A las 17:45 horas de este sábado, 18 de febrero, María del Mar, ‘Marieta’ Jover (Alicante, 21 de abril de 1988) participará por última vez en una competición oficial de categoría absoluta. La saltadora de longitud, olímpica en Río 2016 y que llegó a ganar cuatro campeonatos de España consecutivos (de 2012 a 2015), se despide del foso en la pista del Pabellón Galllur, en Madrid, escenario desde ayer del Campeonato de España en pista cubierta.

Quiere despedirse con medalla

La alicantina quiere irse por la puerta grande, con una medalla colgada al cuello: «Yo voy a competir. Sé que es una competición diferente, pero no la quiero ver así. Quiero disfrutar y darlo todo. Quiero ser ambiciosa. El homenaje, por la noche, con una cerveza…», afirma en declaraciones a la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana. Marieta tenía claro que quería despedirse en una gran competición por ello ha prolongado su adiós para recuperarse de diversas lesiones y marcharse con buen sabor de boca: «Yo ya tendría que haberlo dejado, pero tuve varias lesiones que me impidieron competir, y en septiembre me planteé dejarlo o seguir para dejarlo compitiendo; y yo quería hacerlo donde todo habrían empezado, en una pista de atletismo».

Mira hacia adelante

La atleta alicantina se despide del atletismo con la ilusión de empezar una nueva vida. No lo vive como un drama, sino como un proceso natural:«Me retiro porque hay vida más allá del atletismo y el físico ya no es el que era. Antes hacía dos días de técnica y una competición, y ahora hago una técnica a la semana y me duele la rodilla, me duele el tobillo y me duelen hasta las pestañas. Ahora tengo la docencia, que me encanta, y también me apetece hacer otras cosas y crear una familia».

Una vida en el atletismo

Tiene 34 años y lleva practicando el atletismo desde los 9 aunque antes probó otros deportes: gimnasia rítmica, yudo, baloncesto, fútbol sala, fútbol 7... hasta que se topó con el tartán: «En una competición escolar fui a una pista y el primer entrenador, Nikolai, un ucraniano, me echó el ojo. Durante un tiempo lo compaginé con el fútbol. Hasta que me prohibieron seguir jugando al fútbol con los chicos y entonces me decanté por el atletismo». Pronto despuntó batiendo récords de España de infantil, cadete, juvenil tanto en longitud como en vallas cortas. Y títulos de campeona de España en todas las categorías. «Hubo un año que incluso me quedé a cuatro puntos de un récord de España de pruebas combinadas».

El sábado será un día especial para Marieta que ya vivió otra gran jornada en el pasado Gran Premi Ciutat de València, celebrado en el Palau Lluis Puig, donde recibió un homenaje del atletismo valenciano y donde Concha Montaner, su referente, le entregó una placa en reconocimiento a su legado. «Fue una alegría inmensa ver que tus compañeras, porque más que rivales son compañeras, están ahí para despedirte. Me emocionó que ellas y la FACV tuvieran ese momento para poner en valor mi carrera deportiva».

Presente, pasado y futuro

Sobre la pista se juntó la línea de sucesión de grandes saltadoras de longitud valencianas. El pasado, con Concha Montaner; el presente, con Fátima Diame, y el futuro, con Evelyn Yankey. «Me emocionó mucho ver a Concha porque siempre ha sido mi referente. A Fátima es que la he visto crecer como Concha me vio a mí. Y Evelyn Yankey es la demostración de que la rueda no para y sigue girando y dando grandes saltadoras valencianas». Con Fátima, que parte como gran favorita a oro competirá hoy con el objetivo de acompañarla en el podio. También coincidirá con las jóvenes saltadoras de la Comunitat Valenciana que vienen pisando fuerte por detrás: Luna Arnás, Pepa Gombau o Elena Corella.

En la carrera de Marieta también ha habido momentos duros: «Muchas veces confundimos la profesionalidad con presión, con tener que demostrar a los demás y nos llenamos la cabeza de basura. Solo compites para obtener un resultado que lo marca todo: recibir una beca o ir a tal campeonato. Eso nos hace perder el rumbo. Toqué fondo después de Río 2016 y me puse en manos de Toñi Martos, mi psicóloga desde entonces. Su padre, Paco y su madre, Carmen, ha sido siempre sus grandes apoyo. Su última etapa decidió afrontarla con Cristian Arjonilla como técnico. «Con él recuperé la sonrisa en la pista», afirma Marieta Jover que ejerce como profesora de Educación.