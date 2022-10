20.000 corredores tomarán la salida mañana domingo, 23 de octubre en el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zúrich. A ello se sumarán 300 atletas elite entre los que están algunos de los mejores fondistas del mundo en la actualidad. Tras vivir durante dos años de forma consecutiva el récord del mundo masculino (en 2020) y el femenino (2021), València quiere volver a demostrar al mundo que es una de los Medio Maratónes más rápidos del planeta. La prueba atesora el récord mundial femenino logrado por Letesembet Gidey el año pasado (1:02:52) y la segunda mejor marca masculina de todos los tiempos la lograda por Kibiwott Kandie en 2020 con 57:32. Un registro que en su momento récord mundial y que sólo ha podido superar por tan sólo un segundo el actual recordman, Jacob Kiplimo. El propio Kandie encabeza el elenco de atletas elite llegados a València que se presentaba este viernes en el hotel AC Valencia. El keniano lukcirá el dorsal con el número 1 y llega dispuesto a volver a alcanzar la gloria: "Estoy encantado de estar aquí de nuevo en València, tengo muuy buenos recuerdos. Rezo para que, si me despierto en un buen estado de forma este domingo, pueda estar atacando de nuevo esas marcas". Para Kandie es importante que el tiempo acompañe: "cuando llegué a València hacía humedad y llovía un poco pero espero que el domingo tengamos un buen día".El exrecordman mundial y poseedor del récord del Medio Maratón de València afirma que aún no ha tocado techo y considera que el récord de su "amigo y compatriota" Kiplimo, es batible: "creo que entrenando duro se puede correr el medio maratón en 57:10. Cuando Kiplimo, con el que me une una gran amistad batió mi récord, no me sentí presionado. Sabía que mi marca se podía batir".

Uno de los máximos adversarios el domingo de Kandie será el etíope Yomif Kejelcha, ganador en València en 2019 que también estovo presente en la presentación de la elite: "gracias a València por invitarme por segunda vez", destacó y afirmó que viene dispuesto a luchar por la victoria: "he entrenado muy bien y voy a luchar por el récord de mi país, Etiopía". En este sentido, el seleccionador de la elite internacional del Medio Maratón de València, Marc Roig, recordó que serán varios los ataques a récords nacionales y zonales que se intentarán el domingo: "entre ellos destaco el intento de récord de Canadá y EEUU que supondría batir el récord zonal que data de 2007". Roig destacó también la dificultad de València de superarse a sí misma cada año: "Es quizás la edición más difícil porque venimos de un récord del mundo femenino en 2021 y un reecord del mndo masculino en 2020 que sólo se ha superado por un segund. Eso demuestra que correr en València supone correr muy rápido. Nos hemos puesto el listón muy alto pero tenemos una lista de atletas élite muy extensa y de gran calidad". Paco Borao, director de carrera y presidente de la SD Correcaminos, dio la bienvenida a todos a "la ciudad del Running" y auguró: el "domingo volveremos a demostrar por qué nos hemos ganado este título". En categoría femenina València reunirá también a un elenco de gran nivel aunque no estará la recordwoman del mundo, Letesembet Gidey. Entre las figuras que lucharán por inscribir su nombre en el palmarés histórico de la prueba es Margaret Chelimo, atleta que atesora una marca personal de 1:05:25 y que este año ya dejó su huella en el Medio Maratón de Barcelona: "Estoyi muy contenta de estar en España por segunda vez para participar en un Medio Maraton tras haberlo hecho en el de Barcelona. Será mi última carrera del año y voy a intentar hacerlo aún mejor que en Barcelona. València es el medio mareatón más rápido del mundo por lo que, cuando me propusieron venir, no lo pude rechazar". Además de una larga lista de atletas africanos, València contará también con los mejores atletas de Europa como es el caso de la alemana Konstanze Klosterhalfen, que viene de ganar el oro en los 5.000 m. en los Campeonatos de Europa de Múnich y que ha elegido la capital del Turia para debutar en los 21,097 kms: "estoy muy ilusionada, València es un gran sitio para estrenarse en Medio Maratón. Estoy nerviosa y con ganas de competir aunque, como es mi primer medio maratón, tengo asegurado hacer marca personal. He pasado cinco semanas en Kenia entrenando y las sensaciones son muy buenas".