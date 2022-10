El Levante UD FS pierde el liderato y sufre su primera derrota de la temporada en un partido en el que se vio superado por un Barça que se va de Paterna con un nuevo triunfo y con el liderato en solitario. Barça se llevó el partidazo de la Jornada 3 al imponerse en el Municipal de Paterna al Levante UD FS (1-6). Los de Jesús Velasco se mantienen imparables en este arranque de Liga Nacional de Fútbol Sala y consiguen su tercera victoria consecutiva. El pleno de puntos mantiene a los blaugranas al frente de la clasificación en solitario. Por su parte, los de Sergio Mullor, a pesar de volver a dejar muy buenas sensaciones en un partido de poder a poder, no pudieron evitar sumar su primer partido de la Liga 2022/23 sin puntuar tras los triunfos ante Noia Portus Apostoli y Viña Albali Valdepeñas de los dos encuentros previos ligueros.

Partidazo en el Municipal de Paterna entre los dos líderes al inicio de la Jornada 3 de Primera División, Levante UD FS y Barça. Ninguno de los dos equipos salió a especular en los primeros minutos de juego lo que hizo que a los diecinueve segundos de partido Matheus dispusiera de la primera oportunidad del partido con un remate cruzado tras una gran ruleta. Por su parte, Rubi Lemos iba a replicar la ocasión rival en el área contraria con un potente latigazo que salió rozando el palo de la portería defendida por Dídac Plana. El intercambio de ocasiones iba a anticipar lo que serían los primeros minutos de partido con dos equipos tremendamente verticales sobre el 40x20. Fruto de ello, tanto catalanes como valencianos continuaron acumulando ocasiones de mucho peligro. Mientras que Antonio Pérez trató de sorprender a Fede con un potente disparo lejano. Mientras tanto, en el área contraria, un activo Dídac Plana tuvo que intervenir para evitar el primero de los de Sergio Mullor que rozaron en varias ocasiones el gol merced a un doble disparo de Jamur.

Sin un segundo de tregua, Dyego, que afrontaba el partido después de anotar dos tantos frente a Córdoba Patrimonio de la Humanidad, se sumó al intento por inaugurar el marcador con un disparo que despejó Fede. Minutos más tarde, fue Catela el que, tras zafarse de su rival en banda, buscó el primero con un disparo pegado a la línea de fondo. Sin embargo, fue Sergio Lozano el que dispuso de la ocasión más clara hasta el momento con un disparo al palo tras una carrera por banda del ala-cierre madrileño del Barça. Este no iba a ser el único disparo a la madera ya que, Marcenio, en el doce, vio como el larguero evitó el gol para los de Jesús Velasco que se estaban haciendo dominadores del partido. Tras unos minutos sin producción ofensiva de los locales, Levante UD FS por medio de Rafa Usín volvió a generar peligro sobre la portería de Dídac Plana simulando segundos más tarde la vaselina de Marcenio.

A falta de cinco minutos para el descanso, los de la Ciudad Condal demostraron su mayor protagonismo en el partido logrando estrenar el marcador con una gran jugada coral entre Dyego y Matheus que acabó con el balón en el fondo de la red. A pesar de los intentos de ambos equipos por marcar, el luminoso del Municipal de Paterna no iba a variar antes de que ambos equipos se marcharan a vestuarios.

La segunda mitad no iba a descontar intensidad a lo visto en el 40x20 en la primera mitad. Dyego dispuso de la primera tras la reanudación, pero Fede, opositando a la mejor parada de la Jornada 3, se estiró para sacar in-extremis un pie para evitar el segundo tanto de los blaugranas. A la segunda no perdonaron los de Jesús Velasco. Y es que, en el veintitrés de juego, Matheus, tras un excelente control, superó a su adversario para minutos más tarde hacer lo propio con Fede. Con el Barça volcado al ataque, únicamente Fede pudo evitar que Barça no se marchase en el marcador y lo hizo con una excelente parada a bocajarro para nuevamente mantener a su equipo con opciones en el marcador. Ante el poderío ofensivo de la escuadra catalana, Sergio Mullor apostó por el portero-jugador para pausar el partido. La apuesta de cinco de los locales fue aprovechada por su rival para anotar por medio de Carlos Ortiz el tercero a puerta vacía tras un robo donde Levante UD FS reclamó falta sobre Rafa Usín.

A pesar de ello, el conjunto granota no iba a marcharse del partido y con una gran combinación logró recortar distancias al anotar Peléh el primero de Levante UD FS. En búsqueda de un tanto que le metiese de lleno en el partido, el equipo local subió sus líneas, pero, nuevamente le salió cruz la apuesta por el portero-jugador para que Sergio Lozano marcase desde su propio campo el cuarto a cuatro minutos para el final. Segundos más tarde, Sergio González sentenció el partido anotando el quinto tanto de su equipo y, de esta forma, marcar por tercera jornada consecutiva. Para terminar, Catela anotó el sexto y definitivo tanto de la mañana en una gran contra a falta de treinta segundos para el final.