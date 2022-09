El Maratón Valencia Trinidad Alfonso prepara una edición histórica con 30.000 corredores que batirán el récord de participación de la prueba y además, recupera después de tres años todo el calendario de actividades parealelas que convertirán el fin de semana del 2, 3 y 4 de diciembre en una gran fiesta deportiva que culminará con la celebración del 42º Maratón de València. En 2020 y 2021 la pandemia impidió que se celebrasen las actividades paralelas que acompañan al Maratón pero este 2022 vuelven con más fuerza que nunca y con importantes novedades. La organización presentó ayer el calendario de actividades en la sede de MSC, empresa que se suma como colaboradora de la prueba.

El sábado 3 de diciembre, la jornada previa al Maratón, contará con un intenso calendario de actividades entre las que destaca el MiniMaratón MSC, carreras infantiles en el que los más pequeños podrán disfrutar de una gran mañana de atletismo. Francisco Lorente, director general de MSC, se mostró orgulloso de sumarse a esta actividad: "llevamos 40 años en València y queremos estar a la altura de esta ciudad que nos ha llevado a ser la compañía número 1 en el mundo. Queremos contribuir con hechos a devolver todo lo quie nos ha dado esta ciudad".El MiniMaratón MSC se celebrará el sábado 3 a partir de las 12:00 horas y reunirá a 1.200 niños y niñas.

Además, esta edición el Maratón Valencia Trinidad Alfonso recupera el Beakfast Run, último entrenamiento de 5 kilómetros que se celebra el sábado 3 por la mañana a las 9:00 horas en el Jardín del Turia y que estará patrocinado por Bimbo. Elena Roca, responsable de Comunicación Corporativa de Bimbo destacó la apuesta de la compañía por el fomento "de hábitos saludables desde edades tempranas. Llevamos más de 50 años trabajando por la calidad de los ingredientes y promoviendo el deporte, por ello es un orgullo unirnos a la Fundación Trinidad Alfonso para poder llegar a más gente".

El presidente de la SD Correcaminos, Paco Borao resaltó la importancia de recuperar todas las actividades parealelas del Maratón: "Es una alegría recuperar todos los eventos que rodean al Maratón. La competición no sería todo lo que representa en València y en todo el mundo si no estuviese rodeado de todos estos eventos que lo hacen trascnednental a nivel internacional. Los eventos paralelos refuerzan el valor turístico y dan vistosidad a la ciudad". Borao destacó no sólo la calidad como gran maratón elilte a nivel mundial, sino también por su vertiente popular: "Lo bonito es que todos, desde el primero y ganador hasta el último, todos levantan los brazos en señal de victoria. Si a esto añadimos lo que la ciudad ofrece en cuanto a monumentalidad, calor, convierten a València en un maratón al que todos quieren venir".

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso recupera también la clásica Paella Party, versión valenciana de la pasta party que supone toda una fiesta en la que los participantes pueden cargar hidratos de calidad para afrontar la carrera. Este año, como novedad, se celebrará también el domingo por la tarde, como colofón, la Medal Party, donde todos los participantes podrán lucir medalla. Tendrá lugar en la discoteca Mya la tarde del 4 de diciembre

Cárnicas Serrano, que colabora un año más dirigiendo los Planes de Entrenamiento del Maratón, pondrá también en marcha el Rincón del Debutante, una iniciativa pensada parea los más de 6.000 corredores que afrontarán el primer maratónde sus vidas. Alex Salvador, director de márketing de Serrano destacó: "Llevamos desde sus orígenes colaborando con el Maratónd e València. En En2012 dimos un paso importante, queríamos compartir toda nuestra experiencia en el mundo de las carreras con todos los corredores. En 2019 dimos otro paso poniendo en marcha los Planes de Entrenamiento dirigidos por José Garay. Este año, además, contaremos con el Rincón del Debutante donde todos los que se estrenan podrán consultar sus dudas al propio Garay". Será el viernes 2 y el sábado 3 a las 17h (ambos días) en l’Hemisfèric y el acceso es gratuito.

Otras iniciativas como el Maratón al Cole que fomentará el atletismo en los centro escolares, el Running Fallero o la colaboración de los comercios de València, completan una intensa agenda. En el acto de presentación estuvo también la Fallera Mayor de València, Carmen Martín que recordó la gran "unión que existe entre el mundo fallero y el Maratónde València a través de iniciativas como el Running Fallero".

Coca-Cola se encargará de que todos los pequeños corredores del Mini Maratón, así como los madrugadores del Breakfast Run y los asistentes a la Paella Party estén bien hidratados y se recuperen lo antes posible entregando productos de Coca-Cola.