Vicente Añó seguirá dirigiendo la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana (FACV) después de ser reelegido como presidente sin encontrar oposición en el último proceso electoral. El atletismo valenciano ha renovado su confianza en el reputado dirigente, de 70 años, que ha aprovechado el momento para anunciar que no volverá a presentarse en las próximas elecciones: “Esta será mi última legislatura”. Además de pronunciar un deseo para su final al frente de esta institución: “Me gustaría que dentro de cuatro años me sucediera un presidente que lograra, como yo, el consenso de nuestro atletismo”.

El valenciano, que fue atleta de mediofondo en su juventud, no encontró rival después de que el atletismo autóctono aprobara su gestión en estos últimos cuatro años, un periodo especialmente peliagudo a causa de la pandemia por el coronavirus. “Ha sido un reto mayúsculo”, apunta Añó, que toma este desafío como uno de los éxitos de su gestión durante estos últimos cuatro años: “Lo mejor de esta última etapa tan complicada por la pandemia es que mi equipo y yo la hemos sabido resolver y hasta hemos salido más fuerte de ella. Nuestros clubes, además, son los más potentes de España y en categorías de formación hemos logrado grandes éxitos como federación. Solo me da rabia que podría haber salido reelegido presidente al mismo tiempo que las chicas de la selección valenciana sub16 se proclamaban campeonas de España en Pamplona, pero se quedaron a las puertas y eso ya es un logro”.

Entre los objetivos que se le han escapado en este periodo y que mantiene para los próximos cuatro años, Añó lamenta no haber sido capaz de convencer a los mejores atletas de la Comunitat para que formen parte de la selección valenciana con regularidad. “El otro gran reto que me planteo es aumentar el número de patrocinadores, algo que es muy complicando por el difícil momento que atraviesa la economía en España”.

Vicente Añó, licenciado en Educación Física y doctor en Psicología, se jubiló recientemente después de haber llegado a ser decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte entre 2012 y 2018, y director del Servicio de Deportes de la Universitat de València entre 2018 y 2021. Y esta, en realidad, es su segunda etapa al frente de la FACV, puesto que Añó ya fue presidente entre 1986 y 1993.

La normativa de la conselleria le permitiría aspirar a un mandato más en 2026, pero Añó afirma que quiere ser coherente con la promesa que hizo en 2015, cuando fue elegido en sustitución de Vicente Revert. “Dije que no estaría más de tres legislaturas y cumpliré mi palabra. Además, en 2026 tendré 74 años y creo que ya estará bien… Me alegra saber que el atletismo valenciano confía en mí porque no ha salido otro candidato y he presentado 62 avales de los 64 miembros de la asamblea”.

El presidente dispone ahora de diez días para formar la nueva junta directiva, donde se mantendrá el bloque que le ha sustentado durante esta última legislatura, aunque ya anuncia que entrará gente como Martina de la Puente, David Melo, Ana María Font o Carmen Murcia.