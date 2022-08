La selección española cayó del segundo al sexto lugar del medallero tras frenar este viernes en seco después de encadenar siete metales en cuatro días consecutivos en los Europeos de atletismo de Múnich. Y eso que hubo oportunidades para añadir al menos dos bronces, los que rozaron Dani Arce en los 3.000 metros obstáculos, con un cuarto puesto (8:25.00) y Sara Gallego con idéntica posición en los 400 metros vallas.

En la final de la ría Sebastián Martos fue sexto (8:26.68) y el valenciano Víctor Ruiz decimotercero (8:37.24). Una lesión en el sacro impidió al de Utiel competir en condiciones. Un problema que solventó en semifinales, pero que en la lucha por las medallas a la que aspiraba, tuvo que infiltrarse porque no podía soportar el dolor y le limitaba en cada obstáculo. «Era sufrimiento, era dolor, y no los podía pasar como yo quería. No estoy contento porque sé que lo puedo hacer mejor», dijo el pupilo de Pepe Ortuño, que pese a iniciar la última vuelta como farolillo rojo pudo remontar dos posiciones. «Me da rabia porque creo que acreditaba una marca para estar mucho más adelante, pero me da rabia porque en Eugene no encontré mis mejores sensaciones y para el Europeo hice una preparación específica para estar bien, pero no lo he podido demostrar», añadió en declaraciones facilitadas por la Federació de Atletisme de la Comunitat Valenciana (FACV).

La gran esperanza para volver a escalar posiciones en el medallero pasa por la marcha y los relevos, disciplina esta última en la que España metió este viernes a tres de sus cuatro equipos en las finales del fin de semana, con doblete en el 4x400. Solo se quedó fuera un 4x100 masculino que acusó las bajas.

El 4x100 femenino refrendó su sensacional quinta plaza en los Mundiales y terminó segundo en su carrera con 42.95 (segunda marca de las semifinales) con Sonia Molina Prados, Jaël Bestué, Paula Molina y Maribel Pérez. La atleta oriolana del Valencia CA, Carmen Marco, que viajó también a Múnich, parece que tendrá que esperar otra ocasión, salvo revés de alguna de las titulares.

Y la marcha española, que ha dado ya un oro con el renacido excampeón mundial Miguel Ángel López y una plata con Raquel González, ambas en 35 km, defiende este sábado sus títulos de hace cuatro años en Berlín en 20 km, con Álvaro Martín y María Pérez.