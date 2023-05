¿Cuáles son sus proyectos deportivos para la ciudad?

Pretendemos hacer de Valencia una ciudad mejor a través del deporte, garantizando el acceso a la práctica deportiva para toda la población, con independencia de la edad o el entorno social, mejorando las instalaciones deportivas y fomentando el deporte como alternativa de ocio y hábitos saludables. Queremos hacer de Valencia una ciudad más unida promoviendo el deporte como herramienta de inclusión y de educación en valores, a la vez que dinamizadora y de progreso. Queremos fomentar y apoyar el deporte profesional y la competición. Y todo esto, siempre, de la mano de los clubes deportivos de nuestra ciudad. Pero, además, queremos posicionar a Valencia en un lugar predominante a nivel nacional e internacional, atrayendo a grandes inversores y organizando grandes eventos que serán altamente positivos con la Maratón o como la Copa América, una oportunidad que no tendríamos que haber dejado pasar nunca.

¿Cuál es su plan estratégico y rector para la Fundación Deportiva Municipal?

Despolitizarla, esa es la primera medida. El partido socialista se ha dedicado a promocionar a sus cargos en la Fundación para llevarlos luego a mejor destino. El gerente de 2015 fue fichado en 2018 para presidir la Empresa Nacional de Uranio y el último gerente va de número ocho en las listas del PSOE. Al frente de la Fundación debe haber personas que sepan de la materia y de gestión y que su único interés sea poner en valor la Fundación y sus activos, en definitiva, el deporte de nuestra ciudad.

¿Qué tiene previsto para fomentar el deporte popular, de base y en los barrios?

Desde el Ayuntamiento lo haremos a través de las Escuelas Deportivas Municipales, de las competiciones y los juegos amateur, de subvenciones a los clubes y las federaciones autonómicas que desarrollen programas de promoción del deporte base y que, además, presten especial atención al deporte base femenino, al deporte base adaptado y a los colectivos en riesgo de exclusión. En cuanto al deporte popular, lo impulsaremos a través de eventos como alternativa de ocio, de acciones que lo promuevan como hábito saludable, como el circuito de carreras populares y ampliando este concepto a otros deportes. Además, apoyaremos con ayudas a nuestros deportes tradicionales que tanto valor tienen para nosotros, como la pilota valenciana o las espectaculares Corregudes de Joies de Pinedo, entre otros. Por último, y con relación al deporte de barrio, quiero señalar que no entendemos el deporte base, el deporte popular y el deporte escolar sin el referente del barrio, porque constituye un espacio de convivencia, de aprendizaje y de integración. El Partido Popular apuesta por una política de cercanía y, por consiguiente, buscaremos en cada uno de los barrios de nuestra ciudad la mejor forma de acercar el deporte a los vecinos y vecinas, ofreciendo actividades multideportivas de mano de los clubes de barrio, las federaciones deportivas y las asociaciones de vecinos.

¿Qué tipo de eventos deportivos son, bajo su prisma, son los más convenientes para la proyección de Valencia?

Apostamos por los grandes eventos que generan empleo y redundan en un importante beneficio para todos los sectores. Los eventos que posicionan a la ciudad de Valencia en el mapa mundial del deporte, porque somos la Ciudad del Deporte. Los grandes eventos que nos consolidan como destino turístico deportivo y nos visibilizan internacionalmente y además son capaces de atraer inversores a nuestra ciudad. Un claro ejemplo de ello es el Maratón de Valencia que, año tras año, de la mano de la Fundación Trinidad Alfonso, bate todos los récords. Los Gay Games, la fase de grupos de la Copa Davis y otras importantes competiciones internacionales están muy bien, pero dejémonos de complejos y no nos pongamos límites cuando se trata de obtener beneficios para nuestra ciudad y luchar por sus intereses. ¿Quién entiende que el gobierno sectario del PSOE y Compromís, haya rechazado la oportunidad de celebrar la Copa América en Valencia y con ello haya dejado escapar un impacto económico de 1.200 millones de euros y la creación de casi 20.000 puestos de trabajo que han ido a Barcelona? Desde luego, nosotros no. Les aseguro que la Copa América volverá a nuestra ciudad.

Benicalap es uno de los barrios de los que más se habla cuando se menciona al Valencia CF. ¿Cuáles son sus planes respecto al Viejo y el Nuevo Mestalla y cuál su postura de cara a la actual propiedad del club?

Primero de todo le deseo al Valencia CF lo mejor en lo deportivo porque somos muchos los que estamos sufriendo por la crisis deportiva que se atraviesa esta temporada. Sobre la propiedad muchos saben que no la considero la mejor opción y que en dos ocasiones he acudido a manifestaciones en contra de Lim.

Respecto al estadio, ya he explicado que en los 100 primeros días de gobierno voy a reunir al resto de fuerzas políticas con representación municipal para consensuar una posición única y unida de toda la Corporación, porque de la debilidad del actual equipo de gobierno es de lo que se ha beneficiado la propiedad del club, porque dependiendo del despacho al que iban o con quien se sentaban escuchaban una postura u otra, así que, en lugar de tener fuerza desde el Ayuntamiento para exigir el cumplimiento de los acuerdos, lo que se ha conseguido es debilidad. No obstante, como ya he dicho, no hay que hacer un uso electoral de la situación del club y no se puede tolerar que se manosee el Valencia para conseguir votos.

¿Se plantearían un escenario en el que se pueda sustituir al promotor del Nuevo Mestalla o asumirían algún tipo de compromiso para terminarlo?

Valencia no puede tener más tiempo un esqueleto en una de las entradas más importantes de la ciudad, pero vuelvo a repetir, hay que tener una postura única y a eso es a lo que me comprometo, en trabajar para conseguirla. Además Compromís y PSOE no nos han dado la documentación presentada por el Valencia CF. Nos hemos ofrecido a estar con ellos en las reuniones y hacer un frente común y la respuesta por parte del equipo de gobierno siempre ha sido una negativa.

¿Cómo de importante es para la ciudad tener al Valencia CF y al Levante UD en Primera División y qué espacio ocupa en sus planes la construcción de la Ciudad Deportiva de Nazaret?

Valencia CF y Levante UD siempre deben de estar en Primera porque la ciudad se merece tener a sus dos equipos en la máxima categoría ya que nos da una proyección nacional e internacional importante y además todos sabemos que siempre se genera un impacto económico asociado a los partidos de fútbol y el desplazamiento de aficionados. Lo que deberíamos hacer es potenciar ese aspecto de ‘turismo deportivo’ para que el aficionado venga con su familia o amigos y disfruten también de la oferta cultural y gastronómica de la ciudad. Sobre la Ciudad Deportiva de Nazaret es un proyecto que comenzó a gestarse cuando el PP dirigía esta ciudad y que debido a la lentitud de la administración actual ha costado mucho su tramitación administrativa.

El crecimiento de la ciudad es global también en deporte femenino hasta el punto de ser una de sus banderas. ¿Cuál es su enfoque?

En primer lugar permíteme que felicite al Valencia Basket Femenino por el título de Liga que de nuevo ha llevado al deporte femenino de la ciudad a lo más alto del deporte español. Y , por supuesto, a Juan Roig y su equipo que en su día apostaron por este deporte en los momentos más difíciles. Queremos impulsar el deporte femenino con el doble objetivo de corregir las desigualdades existentes y de visibilizar el papel de la mujer en el deporte. Para ello, apoyaremos de una manera especial a los clubes y centros educativos que promocionen el deporte femenino y la igualdad de género, por medio de ayudas y subvenciones. Promoveremos campañas dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía e impulsaremos el mecenazgo deportivo local en el desarrollo de proyectos dirigidos al cumplimiento de ese doble objetivo. Por otro lado, queremos poner en marcha un foro de debate MUJER Y DEPORTE, que permita establecer unas pautas para diseñar un plan estratégico anual de promoción del deporte femenino municipal.

¿Qué planes tienen para la celebración de los Gay Games?

Que Valencia disfrute de una oportunidad de proyección nacional e internacional única. El Partido Popular apoyó la candidatura de la ciudad de Valencia porque somos una ciudad abierta y diversa. Apoyamos un proyecto que, sin duda, será positivo para la ciudad, por su gran repercusión económica, y porque mostrará una ciudad unida. Por tanto, nuestros planes no pueden ser otros que celebrar los mejores Gay Games.

¿Qué valor le da al turismo deportivo?

Debemos consolidarnos como un gran destino turístico deportivo, porque disponemos de los medios y los recursos para lograrlo. Y, para ello, pondremos en marcha diversos planes específicos de desarrollo y promoción de productos turísticos deportivos durante todo el año dentro del Plan de Turismo que prevemos para potenciarnos como un destino cultural, gastronómico y deportivo.

Valencia no puede ir por detrás de otras ciudades españolas, sino que tiene que posicionarse claramente como ciudad organizadora de eventos internacionales, ofreciendo las mejores condiciones y utilizando al máximo nuestros recursos propios para atraerlos, generando con ello un impacto positivo en el sector turístico. Debemos explotar las grandes condiciones de Valencia y aprovechar todo nuestro potencial turístico deportivo para atraer inversores a la ciudad de Valencia, el potencial de la Ciudad del Running, el potencial del Roig Arena cuando se inaugure, nuestra costa para disfrutar de los deportes náuticos… Y eso, desde luego, no se consigue dejando pasar de largo eventos tan importantes a nivel mundial como la Copa América.

¿Qué incluyen sus planes de infraestructuras, nuevas instalaciones deportivas y/o adecuación en su caso como ha ocurrido recientemente con los casos de los problemas con las piscinas?

Uno de los principales problemas a los que nos hemos enfrentado en este gobierno del PSOE y Compromís es el abandono y el lamentable estado de la mayoría de las instalaciones municipales. Por eso, vamos actualizar y modernizar la red de instalaciones municipales, a nivel de infraestructuras, pero también de gestión, para que no sucedan nuevos casos como los de las piscinas de Ayora y Abastos, o el cierre de la residencia y el centro médico de La Petxina.

¿Cómo piensan favorecer el asociacionismo deportivo?

En primer lugar, cederemos a los clubes deportivos de la ciudad la gestión de instalaciones municipales con un proceso que sea realmente adecuado. Por otro lado, apoyaremos a los clube en el impulso de sus proyectos, colaborando en la organización de eventos de competición y de promoción del deporte base. Crearemos, también, la OFICINA CLUBES VLC.

¿Qué papel juega en su programa el fomento del deporte escolar?

Un papel absolutamente relevante, dado que constituye la base de la pirámide del deporte. Es una de las piezas clave en el fomento del deporte en la ciudad, porque proporciona a nuestros niños y niñas una serie de beneficios físicos, ayuda a desarrollar hábitos saludables que previenen problemas tan importantes como el sedentarismo o la obesidad infantil y, además, porque fomenta valores y actitudes positivas que tan necesarias son en estas edades y es un buen instrumento para la conciliación familiar.