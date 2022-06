El atleta castellonense Pablo Torrijos expresó que, pese a las últimas lesiones padecidas, es optimista y está convencido de que puede rondar o superar la frontera de los 17 metros con cierta asiduidad, aunque matizó que no sabe si será en este fin de semana en la Reunión de Andújar (Jaén), en julio o agosto.

El triplista ya sabe lo que es superar la barrera de los 17 metros, ya que en marzo de 2020, días antes de la pandemia, saltó hasta los 17,18 metros en el Nacional de pista cubierta en Ourense y, en julio de ese mismo año, firmó en Castellón el mejor salto español al aire libre con 17,09.

"Me encuentro cada vez mejor, pese a que, quizás, no esté como en otros años a estas alturas de la temporada. Hay que tener en cuenta que no empecé a impactar sin molestias en los entrenamientos hasta bien entrado el mes de abril. Acumulo un ligero retraso por culpa del edema óseo en el calcáreo. Pero voy mejor y estoy en fase ascendente", explicó.

Torrijos, de 30 años, no compite desde agosto, donde se lesionó (rotura parcial de la fascia plantar) minutos antes de afrontar el triple salto en los Juegos Olímpicos, pero apuntó en declaraciones al Proyecto FER que espera no necesitar muchas competiciones para volver a un gran nivel, ya que falta menos de un mes para poder clasificarse para el Mundial.

Las mínimas que necesita Torrijos para los dos grandes eventos de este verano son 16,95 metros para el Europeo de Múnich en agosto y 17,14 metros para el Mundial de Oregon. Si no, siempre está la opción del ranking internacional, pero el deportista FER consideró que tiene muchas opciones.

"Para el Europeo no creo que haya problema, la mínima es relativamente accesible y, además, hay tiempo por delante. En cuanto al Mundial, es diferente, tanto por la dificultad de la marca exigida, como por los plazos. Tenemos hasta el 26 de junio. No obstante, con este comentario, no me estoy resignando. El objetivo es estar en ambos eventos", contó.

Por último, Torrijos fue preguntado por la aparición de Jordan Díaz, sobre el que dijo que, aunque suene a tópico, la competencia, siempre ayuda y siempre es buena.

"(La competencia) nos obliga a superarnos y a sacar lo mejor de nosotros mismos. No sólo lo digo por Jordan. También me refiero a Marcos Ruiz, que está pletórico en este arranque de aire libre. Todo ello va a redundar en bonitas luchas en los torneos", finalizó.