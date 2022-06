El madrileño Fernando Carro (Nike Running), plusmarquista nacional de 3.000 m obstáculos, y la barcelonesa Meritxel Soler (Avinet Manresa) se proclamaron este domingo campeones de España de medio maratón con 1h03:41 y 1h12:13 respectivamente sobre un recorrido con altibajos junto al polígono industrial de Paterna.

Carro protagonizó un debut victorioso en el medio maratón en una carrera en progresión que le dio el título por delante de Houssame Benabbou (1h04:09) y del atleta del CA Serrano Juan Antonio "Chiqui" Pérez (1h04:33), que competía en casa, pues la prueba estaba organizada por el club paternero, el Ayuntamiento de Paterna y la RFEA.

La victoria en la 50 edición del Gran Fondo fue, no obstante, para el marroquí Hicham Sigueni, del club ADA Calviá, que batió a Carro en el esprint con un tiempo de 1h03:38, aunque no contaba para el campeonato de España.

A un ritmo medio de 3:01 minutos por kilómetro, Carro, subcampeón de Europa de obstáculos en 2018, fue recortando la distancia que le separaba de Chiqui Pérez y de Sigueni, que se habían ido por delante desde los primeros kilómetros, aunque no pudo culminar la remontada con la victoria absoluta.

Además del título nacional, la carrera ponía en juego dos plazas para el Mundial de Medio Maratón que se disputará dentro de cinco meses en Yangzhou (China), siempre que los dos primeros españoles clasificados aquí consigan la marca mínima correspondiente (1:03.30 en hombres y 1:12:30 en mujeres) antes de noviembre, algo que no ocurrió este domingo, por escasos segundos.

Reaparición tras una operación y en su debut en la distancia

Carro tuvo que someterse el año pasado a una doble operación en ambos tendones de aquiles, por lo que está regresando a la competición en carreras de ruta, olvidándose, por el momento, de su especialidad. En los nacionales de 10 km fue décimo con 29:55 y la semana pasada corrió en Madrid la la Vintage Run (con desnivel favorable) en 28:08.

"Una mañana fabulosa para competir aquí. Un circuito algo exigente pero no tan duro como había previsto. Cada kilómetro me he ido encontrando mejor, he ido subiendo el ritmo y adelantando a gente. Es bueno ir cogiendo chispa de cara a la pista. Después de la operación, es un debut de ensueño", comentó el nuevo campeón tras cruzar la meta.

Carrera femenina

La carrera femenina también registró victoria marroquí. Majida Maayouf, del club Bilbao Atletismo, fue siempre por delante del resto y acabó ganando con un tiempo de 1h11:55 aunque tampoco contaba para el Campeonato de España. El título fue para Meritxell Soler, que acreditó 1:12:13 corriendo a una media de 3:25 el km, a 18 segundos de la ganadora. Un éxito que se suma a su victoria en el medio maratón de Sevilla.

Fatima Azaharaa Ouhaddou ( Amo Alla), con un crono de 1h12:44, y la valenciana Laura Méndez (Playas de Castellón), con 1h13:14, completaron el podio del campeonato de España. Tanto Laura Méndez como Chiki Pérez se quedaron a una sola plaza de asegurarse el billete al Mundial de la distancia, a falta de la mínima que deberían acreditar antes de noviembre.

Organizado por el club Cárnicas Serrano, el campeonato de España de medio maratón se ha disputado con una temperatura de 25 grados y una humedad del 56 por ciento en la salida, a las 8:30 de la mañana.

Dobletes valencianos en los podios del Campeonato de España de 5K

El atleta leridano Xavier Badia (AA Xafatolls), con un tiempo de 14:46 minutos, y la alicantina Cristina Juan (JA Elche) con 16:49 se convirtieron este domingo en los primeros campeones de España de 5 km en ruta, competición que se estrenaba en la localidad valenciana de Paterna a continuación de los nacionales de medio maratón, con salida a las 11:00 horas.

El fondista de Tárrega, que partía con la segunda mejor marca de los inscritos (13:52), se impuso a un ritmo medio de 2:54 el km y precedió en la meta a dos atletas del club organizador, el Cárnicas Serrano, los valencianos José Ignacio Giménez y Miguel Baidal.

Cristina Juan corrió a un ritmo medio de 3:22 minutos el km para alzarse con el primer título de la distancia, por delante de la setabense María Ureña (Cárnicas Serrano) y Marina Bagur (Ría Ferrol).

El 5 km en Ruta es una distancia hasta ahora inédita en el programa oficial de campeonatos de España de carreras sobre asfalto, aunque ya se disputaba en algunos campeonatos autonómicos, y se ha disputado en Paterna dos horas y media después que el de medio maratón.