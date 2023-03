Del 3 al 5 de marzo el Pabellón Cubierto de Burjassot acogió la primera fase de la Liga Iberdrola de gimnasia rítmica.

18 clubes componían cada una de las tres divisiones de la liga nacional, en la primera competición que daba inicio, oficialmente, a la temporada de gimnasia rítmica 2023.

Segunda División

La competición dio inicio el sábado por la mañana con la competición de segunda división, en la que en el Club Mabel Manola Belda Benicarló de la Comunitat Valenciana lideró la clasificación tras sumar un total de 141.850 puntos, seguidas por el Club Málaga de Andalucía con 137.650 puntos, y el Club GR Huelva de Andalucía con un total de 132.200 puntos.

En la clasificación de manos libres, el oro fue para la andaluza del Club Miralmar Amira Jamghili con 21.450 puntos, siendo la plata para Jana Caballero del AE Vilablareix con 21.350 puntos y el bronce para la valenciana Nela Paula Hoz del Mabel Manola Belda Benicarló con 20.950. Isla Bennasar del Es Vinyet (BAL) se alzó con la medalla de oro en el ejercicio de cuerda tras sumar 23.650 puntos, seguida por Julia Barba (GR Huelva, AND) con 23.150, y Nela Paula Hoz (Mabel Manola Belda Benicarló, CVA) con 23.100. El aparato de aro estuvo liderado por María García del CG Les Marines (CVA) con 25.200 puntos, empatada con Linnea Isa Louvanto (Mabel Manola Belda Benicarló, CVA), en segunda posición, y siendo el bronce para Paula Blanco del Rítmica Galaica (AST) con 24.400. La andaluza Nina Spagnolo (Gimnasia Chiclana) se alzó con la medalla de oro en la medalla en el ejercicio de pelota, tras imponerse con 26.900 puntos. La plata fue para Nara Pérez del Arenas Corza’s Maspalomas (CAN) con 25.550 puntos y el bronce para la malagueña Blanca Soto (AND), con 24.300. La clasificación de mazas estuvo liderada por Linnea Isa Louvanto (Mabel Manola Belda Benicarló, CVA), con 25.950 puntos, seguida por Fiorella Caccia (Málaga, AND) con 25.700 puntos, que fue plata, empatada con Célia Fernández (La Salle Pont d’Inca, BAL), bronce, con 25700 puntos. Para finalizar, Berta Marín del Mabel Manola Belda Benicarló (CVA) se alzó con el triunfo en el aparato de cinta tras sumar 24.550 puntos, seguida por Valeria García (Riba-Roja, CVA) con 23.650, y siendo el bronce para Naroa Pérez (Arena’s Corzas Maspalomas, CAN) con 23.600.

Máxima división

La jornada de tarde acogió la competición de la máxima división nacional. El Club Ritmo (CYL) se alzó con la medalla de oro por equipos con un total de 165.900 puntos, siendo la plata para el Mabel Benicarló (CVA) con 160.900 y el bronce para el CGR Torrevieja (CVA) con 158.750 puntos.

Por aparatos

La clasificación de manos libres estuvo liderada por Ana Gayán con un total de 23.450 puntos, ex gimnasta del equipo nacional de conjuntos que, tras poner fin a su carrera como deportista de alto nivel, ha vuelto a la competición representando al Club Distrito III de Madrid. La plata fue para Yulia Vysotska (Ritmo, CYL) con 23.300 y el bronce para Isabel Fernández del Gimnástico Almendralejo (EXT), empatada en puntuación con 23.300. Carla Yáñez del CR Salamanca (CYL) se alzó con la medalla de oro en el ejercicio de cuerda con un total de 24.850 puntos, seguida por Irina Narimanova (Almara Burjassot, CVA) con 24.700, y siendo el bronce para Amanda Mariona Bosch (Mabel Benicarló), con 24.550. Polina Berezina (CGR Torrevieja, CVA), lideró la clasificación de aro tras imponerse con 32.80 puntos, siendo la plata para Alba Bautista (Mabel Benicarló, CVA) con 30.200, y el bronce para Sol Andrea Martínez (Ritmo, CYL), con 27.300. Cristina Korniychuk (Ritmo, CYL), subió a lo más alto del podio en el ejercicio de pelota, tras sumar un total de 31.750 puntos, seguida por Teresa Gorospe (Almara Burjassot, CVA), con 29.700 puntos, y Polina Berezina (CGR Torrevieja, CVA), con 28.250 puntos, plata y bronce respectivamente.

El aparato de mazas estuvo liderado por Cristina Korniychuk (Ritmo, CYL) con un total de 31.400 puntos, siendo la plata para Teresa Gorospe (Almara Burjassot, CVA), con 30.250, y el bronce para Lucía González (Mabel Benicarlo, CVA) con 29.100. Polina Berezina (CGR Torrevieja, CVA) se alzó con el triunfo con el ejercicio de cinta tras sumar 28.400 puntos, seguida por Alba Bautista (Mabel Benicarló, CVA), que fue plata con 28.050, y Sol Andre Martínez (Ritmo, CYL), bronce con 27.900. La competición estuvo organizada por la Federación Española de Gimnasia junto a la Valenciana.