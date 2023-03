El 10K Valencia Ibercaja prepara ya la próxima edición que se celebrará el 14 de enero de 2024. A falta de 10 meses para la prueba, la organización ya ha elaborado un estricto plan para mejorar la seguridad y comodidad de todos los participantes y evitar que se produzcan incidentes como los vividos en la edición de 2022 cuando alrededor de 40 corredores caían al suelo en una montonera en la salida élite y sub elite. Para evitar que algo así vuelva a ocurrir en la próxima edición la prueba pasa de 5 a 13 salidas. Además, se recuperará los dos viales de La Alameda por lo que los participantes saldrán por ocho viales.

Presentación de las novedades

Las novedades se han presentado este lunes 27 de marzo en la sede de la Fundación Trinidad Alfonso por el drector de la prueba, Álex Aparicio y el jefe de seguridad, Paco López en un acto que contó también con la presencia de representantes de los principales clubes de atletismo valencianos.

13 salidas

Una de las principales novedades de esta 16ª edición es que la prueba recupera en su salida los dos viales del Paseo de la Alameda. De este modo, los corredores tendrán el doble de espacio, hasta ocho carriles. Estos dos viales estarán operativos hasta la 8ª salida inclusive, de las 13 que habrá en total.

A partir del 9º pistoletazo, los corredores tomarán la salida por el vial más cercano al cauce del río Turia, ya que el vial más cercano a los edificios de la Alameda estará destinado a la meta y los participantes más rápidos del 10K empezarán a llegar en el momento de la 9ª y 10ª salida.

Por lo que la prueba organizará hasta un total de 13 salidas a partir de las 09:30 horas. Una primera salida estará destinada a los atletas de élite y sub élite, y a partir de ahí los participantes tomarán su salida cada un minuto estarán ordenados según la marca prevista o acreditada durante el proceso de inscripción, desde SUB 31 a SUP 60 minutos. "Vamos a reforzar la seguridad tanto en los accesos a los cajones de salida, que coincidirán con las distintas salidas por marcas como en la acreditación de marcas. Se comprobará de forma estricta hasta los sub'36. Si algún corredor se cuela en un cajón que no le corresponde será descalificado, ni siquiera saldrá en la clasificación. Sólo se podrá salir en cajones más retrasados pero no en uno anterior", destaca Álex Áparcio.

Salidas con 250 a 800 corredores

De hecho, las primeras ocho salidas contarán con entre 250 y 800 corredores, aproximadamente, como máximo. “Unas salidas minuciosas y muy controladas, como si fueran carreras distintas incluso y con la consideración de tiempo oficial para los jueces de la RFEA”, ha afirmado Álex Aparicio. Hay que recodar que para la Federación sólo cuenta el tiempo oficial de la prueba y no el real por lo que con estas medias, el tiempo transcurrido entre el punto de salida y el arco con el control de tiempo será mucho menor: "con el anterior sistema podía haber 8, 10 ó 20 segundos de diferencia, ahora sólo serán 2 ó 3 segundos", destaca Aparicio. Esto evitará el estrés de los corredores sub'élite por salir lo más rápido posible y no perder tiempo.

Un dispositivo de control de más de 100 personas

Otra de las cuestiones tratadas en el encuentro ha sido el refuerzo de controles de acceso a los cajones de salida. Al respecto, Paco López, Coordinador de Seguridad y Responsable de Salidas del 10K, ha detallado que las nuevas acciones puestas en marcha por la carrera hacen que se refuerce el dispositivo destinado a las salidas.

De hecho, se está formando a un dispositivo de entre 90 y 110 personas que trabajarán de forma exclusiva en los controles de acceso a los cajones de salida y a los “cordones humanos” entre ellos.

El 5K Valencia Vamos se adelanta a las 08:30 horas

El 10K Valencia Ibercaja volverá a contar con su carrera paralela de 5K, que este 2023 se estrenó con una 1ª edición en la que participaron 1116 corredores. Así, el 5K Valencia Vamos celebrará el domingo 14 de enero de 2024 su 2ª edición con el mismo recorrido homologado de 5000 metros con salida desde el Puente de las Flores.

Como en su 1ª edición, los corredores también cruzarán la misma meta que los participantes del 10K. La novedad es que el próximo año, la prueba adelantará la hora de salida media hora siendo a las 08:30 horas. Es otra de las medidas de la Organización para que sea posible la salida por los dos viales de la Alameda por parte de los corredores de la prueba reina.

Inscripciones disponibles a partir del 3 de abril

El proceso de inscripciones para el 10K Valencia Ibercaja 2024, que se celebra el domingo 14 de enero, arranca con una promoción dirigida exclusivamente a los inscritos en la edición de 2023.

Estos corredores disfrutarán de un periodo exclusivo de siete días, desde el lunes 3 de abril (10:00h) al domingo 9 de abril (23:59h), ambos inclusive, para conseguir su dorsal a un precio inicial de 12 euros. Este precio se mantendrá hasta alcanzar las 4000 inscripciones.

A partir del lunes 10 de abril (10:00h), las inscripciones estarán disponibles para todos con estos tramos de precios, según el número de inscritos en cada momento:

Hasta la inscripción 4000: 12 euros

De la inscripción 4001 a la 8000: 15 euros

De la 8001 a la 13 000: 18 euros

*Estos precios no incluyen la Licencia de Día de la RFEA.

Las inscripciones se cerrarán el domingo 7 de enero de 2024 (23:59h) o cuando se alcance el cupo máximo para esta edición de 13 000 corredores.

Inscripción 5k

Por su parte, el proceso de inscripciones generales del 5K Valencia Vamos 2024 se abrirá el lunes 3 de abril de 2023 (10:00h) y también finalizará el domingo 7 de enero de 2024 (23:59h) o cuando se llegue al límite de dorsales establecido de 1.500 corredores. Los tramos de precios para los dorsales del 5K serán lo siguientes:

Hasta la inscripción 750: 8 euros

De la 751 a la 1500: 12 euros

*En esta 2ª edición del 5K Valencia Vamos no será necesario el abono de la Licencia de Día de la RFEA, ya que la prueba no estará incluida en calendario nacional.