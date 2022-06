Playas de Castellón y FC Barcelona, vigentes campeones de España de clubes en hombres y mujeres, respectivamente, defienden este fin de semana su hegemonía en el estadio Olímpico de La Nucía, escenario de la tercera y última jornada de la Liga Joma, masculina, y de la Liga Iberdrola, femenina.

El recinto alicantino, inaugurado en 2019, volverá a ser sede de una competición de máximo nivel tras haber acogido hace apenas tres semanas el Campeonato Iberoamericano de atletismo.

La Liga Iberdrola se disputará el sábado. En jornada de tarde (17.00 horas a 20:40 horas) tendrá lugar la final de los ocho mejores clubes de División de Honor, mientras que el encuentro por el título en Primera División masculina se celebrará en la jornada matinal (10.00 a 13:45 horas).

Los ocho clubes femeninos que lucharán por el título son el actual campeón, el Barcelona, Playas de Castellón (campeón en 2019 y 2020), el Valencia Club Atletismo, el más laureado de la historia con veintiséis títulos, Atlético San Sebastián, Grupompleo Pamplona, Alcampo Scorpio 71, Avinent Manresa y Unicaja Jaén Paraíso Interior.

La competición reunirá a un gran número de plusmarquistas, entre las que destacan la campeona olímpica de triple salto, la venezolana Yulimar Rojas, en su primera prueba de triple salto del año.

Además, estarán presentes en la competición las españolas Paula Sevilla, Lucía Carrillo y Sonia Molina-Prados (4x100 m), Sara Gallego (400 m vallas), Belén Toimil (peso), Sabina Asenjo (disco), Laura Redondo (martillo) y María Pérez (5.000 m marcha), entre otras.

El Barcelona, campeón el pasado año por primera vez en su historia en la parcela femenina, llega a La Nucía plagado de grandes nombres, como la velocista Jaël Sakura Bestué.

El Valencia Club Atletismo buscará recuperar el trono de la mano de la velocista sevillana María Isabel Pérez, revelación este invierno cuando acumuló hasta cinco récords de España de 60 metros en pista cubierta. Playas de Castellón también ha armado un potente equipo para aspirar el campeonato.

En cuanto a la Primera División y la lucha por el título estarán en liza los clubes Piélagos, Juventud Atlética Elche, A.D. Sprint, Las Celtíberas, A.D. Marathon, Oviedo., CA Safor-Teika y CA Valladolid, que se enfrentarán en busca de las dos primeras plazas que dan el ascenso a División de Honor.

Liga Joma

Por lo que respecta al campeonato masculino, que se disputará el domingo (17:00 a 20:40 horas), el Playas de Castellón, campeón en los últimos trece, defenderá su corona ante el FC Barcelona, Real Sociedad, CA Fent Camí Mislata, Atletismo Numantino, Unicaja Jaén Paraíso Interior, Alcampo Scorpio-71 y Grupompleo Pamplona, el único equipo de los ocho que no estuvo en la final de hace un año.

Tres plusmarquistas españoles: Jordan Alejandro Díaz (triple salto absoluto y sub23), Javier Cienfuegos (martillo) y un tercero sub23: Asier Martínez (110 m vallas) son cabeza de cartel de una amplia lista de participantes.

Playas de Castellón está a un paso de igualar el palmarés de otro club histórico como la A.A. Moratalaz, que dominó la escena nacional desde mediados de los años ochenta hasta el final del siglo pasado.

El FC Barcelona, el club más laureado de la historia con quince títulos, quiere romper la hegemonía castellonense y lograr un campeonato que no llega desde el lejano 1986.

En la lucha por el título de Primera División, que también se disputará en La Nucía el domingo en horario matutino (de 10:00h a 13:45h), estarán en liza L'Hospitalet At., Cornellà At., Atletismo Alcorcón, CA Elche Decatlón, R.C. Celta, At. Intec-Zoiti, Universidad Oviedo y Durango Kirol Taldea, que se enfrentarán en busca de las dos primeras plazas que dan el ascenso a División de Honor.