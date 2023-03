La Federación de Béisbol, Sófbol y Fútbol Americano de la Comunidad Valenciana comienza su nuevo ciclo para continuar impulsando a sus disciplinas a nivel nacional y consolidarse como uno de los deportes valencianos en expansión. La llegada de nuevos jugadores pone en evidencia la necesidad de su falta de espacio en un año en el que los eventos deportivos volverán a posicionar a la ciudad como epicentro deportivo internacional. El nuevo presidente de la FBSCV, Raúl Rosell, nos lo cuenta en esta entrevista.

Cómo se presenta en este nuevo ciclo al frente de la FBSCV?

Nos esperan cuatro años de mucho trabajo. Siempre es normal escuchar que necesitamos más terrenos de juego porque la realidad es que, con la cantidad de jugadores y jugadoras que tenemos, estamos muy apretados. De todos los clubes que tenemos en València, solo está este campo del Río y fuera de horario escolar la instalación de se llena de niños con todo lo que significa: muchas bolas volando y esquivando, se tienen que turnar o esperar para hacer algún ejercicio, etc. Desde la federación, vamos a luchar y trabajar por un sitio para descongestionar este campo del Río. Disponemos para ellos del mejor campo de España, en cuanto a ubicación ya que está en el centro de la ciudad. La experiencia para los equipos que vienen de fuera es fantástica. Desde aquí podemos ver las Torres de Serrano. El impacto visual que tiene estar en el cauce del río Turia es un placer.

¿Cuántos jugadores pueden llegar a reunirse en una tarde?

Aquí hay tardes en donde hay más de 70 u 80 niños. Una de las partes más importantes del béisbol y del sófbol es el bateo y esto sí que no se puede hacer a campo abierto al no disponer de todo el campo. El bateo es una de las mayores expresiones de nuestro deporte y en una acción que a muchos nos encanta realizar. Nos toca dividir el campo en seis zonas para acoger a los seis grupos.

Además de niños, aquí entrenan equipos que están compitiendo a nivel nacional, ¿no?

En la Comunitat Valenciana tenemos cuatro equipos en División de Honor, dos equipos de béisbol y dos de sófbol. El Antorcha, que está en béisbol y sófbol en la máxima categoría; el Fénix, que está en sófbol en División de Honor; y el Astros que está en Béisbol en DH. Entre estos equipos compartimos el mismo campo y si bien es un orgullo tener a tantos equipos en División de Honor, sentimos la necesidad de ampliarnos.

¿Qué alternativas están valorando para buscar una solución a esta falta de espacio?

Aún no hemos empezado, pero estamos buscando huecos para agrandar este campo, también tenemos algo visto en Manises. El tema campo es importante pero otra de las prioridades también es hacernos visibles con el streaming, que llegue a los clubes.

¿Cómo es la filosofía de este proyecto?

La idea del proyecto, tanto mía como de la junta directiva que viene de la rama de la educación, es trasladar esa idea de la organización escolar a la federación, potenciando lo que más tenemos que son las escuelas y así poder sacar las máximas competiciones posibles. Contamos en nuestra Junta Directiva con representantes de todas las modalidades. Además de contar con profesionales del sófbol y béisbol, contamos con tres personas de Fútbol Americano que hemos incluido.

Además de las competiciones, ¿qué otros eventos deportivos tienen preparados?

Este año, como federación, hemos optado para que se traigamos el Campeonato de España Sub-11 de Máquina de Lanzar. Es uno de los eventos más atractivos y dinámicos, ya que son partidos que tienen una duración de hora y media. Para ellos, necesitamos tres campos para poder jugar y, después de tomar medidas, conseguimos que tengamos los tres gracias a la gentileza de los compañeros de rugby. Tener tres partidos de niños sub-11 jugándose en simultáneo es algo extraordinario para nuestro deporte. Además, tenemos un evento importantísimo en España para este año: la primera parte de la fase de grupos del Mundial de sófbol, en la que contaremos con grandes equipos en la fase de grupos como Puerto Rico, Cuba, Países Bajos, España, Sudáfrica y también contaremos con el segundo de Asia, que seguramente sea Corea. Va a ser un evento espectacular a finales de julio con tres partidos al día de sófbol. Se van a transformar todos los campos de béisbol para potenciar el deporte femenino que es tan necesario, vistoso y divertido. El sófbol, al jugarse en dimensiones más pequeñas, resulta más entretenido y activo que el béisbol. Hay muchas ganas y mucho trabajo , pero necesitamos mucha ayuda.

Problema de instalaciones

¿Cómo es la situación de los campos para practicar béisbol o sófbol en la Comunidad?

En Gandia tenemos un campo que está en obras porque no lo han podido acabar y eso nos ha trastocado la liga provincial. Hay dos equipos que no han podido jugar la segunda vuelta y hemos tenido que trasladarlos aquí a València, alterando las otras competiciones. En Castellón, en donde les ceden parte del campo de fútbol, juegan y entrenan de forma limitada en las categorías sub-11, sub-13, sub-15 y sub-18. Allí juegan los Criollos, un equipo local. Finalmente tenemos a Cheste, en el Complejo Educativo, que también está limitado en cuanto a tamaño porque no era un campo de béisbol, sino de rugby que lo han adaptado, por eso en cuanto al ancho se queda corto como el de Gandia.

¿Cómo está el béisbol ahora?

Es muy importante ver a los jóvenes aquí haciendo deporte. Existen dos puntos de inflexión: la llegada de gente sudamericana que viene con el béisbol en la sangre y lo contagian a sus hijos. Y el covid, porque los padres se pusieron a buscar deportes de poco de poco contacto, al aire libre y en campos grandes.