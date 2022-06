Este viernes arranca el XXIII Trofeo S.M. La Reina - Regata Homenaje a la Armada - XXXIV Copa Almirante Marcial Sánchez-Barcaíztegui y la primera presidenta del Real Club Náutico de Valencia, Marisa Arlandis, valora en la previa el trabajo de organización y puesta en marcha del emblemático evento náutico del Club, subrayando como clave del mismo a “todas las personas que lo hacen posible”. Esa es la esencia de una regata en la que participarán 74 barcos que competirán en las clases Varadero Valencia ORC 0-1, Mercedes Valdisa ORC 2, Royal Bliss ORC 3, Sportnautic ORC 4, Sailing Project J80, AQ Turianova Open y Universidad Politécnica de Valencia (UPV) Promoción.

Habrá unidades de hasta nueve países, que pasaron este jueves las mediciones y verificaciones: España, Suiza, Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Francia, Bélgica y Portugal. Y que supondrá la entrada en liza de más de 800 regatistas. Además, Arlandis pone en valor el carácter solidario del acontecimiento, que se significará con un donativo para la Casa Ronald McDonald, que se dedica a apoyar a las familias con niños enfermos de larga duración.

¿Cómo aborda el RCNV esta nueva edición del emblemático Trofeo de la Reina?

Con la alegría, la energía y la ilusión del que espera que llegue su fiesta grande. El club se viste de gala. Es una competición abierta a la vista de cualquiera que quiera acercarse a vivirla; así se ha hecho desde el origen y así sigue siendo. El campo de regatas se ve desde toda la parte sur de nuestro club y también desde las playas de Pinedo y del Saler.

Como presidenta vivirá su primera edición, ¿Qué significa para su Junta Directiva esta regata?

Un gran reto para todos. Organizarlo íntegramente y tener la responsabilidad de llegar a unos mínimos de exigencia tan altos nos obliga, pero sobre todo nos motiva. Liderar este equipo es un gran orgullo: es mi club y mi casa desde siempre. Eduardo Navarro, gran navegante y amante del mar desde siempre, vocal directivo del área de vela, es el que dirige la parte técnica y deportiva en toda su amplitud, apoyado por José María Escudero y Miguel Martínez Beguer, y también por el director de la regata Rafel Chirivella y los directivos técnicos Carlos de Beltrán y Pedro Quiroga. No me olvido del resto ya que sin la logística necesaria y el engranaje perfecto de los equipos no podríamos llegar a albergar a los más de 100 barcos que nos llegan y los más de 1.000 regatistas. El comodoro Andrés Arlandis y el equipo con Jaime Lloris, Nuria Gregori, Miguel Contreras, Adán Lorente, Juanjo Martínez, María Soto y Delia Barral, controlan la organización en tierra. Además, está nuestra tesorera Myriam Esparza velando por el control presupuestario. Tanto el vicepresidente Manuel Setién como yo nos ocupamos de las instituciones, patrocinadores y autoridades. Siempre trabajamos en comisiones y equipos en todo lo que hacemos.

¿Cómo ha sido el trabajo en estos meses para alcanzar el objetivo organizativo?

Intenso, ya que casi se empieza de cero cada año para conseguir el máximo nivel en la organización. Hay un trabajo coordinado hacia los armadores, los regatistas, los medios de comunicación, los patrocinadores, las instituciones públicas y privadas. Además, la Casa Real es la gran protagonista del evento junto a los miembros de la Armada, todos ellos implicados en el desarrollo y éxito de este acontecimiento deportivo desde el origen. Una regata de este nivel requiere de gran esfuerzo económico, de medios y logístico. En Reina la casa se transforma y por ello la antesala de la regata es como una gran producción que conlleva una gran actividad, muchas horas de trabajo, reuniones de coordinación de todos los equipos de profesionales y también con gran intensidad en la toma de decisiones. Estamos preparados para la llegada de los barcos y los regatistas, para la competición,… En un gran espectáculo deportivo que lleva el trabajo de cientos de personas que lo hacen realidad cada año.

¿Qué nivel presentará esta edición 2022 del Trofeo SM La Reina en el agua?

Máximo. Somos la segunda regata más importante del circuito nacional y esto hace que muchos equipos estén deseando competir en nuestras aguas. Nuestro club y nuestro campo de regatas en los próximos días tendrá una actividad que será la envidia de la mayor parte de los clubes nacionales.

¿Y en tierra?

Con la misma intensidad. Tan importante es hacerlo bien en el agua como que los deportistas tengan todos los servicios esperados en tierra. Nuestro village siempre es un punto diferenciador por la amplitud de nuestras instalaciones, las actividades desarrolladas, charlas técnicas, presentaciones, entrevistas en directo, el servicio de las marcas colaboradoras y la fiesta que se respira en él. Solo puede ganar uno, pero el village es para todos, abierto y divertido. Con horario para socios que disfrutan de él durante las pruebas de mar y después, cerrado para regatistas que buscan la sombra, la bebida y la comida para recuperar las energías de un duro día de sol y gran actividad. Quiero destacar que la implicación de los socios y del Club en este Trofeo es total y esto significa que abrimos a los más de 1.000 deportistas todas las instalaciones sociales e intentamos que se sientan como en su propio club. Los socios son los que año tras año hacen posible este tipo de eventos internacionales y masivos. Sin la voluntad interna no tendríamos competición. La marinería y todos los equipos técnicos, el área social e institucional apenas descansa durante todos los días de celebración: son los héroes ocultos de la regata.

"Queremos llenar los mejores barcos del mundo con nuestros jóvenes. Ya está pasando. Apostamos fuerte por la base. Nuestros regatistas de vela ligera se incorporan a las tripulaciones de crucero en competiciones como estas"

Además, los socios institucionales y privados son clave.

Tanto las instituciones públicas como las privadas son clave. En muchos casos nosotros somos el instrumento que hace posible el evento deportivo, pasando a ser colaboradores necesarios. El apoyo incondicional, tras llevar 119 años desarrollando la actividad, es relevante para saber que podemos avanzar en la organización para los próximos años. Nuestra historia en defensa y desarrollo de este deporte, los méritos de nuestros deportistas y la continuidad de los apoyos nos dan la seguridad que necesitan los equipos y las marcas para comprometerse con nosotros de cara al futuro. En este caso quiero hacer referencia a World Sailing, V Centenario Vuelta al Mundo, Armada Española, Federación Española de Vela, la Federación Valenciana de vela, Fundación Deportiva Municipal, Generalitat Valenciana, Visit Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia, Ayuntamiento de Valencia o Cruz Roja. Destacamos La Casa Real como Institución que participa activamente también en el desarrollo de esta regata desde hace 23 años. Y en el sector privado están con nosotros Varadero Valencia, Mercedes-Benz Valdisa, AQ Acentor, Coca-Cola, Royal Bliss, Sportnautica, Universitat Politècnica de València y Sailing Project.

Al final, en todo evento, es fundamental el grupo humano que da forma a una prueba de estas características.

Nuestro gran valor. Sin los equipos que tenemos y que son nuestra ventaja competitiva, no sería posible la realización de la regata. Trabajan de manera incansable por un objetivo común que es sobre todo hacer que el visitante disfrute al máximo tanto en mar como en tierra. Cada uno en la parte que le corresponde trabaja de manera incansable para llegar a cumplir con las expectativas técnicas, deportivas y sociales que se exigen en una competición como esta.

Dentro de su legislatura ¿Cuál es la hoja de ruta para la regata en este y los próximos años?

Podemos hablar de futuro: deporte base que culmina en carreras en las que los profesionales son los regatistas de nuestro Trofeo SM La Reina o el Mundial Swan, del que la Reina será antesala, entre otras competiciones de alto nivel. Queremos llenar los mejores barcos del mundo con nuestros jóvenes. Ya está pasando. Apostamos fuerte por la base. Nuestros regatistas de vela ligera se incorporan a las tripulaciones de crucero en competiciones como estas. Y desde el punto de vista del patrocinio y la colaboración, buscamos socios institucionales públicos y privados que encuentren en nosotros un compañero de viaje a largo plazo alineado con sus ideales. Queremos hacerla más social y más masiva en mar y en tierra.

Antes de ser presidenta, ha vivido esta regata en diferentes momentos ¿Qué significa personalmente esta regata?

Estar al frente del equipo es sobre todo un honor que debo a los socios del club por la confianza prestada. Pero es a la vez un gran reto personal ya que en esta posición es la primera vez que me encuentro. He participado activamente en la ejecución de anteriores ediciones sobre todo en la parte de tierra. Y también he estado en el agua compitiendo, pero este año es todo muy diferente. Nunca una edición es igual a otra. No recuerdo ahora el club sin la regata. Supongo que la intensidad de la actividad y la emoción que deja este evento entre los socios es tal que no sé lo que hacíamos antes sin ella.

"Es de gran relevancia que la clase Swan nos haya escogido como sede para realizar el Mundial de este año. El Real Club Náutico de Valencia entra así en un exclusivo grupo de sedes. Son muchos años trabajando este proyecto y por fin se ha hecho realidad"

¿Estará en el agua?

En el agua seguro. Pero no sé si llegaré a competir o no. La actividad institucional llena gran parte de la agenda. Probablemente, el viernes salga con el equipo de la Universidad Politécnica de Valencia, pero el resto de días será con barco de autoridades o neumática en línea de salida para mejor seguimiento.

Además, será antesala del Mundial de Swan.

De hecho, algunos se sumarán al Trofeo SM La Reina, creciendo por ello en nivel deportivo, técnico y de espectáculo de la competición. Es de gran relevancia que la clase Swan nos haya escogido como sede para realizar el Mundial de este año. El Real Club Náutico de Valencia entra así en un exclusivo grupo de sedes. Para nosotros son semanas muy intensas. El club lleva muchos años trabajando este proyecto y por fin se ha hecho realidad. Los socios apostaron fuerte por tenerlos aquí y se consiguió.

¿Cómo siente el socio del RCNV estas regatas?

Ceden el club, ayudan desinteresadamente, compiten y viven de manera apasionada y con gran orgullo la actividad y la organización. Siempre acogen con los brazos abiertos a los regatistas y autoridades que nos visitan. Sin ellos sería imposible. Apuestan por el deporte base y de competición. El esfuerzo permite el desarrollo de todas las actividades que hacemos.

Y para el visitante ¿Qué va a encontrar en esta regata?

Desde el RCNV desarrollamos turismo deportivo náutico. Ofrecemos tanto lo que el club puede presentar con sus instalaciones y las actividades que programamos como toda la oferta de ocio que tiene la ciudad. Actualmente, València es una referencia como sede de regatas más importantes del mundo. No olvidemos que aquí se celebraron dos ediciones de la America’s Cup y el RCNV ha sido sede de numerosos campeonatos europeos y mundiales de vela ligera.