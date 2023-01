Cada Grand Slam que llega los aficionados del tenis siguen con interés los partidos de Rafa Nadal conocedores de que la carrera del manacorí afronta su etapa final. Sin embargo el español tiene cuerda para rato y no para de recordar que por ahora se ve con ilusión y ganas para seguir peleando por agrandar su leyenda en el mundo de la raqueta.

No obstante algunos aficionados y rivales dudan de que finalmente 2023 pueda ser el año de la despedida del genial tenista manacorí.

Al menos así lo ha reflejado Alexander Zverev. El tenista se ha mojado y ha hecho una predicción de la temporada algo atrevida en una entrevista en Eurosport: “Rafa Nadal lamentablemente se retirará tras Roland Garros. No quiero que ocurra, pero creo que tendrá un gran torneo, potencialmente lo ganará y aprovechará para decir adiós”, ha afirmado el tenista alemán

“Pienso que Nadal todavía tiene la oportunidad de ganar Roland Garros y que Novak es favorito para ganar todos los demás. Pero una vez más, hay algunos chicos que tendrán algo que decir”, terminó sobre su valoración de lo que puede ser la temporada 2023 en el circuito ATP.

Precisamente el propio Nadal está algo cansado de la especulación constante sobre el momento en el que dejará la práctica deportiva profesional. El de Manacor solo piensa en su próximo objetivo después de un final de año 2022 bastante negativo en cuanto a sensaciones y resultados. "No he venido a Australia de paseo, he venido para ganar", avisa Nadal antes de estrenarse en el Open de Australia.