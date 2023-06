El Maratón Valencia Trinidad Alfonso con su mecenas Juan Roig a la cabeza sueñan desde hace tiempo con contar entre la lista de participantes con el mejor maratoniano de todos los tiempos, Eliud Kipchoge. El keniano, aunque no se pronuncia de cuándo se decidirá finanmente a correr en las calles de la Capital del Turia, siempre que tiene ocasión, echa piropos al Maratón Valencia. Así lo ha hecho de nuevo en una entrevista concedida a la agencia EFE en la que a la pregunta de si está València en su lista de objetivos, Kipchoge contesta:«Creo que la de València es una carrera muy rápida. Es el lugar donde realmente poner los pies».

No aclara su agenda

Pese a que confiesa que València es una prueba que tiene en mente, no aclara si será este año o más adelante. Todo parece indicar que de momento, pospone su debut en València y que de momento tiene otros objetivos, como Boston y Nueva York, únicos Majors que aún no ha ganado y sobre todo los Juegos de París: «Tengo esas carreras en mis listas de deseos. Pero los Juegos Olímpicos son importantes para mí. Me esforzaré más en los Juegos Olímpicos y tal vez haga una pausa en otras cosas. Me hará feliz ganar tres maratones olímpicos seguidos. 2024 es un año importante para mí». En cualquier caso admite que en su «larga lista de deseos» está València.

Orgulloso de bajar de las dos horas

Kipchoge ha pulverizado en dos ocasiones el récord mundial de maratón. Ha ganado dos maratones olímpicos consecutivos. Y es el único ser humano que ha corrido esa distancia (42,195 kilómetros) en menos de dos horas en 2019 aunque no fue una prueba homologada. Aún así, afirma que bajar de la dos horas es su mayor proeza: «eso quedará ahí para la historia». Kipchoge afirma que en un futuro algún corredor logrará bajar de lsa 2 horas en una prueba oficial: «Creo que es posible» aunque no sabe si será él quien lo intente.

El keniano, que se mostró «muy orgulloso» de recibir el Premio Princesa de Asturias, afirma que su secreto en la vida es «permanecer con los pies en la tierra. Sólo así ves cuál es el próximo paso».