos, que será sede del Campeonato Autonómico de Triatlón por Equipos. Con un formato de prueba diferente al vivido la pasada semana en Bétera, esta vez los clubes de nuestra comunidad presentan equipos masculinos y femeninos de máximo 6 integrantes, que saldrán en formato contrarreloj con un minuto de separación entre ellos, para competir juntos de principio a fin. Las salidas darán comienzo a las 8.00 h para finalizar la última de ellas a las 10.12 h. Aproximadamente una hora después de la última salida todos los equipos habrán completado la competición, habiendo alcanzado la meta. Por otro lado, es importante recordar que para que el equipo puntúe, 4 integrantes del mismo, tanto en equipos femeninos como en masculinos, tendrán que entrar a meta de forma conjunta. De no ser así, el equipo quedará eliminado y no sumará puntos para la Lliga. Participarán en la jornada 113 equipos.

El circuito repetirá el recorrido de la pasada edición, siendo un circuito urbano por amplias avenidas a 2 vueltas de ciclismo. La competición autonómica está a punto de finalizar con únicamente 1 prueba pendiente en el calendario, el XXXIII Triatlón del Alto Palancia, una prueba en formato individual que se disputará el 26 de junio, de las más antiguas de nuestro calendario. Acuatlón Escolar y Acuatlón de adultos Además la jornada competitiva se alargará este fin de semana en Cullera, al sumarse el domingo al calendario la disputa de la prueba escolar en fase autonómica dentro de los XL Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, que incluirá salidas de juveniles, cadetes e infantiles en formato acuatlón, lo que supone realizar el segmento de natación (1000 m) y carrera a pie (2500 m o 2000 m), según categoría. La competición de adultos supondrá la disputa del Campeonato Autonómico de Acuatlón y Paratriatlón. Los participantes, 165 inscritos, realizarán 1000 m de natación y 5000 m de carrera a pie.