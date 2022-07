El atleta Ignacio Fontes denunció su salida de la selección española que va a participar el próximo julio en los Campeonatos del Mundo de Atletismo que se disputarán en Oregón (Estados Unidos), cuando le habían asegurado horas antes que iba a estar en dicha lista tras su bronce en los campeonatos de España de Nerja.

"No puede ser que ayer noche el entrenador de un atleta supiese los componentes del equipo, en el que me comentan que yo estaba, y esta mañana se saque mi nombre de ahí", escribió este jueves Fontes en un texto colgado en su perfil oficial de Twitter, que ha encontrado el apoyo de muchos otros atletas.

"En los criterios debería estar escrito el nombre de atletas que tienen plaza fija para que el resto sepamos las condiciones a las que nos enfrentamos. A los atletas de fuera de Madrid y relacionados con la Blume se nos da un trato que dista mucho de ser justo", añadió el granadino.

Los atletas citados para representar a España en la prueba de 1.500 metros de los Mundiales son Mario García, Mohamed Katir y Adel Mechaal, el primero pese a no haber conseguido la mínima para la cita y Mechaal pese a quedar cuarto, por detrás de Fontes, en los Campeonatos de España del pasado fin de semana en Nerja (Málaga).

Fontes calificó la situación de "injusticia" y añadió que "lo peor" es que no puede "hacer nada para pelear porque eso cambie". "Yo me dedico a correr en la pista, los despachos no son mi lugar ni nunca lo serán. Me siento herido en lo más profundo de mi persona, se ha jugado con mi trabajo y mi ilusión", expuso. "Son muchos años sintiéndome poco valorado por una federación en la que parece que las cosas cambian, pero en el fondo no lo hacen", sentenció.

Fontes, que es estudiante de Medicina, llega a decir en su duro comunicado que hace "bien" labrándose "un futuro fuera de este deporte, sin necesidad de tener que sonreír a nadie que no lo merezca, no reír las gracias a quien no tenga ni un poco de humor".

"Por historial deportivo juego en desventaja, no se puede comparar a alguien de 32 años con alguien de 24", comentó sobre las razones de historial deportivo dadas por la federación a Fontes para excluirlo de la lista mundialista e incluir a Mechaal. "Tengo un entorno que no me va a dejar caer por muy duros que sean los golpes", añadió el granadino.

Su entrenador, perplejo: "Cualquier calificativo se queda corto"

El entrenador de Ignacio Fontes, Jesús Montiel, se mostró este jueves "perplejo, triste y decepcionado". "La decisión tiene que avergonzar al que ha decidido esto y al que ha metido baza para que se haga esto", dijo Montiel a Efe después de que hayan sido citados para representar a España en la prueba de 1.500 metros de los Mundiales Mario García, Mohamed Katir y Adel Mechaal.

El técnico granadino cree que esta decisión supone "un palo en las ruedas de la Federación porque ellos mismos se pisan la manguera". "Estoy perplejo, sorprendido, decepcionado, triste… No esperábamos esto y cualquier calificativo se queda corto", resaltó Montiel, quien indicó que Fontes está "igual de jodido o peor".

LISTADO COMPLETO DE 55 ATLETAS AL MUNDIAL DE OREGÓN HOMBRES · 800 metros: Álvaro de Arriba, Adrián Ben y Mariano García. · 1.500 metros: Mario García, Mohammed Katir y Adel Mechaal · 5000 metros: Adel Mechaal. · 10.000 metros: Carlos Mayo. · 110 vallas: Enrique Llopis y Asier Martínez. · 3000 obstáculos: Daniel Arce, Sebastián Martos y Víctor Ruiz. · Longitud: Eusebio Cáceres y Héctor Santos. · Triple: Pablo Torrijos. · Peso: Carlos Tobalina. · Martillo: Javier Cienfuegos. · Jabalina: Manu Quijera. · 20 km marcha: Alberto Amezcua, Diego García y Álvaro Martín. · 35 km marcha: Álvaro López, Miguel Ángel López y Marc Tur. · 4x100 metros: Alberto Calero, Bernat Canet, Jesús Gómez, Sergio López, Pablo Montalvo y Pol Retamal. MUJERES · 100 metros: María Isabel Pérez. · 1500: Marta Pérez. · 400 vallas: Sara Gallego. · 3000 obstáculos: Carolina Robles e Irene Sánchez Escribano. · Longitud: Fatima Diamé. · Peso: Belén Toimil. · Martillo: Laura Redondo. · Heptatlón: Claudia Conte. · 20 km marcha: María Pérez. · 35 km marcha: Laura García-Caro y Raquel González. · 4x100: Jaël Sakura, Lucía Carrillo, Carmen Marco, Sonia Molina Prados, María Isabel Pérez y Paula Sevilla. · 4x400: Carmen Avilés, Aauri Bokesa, Laura Bou, Sara Gallego, Laura Hernández y Eva Santidrián. 4x400 mixto: Iñaki Canal, Sara Gallego, Samuel García, Laura Hernández, Oscar Husillos y Eva Santidrián.

El técnico informó de que el seleccionador del equipo nacional, José Peiró, ha llamado este mismo jueves a Fontes y le ha dicho que se ha decidido por Mechaal en lugar de por él "por currículum". "El seleccionador no debe tener tranquila la conciencia porque lo normal es que llame a los que van. Mechaal tiene mejor palmarés porque tiene 32 años, vamos a comparar el palmarés cuando Ignacio (Fontes) tenga 32, que ahora tiene 24. Tendrá el triple o el cuadruple de currículum, si le dejan", agregó.

Fontes fue tercero en los Campeonatos de España disputados la pasada semana en Nerja (Málaga) por delante de Mechaal, que acabó cuarto, y reúne todos los requisitos para acudir a los Mundiales, entre ellos poseer la mínima.

"Ellos mismos (la Federación Española) incumplen su propia normativa. Las condiciones para ir están por escrito en circular. Todavía no creo lo que han hecho", sentenció Montiel, quien aún mantiene "un cinco por ciento de opciones de que rectifiquen" o de que "en nombre del compañerismo y de la deportividad, alguien renuncie" porque "le están robando la plaza a Ignacio (Fontes)", subrayó su técnico.

No obstante, comentó que no se van a "a hundir" porque "de una zancadilla hay que levantarse y revolverse".