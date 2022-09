El israelí Oded Kogut ha conseguido la victoria en la primera etapa de la Volta a la Província de València, competición organizada por la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana y que tenía su punto de salida en la ciudad de València. dede el Bioparc y su llegada en la localidad de Villamarxant.

La etapa inaugural, de 135 kilómetros, era una de las más llanas de la competición. Sin embargo, no faltaron los valientes que quisieron romper la tiranía del pelotón. En concreto, el francés Clement Delcros (Aix en Provence) y el español Iñaki Díaz (Caja Rural) rodaron durante la mayor parte de la jornada en solitario. Les sirvió para que Díaz se convirtiese en líder de la montaña y para dar emoción a una prueba que en los kilómetros finales se encaminó hacia el sprint masivo.Los equipos Rías Baixas o Cafés Baqué intentaron colocar bien a sus hombres, pero sobre el papel había un favorito indiscutible para el sprint: el joven israelí Oded Kogut. Con el ex ciclista alicantino Rubén Plaza como director deportivo, Kogut hizo buenos los pronósticos y no falló en la llegada masiva frente a un cada vez más solvente Sergi Darder (Drone Hopper), quien acabóen segunda posición. Tercero fue Rodrigo Alvarez (Gomur).

En la general y siendo la primera etapa, el maillot amarillo fue obviamente para Oded Kogut, líder también de los jóvenes y de la regularidad. Las metas volantes y la clasificación de mejor valenciano acabó en manos de Natxo González mientras que Drone Hopper fue el mejor equipo.

En el podio final estuvieron todos los triunfadores del día, así como el presidente de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana, Amadeo Olmos. El concejal de Deportes y el alcalde de Villamarxant, Xavier Jorge Cerdà, no faltaron a una cita que no es la primera fiesta de la localidad, puesto que ya organizaron el campeonato autonómico júnior mostrando así su determinación para apoyar el deporte en las categorías inferiores y más específicamente el ciclismo.