El Léleman Conqueridor Valencia no ha podido superar al Pamesa Teruel Voleibol en los cuartos de final de la Copa del Rey de Soria 2023 y ha caído eliminado en el desempate por 30 a 28. Los valencianos tuvieron multitud de oportunidades para cerrar el encuentro ante el seis veces campeón, pero no pudieron aprovecharlas y quedan apeados del torneo del KO en su primera participación dando una gran imagen.

El encuentro arrancó con las aficiones volcadas con sus equipos. La mayor experiencia de los turolenses les facilitaba la entrada en juego, donde marcaron diferencias desde el inicio. Pese a la tempranera lesión de Áxel Téllez, los naranjas dominaban gracias a un contundente saque y una efectividad en ataque que rozaba la perfección. Los recursos de Vildósola, la potencia de Pernambuco y la velocidad de Méndez daban al equipo de Maxi Torcello una ventaja que poco a poco iría recuperando Conqueridor Valencia con el buen hacer de Facundo Funes y la potencia de Amorim. Sin embargo, la distancia lograda por los aragoneses en los primeros parciales sería suficiente para que se apuntaran el primer set (25-22).

La mejor cara de los de Fabián Muraco llegó en el segundo set. Los valencianos lograban apretar con su saque y la recepción de los turolenses no era todo lo precisa que querrían. Los centrales del equipo aragonés no entraron en juego y el que sí que entró fue Javier Monfort, que se echó el equipo a la espalda tanto desde los nueve metros como en el tercer toque. Amorim lograba puntuar con continuidad y la recepción de los valencianos permitía a Vicente Monfort organizar el juego con mayor velocidad. Al final, la ventaja lograda a mediados del segundo parcial sería suficiente para que Léleman Conqueridor Valencia se apuntara el primer set a su favor (20-25).

Los valencianos dan la vuelta al partido

De nuevo Teruel volvería a coger la iniciativa del encuentro en el tercer set respaldados por su afición. Valencia sufría en los compases iniciales y Javier Mengod tenía que pedir el cambio aquejado de unos problemas físicos. La entrada de Héctor Iborra aportaría frescura al equipo y llegaría la reacción de los valencianos gracias de nuevo a la aportación ofensiva de Javi Monfort y la aparición de los centrales argentinos del equipo de Fabián Muraco. Conqueridor lograría darle la vuelta al electrónico y poner la igualdad a 17 y a partir de ahí todo sería sumar y sumar para los valencianos, que acabarían cerrando el tercer parcial por 18-25.

Cuando parecía que el mejor Conqueridor Valencia lo tenía todo de cara para cerrar el encuentro, los valencianos no supieron mantener el nivel de concentración necesario para hacerlo a las primeras de cambio. Teruel estaba contra las cuerdas y ahí sacó todo su potencial, metiendo de nuevo en juego a sus centrales y con un bloqueo potente, los de Maxi Torcello consiguieron hacer su juego y maniatar la recepción de los valencianos. Ni los cambios sirvieron para cambiar la cara del equipo valenciano, que acabaría cayendo por 25-17 y lo confiaría todo al desempate.

El quinto set fue una oda al voleibol. La igualdad reinaba en el electrónico hasta el cambio de campo, donde Conqueridor puso una marcha más y llegó a ponerse cuatro puntos por delante (8-12) y a solo tres de cerrar el encuentro. Teruel tiró de casta y experiencia para acercarse y llegó a igualar el tanteador a 14. A partir de ahí, intercambios de puntos entre ambos combinados muy respaldados por sus aficiones, que no pararon de animar y tuvieron un comportamiento ejemplar en las gradas. Los nervios también llegaban a la pista y se sucedían multitud de errores no forzados que no acababan de desequilibrar la balanza hasta que Pernambuco y un triple bloqueo de Teruel truncaban las ilusiones del ‘Conque’, que “vuelve a casa orgulloso del trabajo realizado y con la cabeza bien alta”, como confesaba Vicente Monfort al finalizar el encuentro.