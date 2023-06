Este miércoles, 7 de junio se ha presentado, en la sala de prensa de la Fundación Deportiva Municipal, el Campeonato de España Pista de Ciclismo Paralímpico y Élite sub-23 que se celebrará en el Velòdrom Lluís Puig del 8 al 11 de junio. Al acto han asistido el concejal de Deportes del Ayuntamiento de València, Javier Mateo; el director de organización del Club Ciclista Dstrel, Pablo Estrela y el medallista en la modalidad de pista, Alejandro Matínez Chorro y Maurice Eckhard, medallista paralímpico.

Por primera vez, tres categorías simultáneas

El Campeonato de España de Pista vuelve de manera consecutiva a la Comunitat Valenciana y será la primera vez que se disputarán de forma conjunta y simultánea el Campeonato de España de Pista para ciclistas de las categorías Élite Sub-23 y para corredores pertenecientes al ámbito del Ciclismo Paralímpico. El hecho de unir ambas modalidades dentro de un mismo marco competitivo, compartiendo pista, supondrá un verdadero hito en favor de la inclusión de los deportistas paralímpicos y de la visibilidad de su labor.

Bienvenida a València

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de València, Javier Mateo, ha destacado “Este fin de semana, del 9 al 11 de junio, el Velódromo Lluis Puig será la sede de la gran fiesta nacional del ciclismo además de la gran fiesta del ciclismo inclusivo. Se celebra en nuestra ciudad por primera vez en España un campeonato nacional de paraciclismo y un campeonato nacional de absoluto, lo que sitúa a València como lo que es: un referente en el deporte y en el ciclismo inclusivo. Este campeonato nacional absoluto y el campeonato nacional paralímpico, es posible gracias a la colaboración estrecha y duradera de las federaciones, tanto nacional como de la Comunitat Valenciana, a los clubes, a todas las entidades que están involucradas, tanto privadas como públicas, y sobre todo, al esfuerzo y al compromiso de las entidades públicas que hacen posible que ese tipo de hitos se consiguen en nuestra ciudad. Invitar a todas las personas amantes del ciclismo y el deporte en general, a visitar este fin de semana el Velódromo Lluís Puig y disfrutar de lo que va a ser sin duda, uno de los primeros grandes pasos para el deporte inclusivo en nuestra ciudad.”

Categoría masculina y femenina

La prueba contará con modalidad para ciclismo paralímpico, clases B y C, tanto masculino como femenino. Más de 120 participantes de las selecciones autonómicas de ciclismo de España participarán en esta prueba que arranca el jueves 8 con los entrenamientos oficiales.

Viernes 9

La sesión matinal del viernes, de 8:30 a 13:10 horas, constará de las clasificatorias de persecución, de scracth y de la velocidad desde los 200 metros hasta los cuartos. Por la tarde, de 15:30 a 19:45 se disputarán las finales de las cuatro pruebas de fondo, así como semifinales y finales de velocidad.

Sábado 10

El paraciclismo entrará en liza el sábado 10 de junio por la mañana con las clasificatorias de velocidad por equipos y persecuciones B y C, y las de eliminación, si fueran necesarias. Por la tarde, desde las 15:30 hasta cerca de las 21:30, se sucederán eliminación femenina y masculina, finales de persecución de paraciclismo (clases C y B), 500 metros/kilómetro (final directa), finales de velocidad por equipos de paraciclismo (clases C y B), series de clasificación de puntuación, si fueran necesarias, 200 metros (prueba del ómnium de paraciclismo) y velocidad paraciclismo clase B

Domingo 11

La última jornada, el domingo 11 de junio desde las 8:00 hasta más allá de las 15:00 tendrá las finales de velocidad y persecución por equipos, las finales del kilómetro de paraciclismo, las dos puntuaciones, los dos scratch de paraciclismo y finalmente el keirin.

Un programa que mantiene en dos días y medio dos Campeonatos: el élite y sub23, y otro día y medio el de ciclismo adaptado.